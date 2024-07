Calcio. US Catanzaro: Dichiarazioni del Presidente Noto.

Pronti per la nuova stagione con un piano B e l'obiettivo di mantenere la competitività in Serie B.

Preparativi per la prossima stagione.

Il presidente di US Catanzaro, Noto, ha recentemente rilasciato dichiarazioni importanti riguardanti i piani del club per la prossima stagione.

Ci ripartiamo da tre, no da due cose fondamentali che reputo prioritarie nel calcio: la società e il pubblico. Abbiamo già pronto il piano B da tempo, il che significa che ci aspettavamo questa situazione", ha affermato Noto.

Piano B e staff dirigenziale.

Il presidente ha chiarito che il piano B prevede cambiamenti significativi nel team dirigenziale, coinvolgendo il direttore generale, il direttore sportivo e l'allenatore. Tuttavia, ha sottolineato che alcuni di questi cambiamenti richiedono ulteriori discussioni, dato che gli attuali direttore sportivo e allenatore sono ancora sotto contratto.

Non è questione di decisioni unilaterali; ci sono contratti da rispettare e discuteremo nelle sedi opportune," ha spiegato Noto, ribadendo la necessità di affrontare queste situazioni con professionalità e rispetto per gli accordi esistenti.

Relazione con Vivarini.

Noto ha anche affrontato la questione della relazione con l'allenatore Vivarini, indicando che il rapporto rimane in piedi fino a nuove decisioni. "Non c'è alcuna volontà di interrompere il rapporto, ma discuteremo con lui nelle sedi opportune," ha dichiarato, rassicurando i tifosi sulla sua serenità e sulla stabilità del club.

Visione per il futuro e competitività.

Il presidente ha espresso fiducia nella competitività di US Catanzaro per la prossima stagione, sottolineando la difficoltà del campionato di Serie B. "Il campionato di Serie B è molto tosto e dobbiamo mantenere i piedi per terra," ha detto. Noto ha inoltre ricordato l'esempio del Bari, che ha sfiorato la promozione in Serie A per poi lottare per la salvezza nella stagione successiva.

Chiarezza sui Profili di Allenatore.

Per quanto riguarda la selezione di un nuovo allenatore, Noto ha precisato che non ci sono contatti con nessun candidato al momento. "Per noi c'è ancora il contratto con Vivarini, e discuteremo della sua posizione nelle sedi opportune prima di valutare altre opzioni," ha affermato, mettendo a tacere le speculazioni sui possibili nomi circolanti.

Il presidente Noto ha fornito un quadro chiaro delle intenzioni e della strategia di US Catanzaro per la prossima stagione, mettendo in evidenza l'importanza di una gestione ponderata e rispettosa dei contratti in essere. I tifosi possono essere rassicurati che il club sta lavorando con determinazione per mantenere alta la competitività e per affrontare le sfide del prossimo campionato di Serie B con serietà e professionalità.