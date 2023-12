Calcio Serie BKT: Südtirol-Catanzaro 0-1. Iemmello regala la seconda consecutiva vittoria in trasferta. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

BOLZANO, 07 OTT. - Arriva la seconda consecutiva vittoria in trasferta per il Catanzaro dei miracoli che riconferma il terzo posto in classifica ed ora si gode la sosta con la Nazionale azzurra under 20 che venerdì giocherà al Ceravolo affrontando i pari età della Polonia. Dopo la Sampdoria capitola anche il Sudtirol, piegato da una prodezza di Pietro Iemmello alla seconda marcatura stagionale.

Primo tempo praticamente tutto giallorosso che riesce a tirare cinque volte contro nessuna dei padroni di casa. Parte al 10’ Vandeputte che libera un destro insidioso obbligando Poluzzi a distendersi alla sua sinistra concedendo un corner sul quale Brighenti colpisce di testa costringendo il portiere ad una parata difficoltosa. Al 14’ un altro tentativo di Vandeputte viene bloccato sempre da Poluzzi. L’unica sortita del Sudtirol si registra al 19’ sul destro di Broh che sfila ampiamente a lato. Dopo una fase di stanca col Catanzaro che tiene molto palla e subisce i cartellini gialli dei centrali difensivi giallorossi, ci pensa Pietro Iemmello a sbloccare il risultato, ricevuta palla da Verna, con un destro che beffa Poluzzi e regala il meritato vantaggio nel tripudio degli oltre mille tifosi giallorossi. Sudtirol che accusa il colpo e immediatamente dopo Verna tenta il colpo da ko ma Poluzzi blocca.

Ripresa col Sudtirol che cerca immediatamente il pareggio arrivando alla conclusione due volte nei primi dieci minuti con Lunetta, ma Fulignati è attento. Al 19’ Ghion, riceve palla da D’Andrea e conclude debolmente in bocca a Poluzzi. Al 24’ il neoentrato Cisco arriva dalle parti di Fulignati che si oppone alla grande concedendo soltanto un corner. Il Catanzaro cerca il raddoppio con Stoppa a pochi minuti dal termine, il suo destro a giro termina di pochissimo a lato, nel finale i giallorossi giocano con attenzione cercando sempre di tenere la palla sempre lontana dalla propria area anche nei 5’ di recupero.

Carlo Talarico

Il tabellino:

SUDTIROL-CATANZARO 0-1

MARCATORE: 43’ pt Iemmello (C).

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Cuomo (42’ st Vinetot), Masiello, Davi (31’ st Siega); Ciervo, Tait, Broh (31’ st Lonardi), Rover (1’ st Pecorino); Lunetta (22’ st Cisco), Odogwu. A disp.: Drago, Shiba, Ghiringhelli, Lonardi, Cagnano, Peeters, Koflet. All.: Bisoli.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris (33’ st Veroli), Scognamillo, Brighenti, Krajnc (33’ st Donnarumma); Brignola (17’ st Oliveri), Ghion, Verna, Vandeputte (39’ st Stoppa); Iemmello, Biasci (17’ st D’Andrea). A disp.: Sala, Borrelli, Miranda, Pontisso, Pompetti, Sounas, Ambrosino. All.: Vivarini.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

Assistenti arbitrali: Rossi e Yoshikawa.

Quarto ufficiale: Vogliacco.

Var: Zufferli.

Avar: Di Vuolo.

ESPULSI: nessuno.

AMMONITI: Scognamillo (C), Brighenti (C), Siega (S), Stoppa (C).

NOTE: spettatori 3.000 circa (di cui un migliaio ospiti). Angoli: 4-4. Recupero: pt 2’, st 5’.





Conferenza stampa FC Südtirol - Catanzaro 0-1: al microfono Pierpaolo Bisoli

Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Catanzaro, l'allenatore del FC Südtirol, Pierpaolo Bisoli, ha condiviso i suoi pensieri sulla partita e sullo stato attuale della squadra.

Analisi della partita

Bisoli ha riconosciuto che il Catanzaro ha avuto un forte predominio territoriale e ha elogiato la reazione della sua squadra nel secondo tempo. Ha sottolineato che l'unico errore commesso nel primo tempo è costato un gol alla squadra. "Abbiamo iniziato bene, ma poi ci siamo un po' disuniti", ha detto.

Prestazioni dei giocatori

L'allenatore ha parlato di alcuni giocatori che hanno avuto prestazioni contrastanti. Ha menzionato che Rover è stato deludente, ma ha assicurato che non lo abbandonerà. "È un giocatore fondamentale per noi, e dobbiamo tutti insieme cercare di dargli una pacca sulle spalle per aiutarlo", ha affermato.

Livello del campionato

Rispondendo a una domanda sul livello del campionato, Bisoli ha detto che le squadre quest'anno sono molto più organizzate e aggressive rispetto all'anno scorso. "Ci sarà da soffrire tutte le partite. Siamo pronti, il nostro percorso è ancora buono", ha aggiunto.

Obiettivi e prospettive

Bisoli ha ribadito che l'obiettivo della squadra è il mantenimento della categoria. Ha anche parlato della necessità di lavorare sulla continuità delle prestazioni, specialmente per i giovani giocatori che stanno facendo il loro debutto in Serie B.

Il video commento e interviste post-partita del tecnico Pierpaolo Bisoli dopo Südtirol Vs Catanzaro 0-1:





FC Südtirol Vs Catanzaro 0-1: Il commento del Mister Vincenzo Vivarini

Buonasera, mister Vivarini. Un altro successo per il Catanzaro, che ha saputo soffrire. Come ha visto la partita?

"Abbiamo affrontato una squadra di Serie B molto solida e caratteriale. È stata una partita sofferta, ma i miei ragazzi hanno dimostrato grande carattere. Abbiamo preparato la partita in settimana, e la squadra ha recepito molto bene le indicazioni."

Il risultato è corretto secondo lei?

"Sì, il risultato è corretto. Abbiamo difeso bene, soprattutto nel secondo tempo, e abbiamo creato alcune occasioni importanti. Non prendere gol è stato un obiettivo che ci eravamo prefissati e l'abbiamo raggiunto."

Sta diventando una strategia andare in vantaggio sul finire del primo tempo?

No, è una casualità. L'importante è la prestazione. Abbiamo tenuto il campo e abbiamo avuto un buon possesso palla.

Parliamo di Iemmello. Fondamentale non solo in fase offensiva, giusto?

"Iemmello è fondamentale, ma oggi bisogna fare un plauso a tutta la squadra. Il reparto difensivo è stato sollecitato e ha retto bene. Anche il centrocampo ha lavorato duramente."

E il pubblico?

La maggior parte dello stadio era dei tifosi del Catanzaro. Sono senza parole e li ringrazio. I ragazzi si sentono forti anche grazie a loro.

Ultima domanda, come vede l'integrazione dei giovani nel suo gioco?

"I giovani sono pronti. Stoppa, D'Andrea, Oliveri, tutti hanno mostrato grande classe. Aspettano le occasioni giuste, e quando vengono schierati, sono pronti."

Con queste parole, il tecnico Vincenzo Vivarini chiude l'intervista, lasciando trasparire un ottimismo cauto ma palpabile. Il Catanzaro continua la sua marcia in campionato, e con una squadra così unita e un pubblico così caloroso, le ambizioni possono essere davvero alte.



Video commento del Vivarini nel dopogara di Sudtirol-Catanzaro 0-1



Gli highlights di Südtirol-Catanzaro 0-1