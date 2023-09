Calcio Serie B. Mister Pecchia: Parma pronto per la sfida contro il Catanzaro. Video

PARMA, 16 SETT. - Fabio Pecchia, mister del Parma, ottimista in vista della partita contro il Catanzaro: 'vogliamo mostrare la nostra convinzione'

Il mister del Parma Calcio, Fabio Pecchia, ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Catanzaro, valida per la quinta giornata della Serie BKT 2023/24. Durante l'incontro con i giornalisti presso il Mutti Training Center di Collecchio, Pecchia ha toccato diversi argomenti.

Pecchia ha iniziato discutendo lo stato del suo gruppo di giocatori, affermando che la pausa per le partite internazionali è stata gestita in modo diverso rispetto agli altri club, poiché molti dei suoi giocatori sono stati chiamati nelle nazionali. Tuttavia, ha assicurato che la maggior parte del suo gruppo è in buone condizioni fisiche, anche se Anas è febbricitante, ma non in modo grave. Ha sottolineato che terrà conto delle diverse situazioni quando dovrà prendere decisioni riguardo alla formazione.

Il mister ha quindi affrontato la sfida contro il Catanzaro, sottolineando che la classifica riflette l'ottimo inizio della squadra avversaria, che proviene da una stagione di vittorie. Ha riconosciuto che il Catanzaro è una squadra che ama giocare a calcio e che la serenità derivante dai successi passati le permette di esprimersi al meglio. Pecchia ha sottolineato l'importanza di contrastarli sia nella fase di non possesso che quando si ha il possesso della palla. Ha promesso che il Parma farà lo stesso, cercando di essere più forte e di rompere gli equilibri nella partita.

Infine, Pecchia ha esposto la sua speranza di vedere una prestazione convincente dalla sua squadra, sia dal punto di vista tecnico-tattico che mentale. Ha notato che l'ambiente e la squadra sono positivi, determinati a giocare a calcio e ha definito la partita contro il Catanzaro una bella opportunità per dimostrare la loro convinzione. Ha anche commentato il rendimento di Valentin Mihaila, esprimendo fiducia nella sua capacità di segnare gol. Riguardo ai numeri di maglia di Inglese e Cyprien, ha sottolineato che sono ancora giocatori del Parma e che nulla è cambiato in questo senso.

In sintesi, Fabio Pecchia ha mostrato fiducia nella sua squadra e ha promesso una partita entusiasmante contro il Catanzaro, sfidante di vertice nella Serie BKT. Ha enfatizzato l'importanza di essere convincenti sotto tutti gli aspetti e ha espresso ottimismo riguardo al futuro della squadra.