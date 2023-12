Calcio Serie BKT. Ascoli-Catanzaro: obiettivi opposti, ma stessa necessità di punti. Tutti i dettagli

Ascoli vs Catanzaro: sfida al del Duca il La battaglia per i punti cruciali tra ambizioni opposte. Ascoli-Catanzaro, probabili formazioni e dove vederla.



L’Ascoli per non sprofondare ulteriormente in classifica, il Catanzaro per continuare a sognare. Obiettivi opposti, ma stessa necessità di fare punti per le due squadre che si affrontano sabato 16 dicembre (ore 16:15) al Del Duca.

se sarà della partita, così come Falzerano. In miglioramento Nestorovski, che però resterà ancora fuori alla pari dei vari Caligara, Kraja, Bogdan e Tavcar. Se Bellusci non dovesse farcela, più facile l’adattamento di Adjapong che il passaggio alla difesa a quattro. Masini potrebbe scalare in mediana per lasciare il posto sulla trequarti a D’Uffizi.

Qualche dubbio anche per il Catanzaro di mister Vivarini, che nell’antivigilia della sfida ha speso parole al miele per l’Ascoli, sua ex squadra. Le Aquile dovranno fare a meno di Iemmello, Donnarumma, Veroli e Miranda, mentre ha recuperato Situm. Abili e in campo gli ex Fulignati e Scognamillo, davanti sarà Ambrosino a sostituire gli assenti al fianco di Biasci e col supporto di Vandeputte.

Ascoli-Catanzaro, le probabili formazioni

ASCOLI (3-4-1-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Falzerano, Di Tacchio, Masini, Falasco; D’Uffizi; Rodriguez, Mendes.

Allenatore: Castori

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas, Ghion, Pompetti, Vandeputte; Biasci, Ambrosino.

Allenatore: Vivarini

Dove vedere il match

Dove vedere in streaming e in tv la gara tra Ascoli e Benevento? La sfida, in programma sabato 16 dicembre alle ore 16:15 al Del Duca, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. Il match potrà essere seguito in live streaming anche su Sky Go e Now, oltre che sulla piattaforma Dazn.