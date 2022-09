Catanzaro-Potenza 1-1. Succede tutto nell'ultimo quarto d'ora. I commenti post-partita. Video

CATANZARO, 12 SETT. - Termina 1-1, col Catanzaro costretto a riacciuffare il risultato nel finale dopo che il Potenza aveva sbloccato alla mezzora della ripresa. In avvio e comunque nel primo tempo, meglio gli ospiti che ci provano al 6’ con Cargnelutti che di testa insidia Branduani sulla punizione di Zenuni. Il Catanzaro fa circolare palla ma non arriva mai alla conclusione e si fa notare soltanto Rolando al 42’ con un’incursione in area che viene neutralizzata dalla retroguardia ospite. Sul finire di tempo (44’) Zenuni prova la conclusione dal limite dell’area ma la palla termina alta.

Nella ripresa mister Calabro lascia negli spogliatoi Cinelli. Il Catanzaro alza il baricentro. Al 10’ sulla punizione di Vandeputte, Carlini aggancia male col destro ed al 13’ la palla di Vazquez per Verna trova una conclusione che non impensierisce Marcone. Immediatamente dopo (14’) Vazquez, da pochi passi, dopo il colpo di testa di Scognamillo, trova Cargnelutti pronto a salvare sulla linea. Ancora Catanzaro al 28’ col neoentrato che prova il tiro, bloccato a terra da Marcone. Alla mezzora arriva la rete degli ospiti sugli sviluppi del corner di Zampa, Matino, in anticipo su Bombagi, colpisce in scivolata col destro e sigla il vantaggio. Il Catanzaro non ci sta e al 41’ Cianci, messo giù da Coccia, si procura un calcio di rigore che trasforma un minuto dopo lo stesso ex calciatore del Potenza con un preciso sinistro. Nei minuti finali e nel corposo recupero, i giallorossi non ce la fanno a completare la rimonta e la gara termina 1-1 con qualche fischio del pubblico di fede giallorossa.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO-POTENZA 1-1

MARCATORI: 30' st Matino (P), 42' st Cianci (C rig.).

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Scognamillo (35’ st Tentardini), Fazio, Martinelli; Rolando (19’ st Bombagi), Verna, Cinelli (1’ st Risolo), Vandeputte, Porcino (19’ st Bearzotti); Carlini (27’ st Cianci), Vazquez. A disposizione: Nocchi, Rizzuto, De Santis, Welbeck, Monterisi, Ortisi, Gatti. Allenatore: Calabro.

POTENZA (3-5-2): Marcone; Matino (36’ st Maestrelli), Gigli, Cargnelutti; Coccia, Zampa, Zenuni (25’ st Guaita), Ricci (36’ st Bruzzo), Sepe; Romero (38’ pt Volpe), Salvemini (36’ st Banegas). A disposizione: Greco, Petriccione, Vecchi, Sandri, Baclet, Nigro, Zagaria. Allenatore: Gallo.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino.

Assistenti arbitrali: Catallo e Agostino.

Quarto ufficiale: Pascarella.

AMMONITI: Scognamillo (C), Salvemini (P), Zampa (P), Cargnelutti (P), Risolo (C).

NOTE: Spettatori 2311, di cui 1559 paganti e 752 abbonati per un incasso di euro 30.468. Angoli: 14-4 per il Catanzaro. Recupero: pt 3’, st 6’.

Cianci nel post-gara: “sempre emozionante segnare. Peccato non aver portato a casa i tre punti”

Le parole di Pietro Cianci nel dopo gara di Catanzaro – Potenza, match nel quale la punta ha messo a segno la rete del pari, sua prima marcatura in giallorosso. “Fare gol è sempre un’emozione, peccato non aver portato a casa i tre punti. La squadra ha cercato in tutti i modi di vincere la partita, ma purtroppo ci sono anche gli altri che scendono in campo.



Sicuramente noi dobbiamo essere più bravi a sfruttare le occasioni che ci capitano. Quando vai sotto a pochi minuti dalla fine, se non ti compatti e tiri fuori lo spirito di gruppo, queste gare non le pareggi mai. Questa è una squadra forte, perché se non lo fosse non avrebbe giocato con la voglia di riacciuffare subito la gara”

Il video commento post-partita dei protagonisti e del tecnico Fabio Gallo e



Video commento post-partita del tecnico Calabro nel dopo gara di Catanzaro – Potenza 1-1







Serie c - Gli highlights di Catanzaro – Potenza risultato 1-1