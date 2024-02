Calcio Serie B: Spezia-Catanzaro 1-1. Succede tutto nel primo tempo. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

LA SPEZIA, 03 FEB. - Catanzaro in vantaggio e poi recuperato, esattamente come nella precedente gara contro il Palermo. Anche contro lo Spezia arriva un buon punto per i giallorossi al termine di una gara in cui le squadre non si sono risparmiate alla ricerca del bottino pieno.

I giallorossi affrontano il campo cercando immediatamente giocate profonde e già al 5’ mette in pericolo la porta di casa con Iemmello che entra in area costringendo Zoet alla deviazione, ma il capitano giallorosso, ex di turno, era partito in posizione irregolare. Passa poco e il Catanzaro rompe l’equilibrio con Iemmello sugli esiti dell’azione portata avanti da Pompetti per Vandeputte, sulla corsia destra, che mette un invitante pallone basso sul quale Iemmello arriva con precisione prima di tutti portando in vantaggio la propria squadra seguita al Picco da oltre 800 tifosi. Lo Spezia ci mette qualche minuto a riorganizzarsi, ci prova al 25’ con Falcinelli e poi con Mateju e Falcinelli. La rete del pareggio dello Spezia arriva dopo la mezzora con Jagiello. Sul cross dalla sinistra di Esposito, colpisce bene di testa Mateju che coglie il palo alla destra di Fulignati, la palla termina nella zona di Jagiello che trova lo spiraglio giusto per firmare il pari. Nel finale di tempo Spezia più intraprendente e Catanzaro che soffre qualcosa ma chiude in avanti e spreca al 41’ con Sounas e Iemmello in rapida successione da pochi passi.

Nella ripresa, in avvio Verna trova Biasci che conclude a lato. La gara è movimentata su entrambi i fronti, Al 6’ Verde prova l’acrobazia ma la mira non è precisa con la sua squadra che spinge costantemente. Falcinelli di testa sul cross di Jagiello la mette alta al 13’ e poco dopo Pompetti ci prova dalla distanza con la palla che però si alza senza creare pericoli. Al 20’ Fulignati salva miracolosamente la propria porta sulla conclusione del solito Jagiello, mentre al 26’ Sounas riceve palla, fa qualche metro e arriva a liberare un destro che termina di poco alla destra della porta difesa da Zoet. Nel finale, nonostante le sostituzioni il risultato non cambia anche nel corposo recupero accordato dall’arbitro Ghersini di Genova, coi giallorossi che tengono palla fino al termine.

Carlo Talarico

Il tabellino:

SPEZIA-CATANZARO 1-1

MARCATORI: 13’ pt Iemmello (C), 34’ pt Jagiello (S).

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Bertola, Hristov, Nikolaou (24’ st Tanco); Mateju, Nagi, Esposito S., Cassata (33’ st Vignali); Verde (39’ st Bandinelli), Jagiello (33’ st Moro); Falcinelli (24’ st Esposito F.P.). A disp.: Crespi, Cipot, Pietra, Di Serio, Corradini, Muhl, Candelari. All.: D’Angelo.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas (28’ st D’Andrea), Verna (45’ st Oliveri), Pompetti (18’ st Petriccione), Vandeputte; Iemmello (45’ st Pontisso), Biasci (18’ st Ambrosino). A disp.: Sala, Borrelli, Krajnc, Miranda, Brignola, Stoppa, Donnarumma. All.: Vivarini.

ARBITRO: Ghersini di Genova.

Guardalinee: Raspollini e Niedda.

Quarto uomo: Scarpa.

Var: Nasca. Avar: Longo.

ESPULSO: nessuno.

AMMONITI: Situm (C), Biasci (C), Veroli (C), Vandeputte (C), Bertola (S), Moro (C).

NOTE: Spettatori: 7539 di cui 2837 paganti (861 ospiti) e 4702 abbonati per un incasso complessivo di 65.448. Recupero: 1’ pt, 6’ st; corner 5-3 per lo Spezia.

Conferenza con Mister D'Angelo dopo Spezia Vs Catanzaro 1-1

Al termine del pareggio casalingo contro il Catanzaro, è il tecnico aquilotto Luca D'Angelo a commentare la prestazione dello Spezia: "La squadra ha giocato una buona partita, a mio avviso meritava di più, perché abbiamo creato più occasioni del Catanzaro, ma è comunque un punto che ci lascia tanti feedback positivi.



Abbiamo fatta noi la partita, il Catanzaro ha giocato prevalentemente in contropiede, trovando il gol del vantaggio grazie ad un'ottima giocata del proprio attaccante, mentre la nostra squadra è arrivata tante volte sul fondo e alla conclusione, non disunendosi dopo lo svantaggio iniziale e giocando molto bene.



I nuovi hanno fatto tutti una buonissima partita, sappiamo che hanno determinate caratteristiche e noi li abbiamo messi nelle condizioni per esprimersi al meglio, ma non dobbiamo dimenticare il merito anche degli altri componenti della rosa che hanno dato tutto, riuscendo a mettere in difficoltà una squadra forte come quella del Catanzaro.



La prestazione è molto buona, la classifica no, però non è che potevamo risollevarla oggi. Se diamo modo di integrarsi al meglio ai nuovi arrivati e andremo a recuperare quei giocatori che sono ancora fuori, potremo fare bene e crescere settimana dopo settimana.



Nagy è un giocatore che non si vede molto, ma il suo lavoro è prezioso, tappa i buchi, sbaglia poco, è un giocatore molto inteligente. Si è trovato subito bene con Esposito, non avevo dubbi a riguardo, ma ora dovremo recuperare al meglio anche Bandinelli, che è un giocatore fondamentale per noi e sono molto soddisfatto dei centrocampisti che ho a disposizione.



Oggi c'è stato grande equilibrio e intesa in campo, ma possiamo intensificare maggiormente il tutto per essere ancora più pericolosi; in questo momento dobbiamo concentrarci sull'aspetto difensivo nel complesso e non tanto sul modulo, per abitudine forse ci troviamo meglio giocando a tre, però con i giocatori che abbiamo possiamo anche schierarci a quattro dietro: abbiamo diverse soluzioni a nostro favore.



Nikolaou ha avuto i crampi e quindi ho voluto inserire Tanco, che era tanto che non giocava, ma è sceso in campo con il piglio giusto, ma non ne dubitavo anche considerato il campionato da cui proviene; per le caratteristiche tecniche degli attaccanti avversari ho preferito inserire lui, piuttosto che Mühl, inoltre in quel momento contava solo difendere e penso l'abbia fatto molto bene.



Verde mi ha sempre detto che ama stare qua a Spezia, nonostante le richieste che ha avuto in questo mese e con le prestazioni che sta offrendo sta dimostrando di stare bene qui e di essere al centro del progetto".



Conferenza con Mister Vivarini dopo Spezia Vs Catanzaro 1-1

Mister Vivarini la partita di oggi. La squadra ha continuato a mostrare un buon livello di applicazione, come avevamo visto contro il Palermo. Sull'intensità e la costruzione, forse ci è mancato l'ultimo tocco, ma nel complesso è stata una buona prestazione. Sono molto contento e voglio congratularmi di nuovo con i ragazzi.

L'applicazione è stata la parola giusta, e questo è un aspetto che aveva forse vacillato nelle ultime trasferte, ma oggi abbiamo ritrovato l'aggressività e la voglia di lottare. Questo ci fa ben sperare per il futuro. Abbiamo creato molte occasioni, anche se purtroppo abbiamo sbagliato alcune occasioni chiare.

Quando si crea tanto, come abbiamo fatto oggi a Spezia, dobbiamo essere soddisfatti. È chiaro che il risultato può dipendere da centimetri o episodi, ma per me conta sempre la prestazione. Abbiamo giocato la partita a viso aperto e questo è importante.

Oggi è stato un punto importante per noi, il Catanzaro non raccoglieva punti in trasferta da mesi, quindi è un passo avanti. La convinzione e la consapevolezza delle nostre capacità possono essere migliorate, ma stiamo ancora cercando la fluidità giusta. Dobbiamo essere pazienti e lavorare su questo aspetto.

Parlando dei singoli, dobbiamo dare importanza ai giovani e ai nuovi arrivati. L'inserimento di giocatori come D'Andrea e Ambrosino è importante per noi. Antonini, con la sua altezza, è stato una buona aggiunta e speriamo di sfruttarlo meglio in futuro.

D'Andrea è stato positivo nel suo ruolo, anche se ha avuto qualche problema con le scarpe. È importante che acquisisca sicurezza e personalità. Abbiamo bisogno di tutti i giocatori, compresi quelli che giocano meno.

Sul fronte difensivo, dobbiamo migliorare su situazioni come i cross, perché oggi abbiamo subito un gol su una situazione simile. Ma nel complesso, sono contento di quello che abbiamo fatto in campo.

Per quanto riguarda la situazione di van de Putte, è stato ammonito e sarà un'assenza importante per la prossima partita. Tuttavia, abbiamo alternative valide nella rosa, come Stoppa e altri ragazzi che possono coprire la sua assenza.

Infine, vorrei ringraziare i nostri fantastici tifosi. L'entusiasmo che ci trasmettono è incredibile, e sono orgoglioso di rappresentare Catanzaro. La loro passione ci motiva a dare sempre il massimo in campo. Grazie a tutti per il vostro sostegno.

Di seguito la conferenza stampa integrale con mister Vivarini dopo Spezia Catanzaro 1-1





Gli highlights di Spezia Vs Catanzaro 1-1