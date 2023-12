Calcio. Serie B. Venezia-Catanzaro: Info Biglietti. Ecco i prezzi dei tagliandi, punti prevendita esterni, on-line e settore ospiti, i dettagli

A partire dalle ore 15:00 di oggi lunedì 6 novembre sarà attiva la prevendita per Venezia – Catanzaro, gara valida per la Giornata 13 del Campionato di Serie B 2023/2024 che si disputerà venerdì 10 novembre alle ore 20:30 allo Stadio Pier Luigi Penzo.



Il biglietto, se acquistato in prevendita, comprende il servizio di trasporto acqueo A/R per Sant’Elena attraverso linee speciali messe a disposizione da ACTV.





Venezia – Catanzaro rientra tra le partite per le quali è previsto l’ingresso gratuito, nei settori di Curva Sud Groppello e Distinti Solesin, ai minori di anni 14 accompagnati da un adulto pagante tariffa intera nella misura massima di un minore per ciascun maggiorenne (ai sensi dell’art.11 Legge 4/4/2007 n.41).



Il biglietto omaggio dovrà essere emesso contestualmente a quello a tariffa intera, esclusivamente allo Store di Ca' Venezia, allo Store Rialto e ai Botteghini dello Stadio il giorno gara che apriranno alle ore 18:30.





PREZZO DEI BIGLIETTI



PITCH VIEW:

Prezzo unico intero € 70,00



TRIBUNA VIP NERA:

Prezzo unico intero € 60,00



TRIBUNA CENTRALE ARANCIO/VERDE:

Intero € 45,00

Ridotto Under 18 e Over 65 € 38,00



TRIBUNA LATERALE BIANCA:

Intero € 30,00

Ridotto Under 18 e Over 65 € 25,00



DISTINTI CENTRALI VALERIA SOLESIN:

Intero € 25,00

Ridotto Under 18 e Over 65 € 21,00



DISTINTI LATERALI VALERIA SOLESIN:

Intero € 20,00

Under 18 e Over 65 € 17,00



CURVA SUD MICHAEL GROPPELLO:

Intero € 13,50

Under 18 e Over 65 € 11,50



Di seguito il prezzo dei biglietti con servizio Hospitality incluso nel pre-match e durante l'intervallo, fino ad esaurimento posti:



PITCH VIEW SUD ARANCIO CON ACCESSO IN HOSPITALITY GIUDECCA:

Prezzo unico intero € 100,00



TRIBUNA VIP NERA CON ACCESSO IN HOSPITALITY GIUDECCA:

Prezzo unico intero € 90,00



A tutti i biglietti va aggiunto il costo dei diritti di prevendita, pari a € 1,50. Per l'acquisto online verranno applicate le commissioni di servizio.



SETTORE OSPITI



Intero € 23,00 (il ticket comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio Pier Luigi Penzo e viceversa, non consente l'accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico).

La vendita per la Curva Ospiti aprirà alle ore 15:00 di lunedì 6 novembre e chiuderà alle ore 19:00 di giovedì 9 novembre.



ACQUISTO NEL GIORNO GARA



Le casse dello Stadio Pier Luigi Penzo apriranno alle ore 18:30 e chiuderanno alle fine del primo tempo. Nel caso di acquisto del biglietto presso di esse, esclusivamente nel giorno gara, i prezzi saranno i seguenti:



PITCH VIEW:

Prezzo unico intero € 75,00



TRIBUNA VIP NERA:

Prezzo unico intero € 65,00



TRIBUNA CENTRALE ARANCIO/VERDE:

Prezzo unico intero € 50,00



TRIBUNA LATERALE BIANCA:

Prezzo unico intero € 35,00



DISTINTI CENTRALI VALERIA SOLESIN:

Prezzo unico intero € 30,00



DISTINTI LATERALI VALERIA SOLESIN:

Prezzo unico intero € 25,00



CURVA SUD MICHAEL GROPPELLO:

Prezzo unico intero € 15,00



Per informazioni contattare [email protected]



COME ACQUISTARE



I biglietti possono essere acquistati online sul sito veneziafc.vivaticket.it con modalità print@home, in tutti i rivenditori Vivaticket ( https://shop.vivaticket.) e nei seguenti punti vendita Venezia FC:



VENEZIA

Store Rialto, Calle Larga Mazzini 4800B, Venezia, da lunedì a domenica dalle 10:00 alle 20:00



MESTRE

Ca' Venezia, Via Vendramin 13, 30173 Mestre, da martedì a venerdì dalle 15:00 alle 19:00, sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.



I possessori di biglietto per la partita in oggetto o di abbonamento per la stagione 2023/24 potranno usufruire di dedicati servizi di trasporto speciale, per le corse di navigazione fino a Sant’Elena riservate alla tifoseria locale e ospite, senza ulteriori costi.



MODALITÀ D’ACCESSO



Il tifoso al gate dovrà esibire un documento in corso di validità. Il biglietto è nominativo e dà diritto al posto riportato sul biglietto stesso.

Si sottolinea l'obbligo per il tifoso di occupare, per tutta la durata dell’evento, esclusivamente il posto a sedere specificamente assegnato, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento.



Si invitano i tifosi ad arrivare allo stadio muniti di titolo di accesso e con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente.

