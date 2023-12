Calcio Serie BKT. Palermo, al via i biglietti per la partita contro il Catanzaro. Tutti i dettagli

Palermo, in vendita i biglietti per la partita contro il Catanzaro. Tagliandi disponibili nei tradizionali punti vendita Vivaticket, su internet e allo stadio Barbera

Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita Palermo-Catanzaro, valevole per la 15ª giornata di campionato di Serie BKT, prevista per venerdì 1 dicembre alle ore 20:30 allo stadio Renzo Barbera.

tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20:25 di venerdì 1 dicembre o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera

DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI

Settore

Intero

Donne, Over 65 (nati entro il 31 dicembre 1958), Under 16 (nati dall’1 gennaio 2007)

Curve

18 €

14 €

Gradinata (anello superiore)

23 €

18 €

Gradinata (anello inferiore)

28 €

23 €

Tribuna Laterale

39 €

31 €

Tribuna Centrale

60 €

45 €

Tribuna Centralissima

85 €

65 €







SETTORE OSPITI: i residenti nella provincia di Catanzaro potranno acquistare il titolo al prezzo di € 18 esclusivamente per il settore ospiti fino alle ore 19:00 di giovedì 30 novembre.

Modalità di richiesta accrediti riservati a club sportivi

In occasione delle gare casalinghe del Palermo, le società sportive di Serie A e Serie B possono richiedere n. 1 accredito per un proprio osservatore. Eventuali richieste provenienti da Società di Lega Pro e LND saranno valutate a seconda delle disponibilità residua.



Le richieste dovranno pervenire all’indirizzo del segretario sportivo [email protected] inderogabilmente entro e non oltre 3 giorni prima dell’inizio della gara specificando nome, cognome, luogo e data di nascita del nominativo da accreditare oltre all’indirizzo di posta elettronica per l’invio del tagliando.

Si raccomanda di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso.