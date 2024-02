Calcio. US Catanzaro: Vivarini preme sull'acceleratore verso la sfida con il Südtirol. - Video

La vittoria è un percorso: il tecnico del Catanzaro enfatizza lavoro di squadra e adattamento tattico in vista dell'imminente confronto cruciale per la classifica

In vista della prossima sfida di campionato tra Catanzaro e Südtirol, il tecnico Vincenzo Vivarini si presenta in conferenza stampa con un mix di fiducia e consapevolezza. La recente vittoria contro l'Ascoli ha dato slancio alla squadra, nonostante le difficoltà incontrate durante la partita, e Vivarini sottolinea l'importanza di questo successo non solo per i tre punti ma anche come dimostrazione di carattere e determinazione.

Il mister evidenzia il lavoro settimanale mirato al miglioramento continuo della squadra, soprattutto in vista delle sfide contro avversari che lottano con la stessa intensità e spirito. È chiaro che per Vivarini ogni partita è un "match point", una battaglia per consolidare il percorso di crescita del Catanzaro e per perseguire gli obiettivi stagionali, senza mai sottovalutare gli avversari.

Il cambiamento tecnico del Südtirol e gli aggiustamenti di mercato sono stati analizzati, e il Catanzaro si prepara a una partita che si prospetta differente dall'andata. Vivarini sottolinea come sarà cruciale essere incisivi e trovare la via del gol contro una squadra che si difende bene.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, il tecnico ha poi discusso il tema dell'integrazione dei nuovi giocatori, come Petriccione, e la necessità di adattarsi ai meccanismi di squadra. Vivarini esprime soddisfazione per come i giovani stanno rispondendo alle opportunità, enfatizzando l'importanza dell'apporto di tutti per il successo collettivo.

Il discorso si sposta poi sul progetto tecnico del Catanzaro, che punta su possesso palla e gestione del gioco. Vivarini difende la filosofia di gioco della squadra, consapevole che può suscitare critiche ma convinto della sua efficacia. È un appello anche ai tifosi, la cui presenza e supporto sono visti come fondamentali per il morale della squadra.

In conclusione, Vivarini riafferma la sua focalizzazione sul presente, senza lasciarsi distrarre da obiettivi futuri o da critiche esterne. La priorità è il bene della squadra e il mantenimento di uno spirito di unità e collaborazione, elementi che il mister ritiene essenziali per un finale di stagione di successo.

Catanzaro entra così nel girone di ritorno con la consapevolezza dei propri mezzi, pronta a lottare per ogni punto con la guida di un allenatore che crede fermamente nei suoi ragazzi e nel progetto tecnico del club.

Di seguito il video integrale con il Mister Vivarini alla vigilia di Catanzaro Vs Südtirol.