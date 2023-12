Calcio Serie B: Venezia-Catanzaro 2-1, terzo stop per i giallorossi. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

VENEZIA, 10 NOV. - Dal “Penzo” arriva la terza consecutiva sconfitta per il Catanzaro che cede l’intera posta in palio al Venezia, sempre più secondo in classifica, al termine di una gara comunque gagliarda dall’inizio alla fine. Vantaggio dei lagunari al 23’: Sverko serve in verticale Ellertsson che supera Situm e viene travolto da Fulignati in uscita, il rigore viene trasformato da Pohjanpalo con calcio rasoterra molto angolato. Il Catanzaro non ci sta e trova il pareggio con Ghion che riceve palla da Vandeputte e libera un destro dal limite dell’area e trova lo spiraglio giusto. In pieno recupero arriva la rete del nuovo vantaggio con Johnsen messo in azione da Pohjanpalo che col destro supera Fulignati.

Nella ripresa il Catanzaro tiene palla e mantiene un atteggiamento propositivo, ma è Fulignati a salvare due volte un maggiore passivo su Pohjanpalo e Busio. L’espulsione dell’ex di turno Bjarkason nel finale lascia in 10 il Venezia, ma anche nei 7’ di recupero il risultato non cambia nonostante due palle pericolose di Brignola che fa venire i brividi a Bruno.

Carlo Talarico





Il tabellino:

VENEZIA-CATANZARO 2-1

MARCATORE: 25’ pt Pohjanpalo (V rig.), 40’ pt Ghion (C), 46’ pt Johnsen (V).

VENEZIA (4-4-2): Bruno; Candela, Altare, Modolo, Sverko (29’ st Dembelè); Pierini (20’ st Zampano), Tessmann, Busio, Ellertsson (20’ st Bjarkason); Pohjanpalo (29’ st Gytkjaer), Johnsen (44’ st Lella). A disp.: Purg, Grandi, Ullmann, Chryshev, Jajalo, Kofod Andersen, Olivieri. All.: Vanoli.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm (29’ st Katseris), Brighenti, Krajnc (44’ st Biasci), Veroli (29’ st Miranda); Sounas (23’ st Brignola), Ghion, Pompetti, Vandeputte; Stoppa (23’ st Ambrosino), Iemmello. A disp.: Sala, Borrelli, Krastev, Oliveri, Pontisso, D’Andrea. All.: Vivarini.

ARBITRO: Santoro di Messina.

Assistenti arbitrali: Dei Giudici ed Arace.

Quarto ufficiale: Sfira.

Var: Nasca.

Avar: Miele.

ESPULSO: 43’ st Bjarkason (V) per condotta di gioco violenta.

AMMONITI: Situm (C), Altare (V), Gytkjaer (V).

NOTE: spettatori 7.765 (6484 paganti di cui 1001 ospiti), incasso totale 121.074. Angoli: 3-1 per il Catanzaro. Recupero: pt 2’, st 7’.





Vivarini riflette sulla sconfitta di Catanzaro e pianifica la rivincita

Dopo una sfida intensa che ha visto il Catanzaro arrendersi per un soffio al Venezia con un risultato di 2-1, Vincenzo Vivarini non si tira indietro nel fornire un'analisi schietta e dettagliata del confronto. "Abbiamo incontrato tre squadre in forma", ammette il mister, riferendosi alla fase attuale del campionato, "e nonostante la sconfitta, non posso fare a meno di elogiare i miei ragazzi per il loro spirito combattivo."

Il Catanzaro, con un possesso palla dominante del 77% nel secondo tempo, ha dimostrato di poter gestire il gioco ma ha peccato nella finalizzazione, un nodo critico che Vivarini identifica come un punto da migliorare con urgenza. "Abbiamo lavorato molto sulla prestazione e sul ritrovare la nostra identità di gioco, qualcosa che si è visto in campo oggi", dichiara Vivarini, evidenziando il duro lavoro svolto nei giorni precedenti la partita.

La difesa del Catanzaro ha mostrato crepe sotto la pressione del Venezia, concedendo gol su ripartenze che Vivarini etichetta come "ingenuità". Nonostante ciò, l'allenatore riconosce la forza dell'avversario, lodando la loro struttura fisica e la capacità di giocare in zone basse del campo.

Guardando avanti, il tecnico del Catanzaro è focalizzato sul miglioramento. "Non dobbiamo perdere entusiasmo o convinzione", insiste Vivarini, "soprattutto in vista delle partite cruciali che ci attendono, come il derby contro il Cosenza." La sosta che segue offre al Catanzaro la possibilità di riflettere e affinare la strategia e la coesione di squadra.

In chiusura, Vivarini sottolinea l'importanza di mantenere un atteggiamento positivo e proattivo. "Nonostante le recenti sconfitte, dobbiamo guardare avanti con determinazione. È essenziale per noi tornare alla vittoria e farlo con il supporto dei nostri tifosi," conclude con fermezza.

La squadra ora guarda al futuro con l'intenzione di trasformare le lezioni apprese in risultati concreti, tenendo ben presente che, nel calcio, i dettagli fanno la differenza.

Di Seguito il video commento integrale del tecnico Vincezo Vivartini nel dopo gara di Venezia Vs Catanzaro 1-2







Il commento del mister Paolo Vanoli

“Faccio i complimenti al Catanzaro, si sono confermati una squadra che gioca un buon calcio. Noi siamo stati bravi, vincere queste partite un po’ sporche è un segno importante. Giocare prima delle altre e vincere vuol dire mettergli un po’ di pressione, c’è stata la voglia di arrivare ad un risultato importante ma non voglio vedere i troppi errori in uscita. Siamo stati bravi a soffrire ma vogliamo sviluppare meglio il gioco da dietro. Ora i miei ragazzi si meritano qualche giorno di riposo, ricarichiamo le pile in vista della prossima. Sapevo che loro erano una squadra molto aggressiva e ci lasciavano parecchio campo, abbiamo fatto bene ma potevamo concretizzare di più. Forse ci è mancata un po’ di personalità in alcune scelte offensive. Una squadra vera deve concretizzare le occasioni che ha, l’abbiamo tenuta aperta fino alla fine, poi è arrivata l’espulsione che ci ha costretti a stare molto attenti nel finale. Non siamo ancora maturi per gestire certi momenti, dovremo fare tesoro di questi errori per migliorare.



Dennis Johnsen:

“Giocare con due esterni ci ha aiutato ad avere più opzioni davanti, è quello che vuole il Mister per poter attaccare l’avversario in diversi modi. Quando la squadra avversaria gioca così alto è più facile attaccare la profondità, sapevo di poter creare dei pericoli e servire qualche pallone per i miei compagni. Il Catanzaro è una buona squadra, mi è piaciuto il loro modo dinamico di giocare, quando ti posizioni così alto hai sicuramente dei vantaggi ma anche degli svantaggi che noi siamo stati bravi a sfruttare. Penso di poter dare il mio importante contributo in tutte le partite, voglio continuare così aiutando la squadra con un gol o un assist. I tifosi vedono che giochiamo con il cuore e che giochiamo un ottimo calcio ed è bello vedere così tanta gente allo stadio.“





Gli Highlights di Venezia Vs Catanzaro 2-1