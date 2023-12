Calcio Serie B. Vivarini affronta l'Ascoli: strategie e obiettivi del Catanzaro (Video)

Conferenza stampa pre-partita: Vincenzo Vivarini prepara il Catanzaro per la sfida ad Ascoli

Il tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, si è rivolto alla stampa in vista della partita contro l'Ascoli, evidenziando il momento positivo della sua squadra e proiettando lo sguardo verso un incontro che si preannuncia decisivo.

Concentrazione e preparazione

Vivarini ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione nonostante il buon momento della squadra. "Quando le cose vanno bene, c'è il rischio di abbassare la guardia. Dobbiamo lavorare con impegno e rimanere concentrati per evitare sorprese", ha dichiarato il tecnico.

Avversario determinato

Analizzando l'Ascoli, Vivarini ha descritto il prossimo avversario come una squadra determinata con grande esperienza nella categoria. "Troveremo un avversario con tutti gli ingredienti per metterci in difficoltà. Dobbiamo affrontare la partita con la giusta determinazione e concentrazione", ha aggiunto il tecnico.

Problemi da gestire

Vivarini ha esposto la situazione degli infortunati, confermando le assenze di alcuni giocatori chiave. "Abbiamo delle assenze importanti che stiamo gestendo al meglio. Speriamo di recuperare in tempo e di non avere ulteriori complicazioni", ha precisato.

Rischi degli elogi

L'allenatore ha anche evidenziato il pericolo di essere fuorviati dagli elogi esterni. "Elogi e troppa attenzione mediatica possono distogliere la squadra dall'obiettivo. Dobbiamo restare con i piedi per terra e concentrarci sul gioco", ha sottolineato.

Il Ritorno ad Ascoli e Ambrosino

Riflettendo sul suo ritorno ad Ascoli, Vivarini ha espresso sentimenti positivi. "Ascoli è una piazza speciale, simile a Catanzaro. La passione per il calcio è palpabile e ho bei ricordi qui", ha condiviso il tecnico. Inoltre, ha parlato dell'opportunità per Ambrosino, sottolineando la crescita del giovane giocatore.

Visione del futuro

Il direttore sportivo Magalini ha espresso ambizioni più alte per la squadra, discutendo la possibilità di non limitarsi alla salvezza. Vivarini ha risposto con cautela, evidenziando la complessità del mercato invernale e l'attuale soddisfazione per la squadra. "Siamo soddisfatti del gruppo attuale. Migliorare ulteriormente sarà una sfida, ma valuteremo le opportunità future", ha concluso il tecnico.

Previsioni sulla partita

Riguardo all'aspettativa sull'incontro con l'Ascoli, Vivarini ha previsto una gara intensa e fisica. "Prevedo una partita battagliata, con l'Ascoli che cercherà di sfruttare i nostri punti deboli. Dobbiamo essere pronti a rispondere alla loro determinazione", ha dichiarato.

Vivarini ha chiuso la conferenza rimarcando la volontà di mantenere la concentrazione, evitando di cadere nelle lusinghe degli elogi esterni. La partita con l'Ascoli si profila come un banco di prova importante per il Catanzaro, che cercherà di confermare il suo ottimo momento.

Di seguito il video integrale della conferenza stampa con il mister Vincenzo Vivarini, alla vigilia di Ascoli-Catanzaro