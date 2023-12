Calcio Serie B: Vivarini Celebra la Vittoria, Aquilani Ammette - Catanzaro la Migliore Squadra, e Ambrosino Eroico - Video

Nel mondo del calcio, la vittoria del Catanzaro contro il Pisa è stata un momento emozionante e pieno di sviluppi interessanti. Il tecnico Vincenzo Vivarini ha condiviso la sua soddisfazione per il successo della squadra e ha discusso i cambi tattici cruciali che hanno portato alla vittoria. Dall'altra parte, il mister Alberto Aquilani del Pisa ha analizzato le prestazioni della sua squadra e ha elogiato il gioco del Catanzaro. Ma il vero eroe della partita è stato Ambrosino, con un gol che ha sbloccato un anno difficile nel Catanzaro. In questa introduzione, esploreremo le dichiarazioni dei due allenatori e l'eccezionale performance di Ambrosino.



Il Tecnico Vincenzo Vivarini celebra la vittoria del Catanzaro 2-0 contro il Pisa

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico Vincenzo Vivarini ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria del Catanzaro contro il Pisa, sottolineando l'importanza dei cambi effettuati durante la partita.

Mister Vivarini ha iniziato parlando dei cambi nella squadra, affermando che la lettura della partita è stata fondamentale. Ha evidenziato l'importanza del cambio di Ambrosino, sottolineando che il gol è arrivato appena 30 secondi dopo il suo ingresso in campo. Tuttavia, ha anche menzionato che Pietro ha avuto problemi fisici nel primo tempo, ma spera che non siano gravi. Il tecnico ha sottolineato che i giocatori sostituiti hanno dato il massimo, contribuendo al risultato finale.

Il tecnico ha anche lodato la squadra per la loro intelligenza tattica, sottolineando che hanno seguito attentamente le istruzioni e hanno giocato con grande pazienza sia nel primo che nel secondo tempo. Ha elogiato il giovane giocatore Krastev, definendolo il migliore in campo per la sua comprensione delle istruzioni date durante la settimana.

Vivarini ha anche menzionato l'infortunio di Veroli e l'ingresso di Krajnc come sua sostituzione, sottolineando che entrambi hanno dato il massimo. Ha elogiato l'intera squadra, inclusi gli attaccanti Katseris e Iemmello, per il loro lavoro in fase difensiva e per il contributo al consolidamento del risultato.

Quando gli è stata posta la domanda finale sulla possibilità di sognare in grande e compiere un'impresa storica per la città di Catanzaro, il tecnico ha risposto con entusiasmo, sottolineando l'importanza del sostegno appassionato dei tifosi e la voglia di continuare a sognare fino alla fine della stagione.

In conclusione, Vincenzo Vivarini ha elogiato la sua squadra per la vittoria e ha evidenziato la necessità di rimanere concentrati e umili nel perseguire gli obiettivi futuri. La vittoria è stata celebrata come un passo importante verso il consolidamento in questa competitiva categoria.





Pisa esce sconfitto da Catanzaro: la conferenza di mister Alberto Aquilani"

Nella serata di ieri, il Pisa si è scontrato con il Catanzaro in una partita avvincente che si è conclusa con una sconfitta. Mister Alberto Aquilani ha tenuto una conferenza stampa post-partita per discutere le prestazioni e gli sviluppi del match.

Mister Aquilani ha iniziato elogiando la buona prestazione della sua squadra, sottolineando come il Pisa abbia gestito bene la partita ma abbia mancato l'affondo decisivo nelle occasioni create. Ha riconosciuto l'efficacia del Catanzaro nel secondo tempo e ha concordato con l'analisi dell'andamento della partita.

Una domanda sull'approccio tattico ha portato il Mister a spiegare che entrambe le squadre avevano una mentalità simile, giocando come due squadre di scacchi. Ha anche menzionato che il Catanzaro è attualmente la miglior squadra del campionato per quanto dimostrato sul campo.

Aquilani ha riconosciuto che il Pisa ha provato diverse soluzioni tattiche durante il primo tempo, cercando di adattarsi alla situazione. Tuttavia, ha ammesso che la mancanza di cinismo e cattiveria in fase di finalizzazione ha contribuito alla mancanza di gol.

Il Mister ha elogiato il Catanzaro, definendolo la squadra che preferisce guardare se vuole vedere una partita di calcio. Ha sottolineato che, nonostante possano esserci squadre sulla carta più forti, il Catanzaro ha un approccio di gioco che lo affascina.

Riguardo all'etichetta di "delfino" di Vivarini, Aquilani ha chiarito che non si considera un successore di alcun allenatore, ma piuttosto un giovane allenatore che sta cercando di apprendere e migliorare costantemente.

Infine, il Mister ha discusso delle sfide future e della necessità di determinazione e cattiveria per ottenere risultati migliori. Ha espresso il desiderio di vincere più partite e ha sottolineato l'importanza di sviluppare una mentalità vincente.

La conferenza stampa si è conclusa con Aquilani che ha commentato l'importanza di rimanere concentrati e di lavorare duramente per affrontare le sfide future con determinazione e passione.



Ambrosino eroico: il gol che ha sbloccato un anno difficile per il Catanzaro

il Catanzaro ha ottenuto una vittoria cruciale e Ambrosino è stato il protagonista indiscusso. Entrato in campo al posto di Pietro Iemmello, ha segnato il gol decisivo che ha fatto la differenza. In questa intervista esclusiva, Ambrosino condivide le sue emozioni, le sfide affrontate e l'importanza di quel gol per la squadra e la sua carriera.

Ambrosino non nasconde la gioia che ha provato quando ha visto la palla entrare in porta. Dopo un inizio di stagione complicato, aveva atteso a lungo quel momento e finalmente era arrivato. Questo gol non è stato solo un traguardo personale, ma anche un segno del potenziale della squadra.

L'attaccante ha condiviso la sua gratitudine nei confronti dei suoi compagni di squadra, sottolineando che il Catanzaro sta dimostrando di poter competere al massimo livello. La vittoria è stata un segnale importante per il futuro del club, e Ambrosino ha contribuito in modo significativo a questo successo.

Quando gli è stato chiesto dell'eccezionale record di tre gol in un anno solare con tre maglie diverse, Ambrosino ha accettato l'elogio con modestia. Ha spiegato che indipendentemente dalla squadra in cui gioca, dà sempre il massimo e i risultati arrivano naturalmente. Ha anche rivelato che l'anno non era iniziato nel migliore dei modi, ma il gol segnato rappresenta un punto di svolta positivo.

Parlando della sua forma fisica attuale, Ambrosino ha dichiarato di sentirsi al top. Dopo un periodo iniziale di fermo, ora è pronto a dare il massimo per la squadra e per raggiungere i suoi obiettivi personali, tra cui la convocazione in nazionale.

Infine, Ambrosino ha condiviso alcuni dettagli sulla sua entrata in campo. Il mister lo aveva chiaramente preparato per quel momento, e Ambrosino ha seguito le istruzioni alla lettera. Il suo contributo è stato cruciale, dimostrando la sua importanza nel team.

In conclusione, Ambrosino ha dimostrato di essere un elemento chiave per il Catanzaro e ha confermato che il suo gol non è solo una vittoria personale, ma un passo avanti per la squadra. L'entusiasmo e la determinazione dell'attaccante promettono risultati positivi per il futuro del club.





