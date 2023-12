Calcio Serie BKT. Mister Caserta e Breda: strategie per affrontare le sconfitte e tattiche vincenti della Ternana - Cosenza vs Ternana 1-3. Video

Conferenza Stampa del Tecnico Caserta dopo Cosenza Vs Ternana 1-3

Buonasera a tutti, sono qui per rispondere alle vostre domande sulla partita di oggi. Franceschiello, vai avanti.

Franceschiello: Mister, la sensazione sia dopo la partita di Catanzaro sia dopo quella di oggi è che gli avversari ci studiano alla perfezione e nel secondo tempo ci regalano la sconfitta. Come affrontiamo questa situazione?

Il Mister: È vero, sembra che gli avversari ci conoscano bene e approfittino delle nostre disattenzioni nel secondo tempo. Dobbiamo lavorare su questo aspetto, migliorare la percezione del pericolo e non concedere gol evitabili come quelli di oggi.

Caro Roberto Barbarossa (Tutto Sport): Mister, come spiega le difficoltà della squadra nel concretizzare il lavoro svolto e cosa pensa di fare per migliorare?

Il Mister: Dobbiamo migliorare nella concretizzazione delle opportunità che creiamo, soprattutto nel secondo tempo quando le squadre si chiudono. Non credo sia un problema di crollo fisico, ma piuttosto mentale. Dobbiamo mantenere la concentrazione e l'attitudine positiva per tutta la partita.

Antonio Lopez (Rai): Mister, si sente in discussione dopo due sconfitte consecutive?

Il Mister: Non mi preoccupa se sono in discussione o meno. Mi concentro sul lavoro e sull'analisi delle partite. Le valutazioni sulla mia posizione sono decisioni della società. Dopo due sconfitte, è normale analizzare le partite e cercare di migliorare.

Pippo Gatto (nuovacosenza.com): Mister, notiamo che la squadra subisce molti gol nel secondo tempo. Qual è il problema e come pensa di risolverlo?

Il Mister: È un dato di fatto che dobbiamo affrontare. Dobbiamo lavorare sugli errori tecnici individuali e sul mantenimento della concentrazione nel secondo tempo. Non credo sia solo un problema fisico, ma piuttosto mentale.

Valter Leone: Mister, come spiega gli errori ripetuti e cosa farà per invertire questa tendenza?

Il Mister: Gli errori ci costano caro, ma dobbiamo lavorare su di essi. Dobbiamo ritrovare l'atteggiamento positivo e la voglia di vincere. Solo le vittorie ci permetteranno di lavorare con serenità.

Infine, sull'espulsione di Calò e le condizioni di Canotto, non ho dettagli, ma stiamo valutando la situazione. Zuccon sta migliorando fisicamente e potrebbe essere una scelta futura.

Mister Breda Dopo Cosenza vs Ternana 1-3: "I Ragazzi Hanno Fatto Bene"

Ternana ha sconfitto il Cosenza per 3-1. Il mister Breda ha commentato la partita e risposto alle domande dei giornalisti.

Mister Breda ha iniziato congratulandosi con i suoi ragazzi per la prestazione e la vittoria. Ha sottolineato che, nonostante avessero studiato il Cosenza e individuato i punti deboli, il primo tempo è stato difficile poiché il Cosenza sembrava determinato a rifarsi dopo una sconfitta nel derby. Nel secondo tempo, la Ternana ha capito come affrontare la partita in modo diverso, cercando di pareggiare l'intensità e la determinazione avversarie.

Il mister ha anche evidenziato che la Ternana non vinceva fuori casa da oltre un anno, e quindi questa vittoria era particolarmente importante, sia dal punto di vista psicologico che della classifica. Ha elogiato i suoi giocatori per aver gestito la partita nel secondo tempo senza rischiare troppo e creando opportunità importanti.

I giornalisti hanno poi chiesto al mister Breda di spiegare meglio cosa fosse cambiato tatticamente tra il primo e il secondo tempo, poiché sembrava che la squadra avesse aspettato l'avversario nel primo tempo e fosse stata più coraggiosa nel secondo. Il mister ha confermato che nel primo tempo volevano evitare di aspettare l'avversario, ma hanno avuto difficoltà a contrastare il ritmo del Cosenza. Nel secondo tempo, invece, sono stati più coraggiosi e determinati, riuscendo a prendere in mano la partita.

Una domanda ha riguardato il fatto che il Cosenza sembra perdere ritmo dopo un'ora di gioco, e il mister ha concordato che il Cosenza spesso dura solo un'ora in campo. Ha spiegato che il suo obiettivo è far sì che la sua squadra mantenga un'alta intensità per tutta la partita, ma sa che non è facile.

Il mister ha concluso sottolineando che il suo gruppo ha ancora margine di miglioramento e che la vittoria odierna è solo un passo nella giusta direzione. Ha espresso la sua soddisfazione per la mentalità e l'impegno dei suoi giocatori, ma ha anche sottolineato che la lotta per uscire dalla zona retrocessione sarà ancora lunga e difficile.

Infine, quando gli è stata chiesta se questa fosse la partita della svolta, il mister ha preferito concentrarsi sul presente e sulla prossima sfida contro la FeralpiSalò, sottolineando che ogni partita in Serie B è una battaglia e non bisogna mai dare nulla per scontato.

In conclusione, il mister Breda ha mostrato fiducia nella sua squadra e nella possibilità di raggiungere gli obiettivi, lavorando duramente e prendendo ogni partita come una sfida importante.

