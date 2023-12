Calcio Serie B. Sereno in campo e fuori: la filosofia di Caserta alla vigilia del Derby Catanzaro-Cosenza - Video

Alla vigilia del fervente derby Catanzaro-Cosenza, il mister del Cosenza, Fabio Caserta, si presenta ai media con una calma contagiosa. La sua squadra ha navigato attraverso due settimane di preparazione intensa, mantenendo un'atmosfera serena nonostante la pressione crescente della città. Caserta non si lascia abbattere dai nervosismi tipici del pre-partita, ma piuttosto guarda avanti, pronto a scendere in campo.

Il tecnico rossoblù enfatizza il valore del collettivo rispetto alle individualità, nonostante riconosca il potenziale dei singoli di fare la differenza. Con uno sguardo di rispetto verso l'identità ben definita del Catanzaro e la loro abilità nel palleggio, Caserta rimane focalizzato sulle proprie strategie di gioco piuttosto che sul tentativo di annullare le forze avversarie.

La concentrazione è un mantra ripetuto più volte da Caserta, sottolineando che la vigilanza deve essere alta per l'intera durata della partita. È un match che, secondo il mister, necessita di un approccio mentalmente robusto, dove la determinazione e la volontà di lottare per ogni palla diventano il fulcro dell'azione in campo.

Caserta si aspetta un Catanzaro fedele alla propria filosofia di gioco, ma è chiaro che il Cosenza non si farà intimidire. Il derby è una partita a sé e Caserta chiama i suoi giocatori a incarnare lo spirito giusto, quello che può trasformare una partita dal potenziale incandescente in uno spettacolo memorabile del calcio. Nonostante la presenza limitata dei tifosi a causa di restrizioni non specificate, l'entusiasmo e la passione non mancano. Il messaggio di Caserta è chiaro: sul campo, sarà una battaglia calcistica, fuori, un esempio di sportività e rispetto reciproco





Di seguito il video integrale della conferenza stampa di mister Caserta alla vigilia di Catanzaro Vs Cosenza