Il Catanzaro di Magalini: tra successi e ambizioni nei Playoff di Serie B

Giuseppe Magalini, Ds della squadra calabrese, condivide le aspettative per la corsa alla promozione.

ROMA - Dopo un'eccezionale stagione nella Serie C 2022-2023, il Catanzaro continua a stupire nel calcio italiano, mantenendo un alto livello di performance anche nella stagione 2023-2024. La squadra calabrese si è classificata al quinto posto in Serie B, dimostrando non solo risultati positivi, ma anche un gioco innovativo che ha catturato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Il direttore sportivo del Catanzaro, Giuseppe Magalini, ha condiviso le sue impressioni in vista dei playoff per la promozione in Serie A, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Teleuropa Network.

"Abbiamo compiuto un percorso di cui siamo molto soddisfatti fino a questo momento", ha dichiarato Magalini. "Ora ci prepariamo a ripartire, poiché sabato ci attende una partita all'interno di un mini-torneo che avrà inizio venerdì. Ci auguriamo di prolungare il più possibile questa esperienza. Le partite dei playoff sono molto diverse da quelle del campionato e ognuna di esse è una finale. Sono curioso di valutare quanto siamo maturi e quanto questa esperienza possa influenzare il nostro futuro, sia a breve che a lungo termine."

Magalini ha anche rivelato che, nonostante all'inizio della stagione l'obiettivo dichiarato non fosse quello di raggiungere i playoff, la squadra è stata orgogliosa di essersi mantenuta in zona playoff fin dalla prima giornata. "Le squadre che partecipano ai playoff, escluse quelle del Catanzaro, sono tutte di un livello estremamente competitivo, e possiamo considerarci quasi degli 'intrusi' in questo contesto", ha aggiunto.

Quanto al futuro personale, Magalini ha dichiarato: "Abbiamo programmato di incontrare il presidente dopo i playoff. Non abbiamo ancora avuto modo di discuterne, ma mi auguro che tutto si risolva nel migliore dei modi."

Il Catanzaro si appresta quindi a sfidare il destino nei playoff, con l'obiettivo di consolidare il proprio percorso e di continuare a sorprendere nel panorama calcistico italiano. La città e i tifosi attendono con trepidazione l'evolversi di questa emozionante stagione sportiva. (Immagine archivio)