Calcio. Serie B 2024-2025: acquisti e cessioni analisi del calciomercato estivo, i dettagli

acquisti e cessioni delle squadre della cadetteria: il punto sulla prossima stagione

Il Futuro della rosa del Modena

Con la conclusione dei playoff di Serie C, conosciamo finalmente i 20 club che parteciperanno al prossimo campionato di Serie B. Basandoci sulle rose che hanno disputato la stagione appena terminata, proponiamo un approfondimento squadra per squadra per individuare gli elementi dell’organico che potranno continuare con la stessa maglia e quelli, invece, destinati all’addio. Oggi analizziamo il Modena, che dopo aver confermato Pierpaolo Bisoli in panchina, dovrà valutare con lui gli elementi a disposizione per decidere il futuro.

Modena: Il Punto sulla Rosa in Vista della Prossima Stagione di Serie B

Verso la Conferma:

- Riccardo Gagno: Il portiere ha dimostrato sicurezza tra i pali e la sua conferma appare certa.

- Andrea Seculin: Come secondo portiere, ha fornito affidabilità e sarà importante per il prossimo campionato.

- Riccardo Vandelli: Giovane promettente che potrebbe guadagnare più spazio nella prossima stagione.

- Giovanni Zaro: Difensore centrale di esperienza, fondamentale per la solidità difensiva del Modena.

- Cristian Cauz: Terzino sinistro affidabile, in crescita costante.

- Antonio Pergreffi: Capitano e leader della difesa, la sua conferma è un punto fermo.

- Fabio Ponsi: Giovane difensore che ha mostrato buone qualità, pronto per una stagione da protagonista.

- Simone Santoro: Centrocampista dinamico, importante per gli equilibri del centrocampo.

- Fabio Gerli: Regista di centrocampo, la sua visione di gioco è fondamentale.

- Antonio Palumbo: Centrocampista duttile, in grado di ricoprire più ruoli.

- Luca Magnino: Centrocampista di quantità, utile per il pressing e il recupero palla.

- Thomas Battistella: Giovane talento, pronto a esplodere.

- Kleis Bozhanaj: Trequartista dotato di tecnica e visione di gioco.

- Fabio Abiuso: Attaccante giovane che potrebbe rivelarsi una sorpresa.

Da Riscattare:

Il Modena dovrà valutare alcuni giocatori in prestito o in scadenza di contratto, decidendo se esercitare i diritti di riscatto o prolungare i prestiti per mantenere un nucleo competitivo.

Mercato in Entrata e in Uscita:

- In uscita: Il Modena potrebbe lasciar partire alcuni giocatori meno utilizzati o in cerca di nuove sfide.

- In entrata: Necessari rinforzi in attacco e difesa per affrontare al meglio il campionato di Serie B.

Conclusioni:

Il Modena si prepara a una stagione cruciale in Serie B, con l’obiettivo di stabilizzarsi nella categoria e puntare ai playoff. La conferma di Bisoli in panchina è il primo passo verso la costruzione di una squadra competitiva. La dirigenza dovrà lavorare sul mercato per rinforzare i punti deboli e assicurarsi di mantenere i giocatori chiave. Con una rosa ben bilanciata e qualche innesto mirato, il Modena potrebbe essere una delle sorprese del prossimo campionato.

Analisi delle Altre Squadre di Serie B:

Spezia – Emil Holm:

L’Atalanta non riscatterà il duttile terzino svedese, che tornerà allo Spezia e probabilmente verrà ceduto per fare cassa. Diversi club di Serie A sono interessati a lui.

Sampdoria – Leonardo Mancuso:

L’attaccante tornerà al Monza ma potrebbe non restarci. Sampdoria e Spezia sono interessate a lui per rinforzare il reparto offensivo.

Mantova – Verso la Conferma:

Tra i giocatori confermati ci sono Marco Festa, Alex Redolfi e Sebastien De Maio. La squadra neopromossa cerca inoltre un nuovo portiere e ha messo gli occhi su Vismara e Sassi dell’Atalanta.

Frosinone – Luca Mazzitelli:

Il centrocampista è al centro del mercato, con Palermo e Parma interessati a lui. La dirigenza dovrà decidere se cedere uno dei pilastri della squadra.

Cosenza – Gennaro Tutino:

Cosenza Calcio annunciare una notizia attesa con trepidazione dai tifosi. La società ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Gennaro Tutino dal Parma, esercitando il diritto di riscatto.

Palermo – Jacopo Segre:

Il Lecce ha messo gli occhi sul centrocampista, una delle poche note positive della stagione dei rosanero.

Juve Stabia – Verso la Conferma:

Marco Bellich, Matteo Bachini e Cristian Andreoni tra i confermati. Il club cercherà di rinforzarsi ulteriormente per affrontare la Serie B.

Cremonese – Simy:

L’attaccante della Salernitana, in uscita, è un obiettivo della Cremonese. Il feeling con il tecnico Stroppa potrebbe facilitare la trattativa.

Il calciomercato estivo si preannuncia quindi molto movimentato, con diverse squadre di Serie B pronte a rivoluzionare le proprie rose per puntare in alto nella prossima stagione.