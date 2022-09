CALCIO. Serie D: Inizia lo spettacolo del Campionato d’Italia. Ecco i gironi

La prima giornata si gioca domenica 19 settembre alle 15.00. Sei anticipi al sabato

ROMA, 17 SETT. - 172 squadre divise in nove gironi, 3124 partite in programma fino al 15 maggio, bastano questi numeri per descrivere l’imponenza della Serie D che prenderà il via domenica 19 settembre alle ore 15.00 con le gare della 1^ giornata.

Anticipi: Il Campionato inizia con sei anticipi in programma sabato: calcio d’inizio alle 15.00 per Caldiero Terme-Luparense (C) e Pro Livorno-Flaminia (E) al “Rossetti” di Cecina (Li); alle 16.00 Vado-Derthona (A), Clodiense-Adriese, Cjarlins Muzane-Mestre e Dolomiti Bellunesi-Levico Terme (C) al “Zugni Tauro” di Feltre (Bl).

Variazioni di orario: Alle 16.00 prende il via Fossano-Ligorna (A), alle 16.30 Carbonia-Sassari Latte Dolce (G) sul campo di Villamassargia (Su).

Variazioni di campo: Alcione-Forlì (D) si gioca al campo “Kennedy” di Milano, Mariglianese-Sorrento (H) al “Gobbato” di Pomigliano (Na) e Nardò-Altamura (H) al “Vantaggiato” di Copertino (Le).

Gare a porte chiuse: Leon-Castellanzese (B), Aurora Alto Casertano-Montegiorgio, Vis Artena-Afragolese, Carbonia-Sassari Latte Dolce (G) e Virtus Matino-San Giorgio (H) per motivi di pubblica sicurezza riguardanti gli impianti delle società ospitanti.

Rinvio gara: La partita del Girone F Trastevere-Sambenedettese è stata rinviata a mercoledì 29 settembre.

Girone F

Il Dipartimento Interregionale a seguito dell’ammissione in soprannumero ai sensi dell’art. 52 comma 10 N.O.I.F., giusta delibera del Presidente Federale del 14/9/2021, della Società A.S. SAMBENEDETTESE SRL, comunica la nuova composizione del girone “F” del Campionato di Serie D 2021/2022: Almajuventus Fano, Castelfidardo, Montegiorgio, Porto d’Ascoli, Recanatese, Tolentino, Castelnuovo Vomano, Chieti, Nereto, Pineto, S. Nicolo’ Notaresco, Vastese, Vastogirardi, Aurora Alto Casertano, Matese, Atletico Terme Fiuggi, Trastevere, Sambenedettese.

QUI il calendario aggiornato del Girone F.

Trasmissione delle gare in modalità live streaming

Il Dipartimento Interregionale, in virtù del D.L. del 22 aprile 2021 n. 52 all’art. 5 così come modificato dal D.L. 223 luglio 2021 n. 105 che prevede la presenza di pubblico alle gare di Campionato di Serie D, concede facoltà ad ogni singola società, in deroga alla Circolare L.N.D. n. 8 del 1° luglio 2021, della diffusione – anche a pagamento – delle eventuali dirette trasmesse live streaming in occasione di gare interne ufficiali della stagione sportiva 2021/2022, esclusivamente sui propri canali social ufficiali. Non sarà consentita , invece, la trasmissione delle gare di cui sopra in modalità live streaming, solo nell’ipotesi di acquisto della singola gara da parte di emittenti accreditate ed autorizzate ovvero di acquisto di uno dei pacchetti previsti per diritti audio-video del Campionato Serie D ovvero delle gare trasmesse a seguito di eventuale accordo tra la L.N.D. e emittenti nazionali qualificate.

SCARICA i loghi, la sigla e la wipe ufficiali della Serie D 2021/2022

Le designazioni arbitrali

Girone A

Chieri-Borgosesia (Riccardo Dasso di Genova), Caronnese-Sanremese (Davide Matina di Palermo), Casale-RG Ticino (Andrea Paccagnella di Bologna), Fossano-Ligorna (Davide Galiffi di Alghero), Gozzano-Imperia (Simone Nuzzo di Seregno), Lavagnese-Varese (Fabio Cevenini di Siena), Novara-Asti (Emanuele Ceriello di Chiari), Pontdonnaz-Sestri Levante (Lorenzo Vacca di Saronno), Saluzzo-Bra (Edoardo Gianquinto di Parma), Vado-Derthona (Michele Pasculli di Como).

Girone B

Arconatese-Casatese (Salvatore Marco Testai di Catania), Caravaggio-Desenzano Calvina (Davide Albano di Venezia), Folgore Caratese-Brianza Olginatese (Mattia Drigo di Portogruaro), Leon-Castellanzese (Riccardo Ghinelli di Roma 2), Real Calepina-Brusaporto (Ferdinando Emanuel Toro di Catania), Sona-Crema (Clemente Cortese di Bologna), Franciacorta-Ponte S. Pietro (Stefano Selva di Alghero), Villa Valle-City Nova (Carlo Virgilio di Agrigento), Virtus Ciseranobergamo-Legnano (Fabio Franzò di Siracusa), Vis Nova Giussano-Breno (Duccio Mancini di Pistoia).

Girone C

Ambrosiana-Arzignano (Angelo Davide Lotito di Cremona), Caldiero Terme-Luparense (Matteo Santinelli di Bergamo), Montebelluna-San Martino Speme (Nicolò Rodigari di Bergamo), Campodarsego-Este (Piero Marangone di Udine), Cartigliano-Cattolica (David Kovacevic di Arco Riva), Cjarlins Muzane-Mestre (Simone Di Renzo di Bolzano), Delta Porto Tolle-Spinea (Andrea Mazzer di Conegliano), Dolomiti Bellunesi-Levico Terme (Michele Maccorin di Pordenone), Union Clodiense-Adriese (Stefano Grassi di Forlì).

Girone D

Aglianese-Tritium (Leonardo Di Mario di Ciampino), Alcione-Forlì (Federico Muccignato di Pordenone), Athletic Carpi-Bagnolese (Dario Duzel di Castelfranco Veneto), Correggese-Progresso (Giacomo Rossini di Torino), Fanfulla-Sammaurese (Giovanni Castellano di Nichelino), Ghiviborgo-Sasso Marconi (Marco Di Loreto di Terni), Mezzolara-Borgo S. Donnino (Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno), Real Forte Querceta-Ravenna (Gianmarco Vailati di Crema), Rimini-Prato (Cristiano Ursini di Pescara), Seravezza-Lentigione (Daniele Aronne di Roma 1).

Girone E

Arezzo-Sporting Trestina (Emanuele Bracaccini di Macerata), Foligno-Montespaccato (Gianluca Martino di Firenze), Follonica Gavorrano-Cascina (Gerardo Simone Caruso di Viterbo), Pianese-Scandicci (Stefano Giampietro di Pescara), Poggibonsi-Cannara (Andrea Terribile di Bassano del Grappa), Pro Livorno-Flaminia (Enrico Eremitaggio di Ancona), San Donato Tavarnelle-Unipomezia (Giovanni Tricarico di Verona), Sangiovannese-Rieti (Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta), Tiferno Lerchi-Badesse (Valerio Bocchini di Roma 1).

Girone F

Alma Juventus Fano-Vastese (Michael Poto di Mestre), Atletico Fiuggi-Notaresco (Marco Russo di Torre Annunziata), Aurora Alto Casertano-Montegiorgio (Silvio Torreggiani di Civitavecchia), Nereto-Chieti (Sebastian Petrov di Roma 1), Pineto-Castelnuovo Vomano (Alessandro Silvestri di Roma 1), Porto D’Ascoli-Matese (Gianluca Catanzaro di Catanzaro), Recanatese-Tolentino (Gianluca Renzi di Pesaro), Vastogirardi-Castelfidardo (Ciro Aldi di Lanciano).

Girone G

Arzachena-Lanusei (Enrico Cappai di Cagliari), Carbonia-Latte Dolce Sassari (Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo), Cassino-Real Monterotondo (Antonio Liotta di Castellammare di Stabia), Gladiator-Aprilia (Carlo Palumbo di Bari), Muravera-Atletico Uri (Andrea Bortolussi di Nichelino), Ostiamare-Cynthialbalonga (Fabrizio Arcidiacono di Acireale), Team Nuova Florida-Insieme Formia (Francesco Gai di Carbonia), Torres-Giugliano (Marco Marchioni di Rieti), Vis Artena-Afragolese (Erminio Cerbasi di Arezzo).

Girone H

Audace Cerignola-Fasano (Simone Pistarelli di Fermo), Bisceglie-Nocerina (Francesco Zago di Conegliano), Bitonto-Rotonda (Simone Moretti di Firenze), Casertana-Nola (Leonardo Tesi di Lucca), Francavilla-Brindisi (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro), Gravina-Casarano (Antonio Monesi di Crotone), Lavello-Molfetta (Saverio Esposito di Ercolano), Nardò-Altamura (Edoardo Papale di Torino), Mariglianese-Sorrento (Stefano Raineri di Como), Virtus Matino-San Giorgio (Dylan Marin di Portogruaro).

Girone I

Cavese-Rende (Raimondo Borriello di Arezzo), Acireale-Cittanova (Stefan Arnaut di Padova), S. Agata-Dattilo (Antonio Di Reda di Molfetta), Lamezia Terme-Troina (Giuseppe Romaniello di Napoli), Gelbison-Castrovillari (Lorenzo Maccarini di Arezzo), Licata-Fc Messina (Marco Menozzi di Treviso), Paternò-Sancataldese (Fabrizio Ramondino di Palermo), Portici-Giarre (Simone Gavini di Aprilia), Real Aversa-Santa Maria Cilento (Alberto Poli di Verona), San Luca-Biancavilla (Giorgio Bozzetto di Bergamo).