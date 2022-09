Calcio. US Catanzaro 1929: totale fiducia al mister Antonio Calabro

CATANZARO, 1 NOV Piena fiducia in mister Antonio Calabro e nessun dubbio sul suo operato. I vertici dell’US Catanzaro intendono rispondere alle notizie, apparse su alcuni siti, sul futuro tecnico della squadra giallorossa dopo la sconfitta di oggi a Terni.



La società precisa che nessuna riunione si è svolta per discutere di un eventuale esonero dell’allenatore il quale, al contrario di quanto comunicato da certe testate, gode della piena fiducia di tutte le componenti societarie e dovrà quindi proseguire, con grande serenità, il lavoro intrapreso.