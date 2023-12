Calcio Serie B. Vivarini: Catanzaro pronto a sfidare il Palermo - una vittoria che dà consapevolezza. Video

CATANZARO, 30 NOV. - Mister Vivarini: 'Una vittoria che ci dà consapevolezza. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Palermo e Catanzaro, il mister Vincenzo Vivarini ha condiviso le sue prospettive sulla partita imminente. Dopo la vittoria nel recente derby contro il Cosenza, Mister Vivarini ha sottolineato l'importanza di questa vittoria per la sua squadra, definendola come un'opportunità per una ripartenza significativa in questa stagione.

Il mister ha riconosciuto che il Catanzaro è una squadra che deve essere pronta a fronteggiare le sfide in Serie B, un campionato notoriamente competitivo con squadre ben organizzate. Ha enfatizzato la necessità per la sua squadra di essere concentrata, determinata e di lavorare insieme come un gruppo unito.

Riguardo alla sfida contro il Palermo, una squadra costruita per la promozione diretta, Mister Vivarini ha dichiarato che ci si aspetta un'avversario deciso e concentrato, pronta a riscattarsi dopo una serie di risultati meno favorevoli. Ha sottolineato che giocare contro squadre con grandi talenti comporta rischi dovuti a possibili giocate individuali, ma ha evidenziato che la sua squadra è pronta ad affrontare la partita con altrettanta concentrazione e determinazione.

Quando gli è stato chiesto se il Catanzaro potrebbe mirare ai play-off, il mister ha ribadito che il suo obiettivo principale è la salvezza e che non si fanno calcoli sulla classifica. La sua filosofia è quella di giocare per vincere ogni partita e di divertirsi in campo.

Infine, il mister ha parlato della breve settimana di preparazione dovuta al recente derby, sottolineando che la vittoria ha dato alla squadra sicurezza e spensieratezza, elementi importanti per affrontare al meglio le sfide future.

La conferenza si è conclusa con l'attenzione sui tifosi del Catanzaro, che si spera saranno numerosi a sostenere la squadra nella partita contro il Palermo, dimostrando il loro amore per il calcio e il sostegno alla squadra.

Di seguito il video integrale della conferenza stampa con Mister Vivarini alla vigilia di Palermo Vs Catanzaro





