Calcio. Serie BKT. Mister Stefano Vecchi in conferenza: "la squadra è in crescita, pronti per Catanzaro-Feralpisalò. Video

Il tecnico discute tattiche, formazioni e aspettative alla vigilia del match cruciale in Serie B

Brescia, - Alla vigilia della partita tra Catanzaro e Feralpisalò, il mister Stefano Vecchi si è presentato in conferenza stampa per discutere lo stato della squadra, i preparativi per la partita e le aspettative per la stagione in corso.

Analisi dell'avversario

"Catanzaro e Feralpi hanno statistiche difensive simili, ma la differenza la fanno gli attacchi. Catanzaro è una squadra molto ben organizzata, con una formazione quasi invariata rispetto allo scorso anno, quando hanno dominato in Serie C," ha dichiarato Vecchi.

Crescita della squadra

"Noi stiamo crescendo, facendo un percorso più faticoso del loro, ma i segnali sono positivi. La squadra sta migliorando," ha aggiunto il mister.

Tattiche e formazioni

Sul fronte tattico, Vecchi ha confermato che la squadra continuerà a utilizzare il 3-5-2, un modulo che ha dato buoni risultati nelle ultime partite. "Abbiamo diverse opzioni e stiamo lavorando per trovare l'equilibrio giusto," ha spiegato.

Stato fisico dei giocatori

Ceppitelli e Carraro sono "al 100% a disposizione", mentre altri giocatori come Fiordilino e Balestrero sono in fase di valutazione a causa di infortuni recenti.

Aspettative per la partita

Quando gli è stato chiesto cosa si aspetta dal pubblico e dall'atmosfera a Catanzaro, Vecchi ha risposto: "Siamo abituati a giocare fuori casa con 10.000 spettatori. È bello così; dobbiamo dimostrare di essere all'altezza."

"La squadra è in crescita. Abbiamo fatto un percorso sognando di andare a giocare in certi campi, in certi ambienti. Ora dobbiamo dimostrare di essere all'altezza," ha concluso Vecchi, ringraziando tutti e augurando "buon lavoro".

Con queste parole, il mister Stefano Vecchi ha chiuso la conferenza stampa, lasciando i tifosi e gli osservatori con grandi aspettative per la partita di domani tra Catanzaro e Feralpisalò.

Di eseguito il video intefgrale della conferenza Stampa con Mister Stefano