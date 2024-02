Calcio Serie BKT Catanzaro-Südtirol: Valente e la resilienza come arma vincente - Video

Resilienza e Tattica: Valente Prepara la Battaglia di Catanzaro sfidando le assenze, il Südtirol si carica per una trasferta che promette scintille nel cuore del campionato di Serie B.

BOLZANO, 16 FEB. - “Alla vigilia dell'importantissima trasferta di Catanzaro, il mister Federico Valente si presenta ai microfoni con una calma che maschera a malapena l'intensità della preparazione. La squadra è stata messa sotto torchio nei primi giorni della settimana con un "programma veramente intenso".

A Catanzaro non è il momento di lasciarsi andare agli alibi per il Südtirol e Valente lo sa bene. Nonostante gli infortuni e le squalifiche che hanno ridotto la rosa difensiva, il tecnico rifiuta l'idea di un reparto in emergenza: "Chi parte con la paura, è meglio che resta a casa" - dice con tono deciso, spronando i suoi a cogliere l'opportunità di una vittoria in terra calabra.

Il Catanzaro non è un avversario da prendere alla leggera, con il quarto miglior attacco del campionato e una squadra che "è forte a giocare a calcio". Per Valente, la partita sarà una questione di "pazienza e fiducia", e di portare il maggior numero di giocatori possibile dove si trova la palla, per comprimere gli spazi e l'azione degli avversari.

Non si perde in tecnicismi il mister quando parla del centrocampo: l'importante è la capacità di difendere insieme, compatti, per poi ripartire. La notizia positiva è il ritorno di Molina e Kurtic, pronti a partire dall'inizio e a dare quel contributo di esperienza e qualità di cui la squadra ha bisogno.

Per quanto riguarda la preparazione tattica, Valente rivela le difficoltà di dover organizzare la difesa con un solo centrale disponibile per la maggior parte della settimana, ma si affida al rientro di Raffa e all'adattamento di Lonardi per colmare le lacune.

Il tecnico si dimostra cauto ma ottimista, sottolineando la necessità di una "resilienza" di squadra e di sfruttare ogni occasione, anche con la fisicità nei calci piazzati, per mettere in difficoltà il Catanzaro. La partita sarà un test fondamentale, non solo per i tre punti in palio ma anche per rafforzare l'identità di squadra che Valente sta cercando di forgiare fin dal suo arrivo.

Chiudendo l'incontro con i giornalisti, Valente non nasconde l'ambizione e la passione che lo guidano nel suo percorso in Serie B, ritenuta una delle leghe più competitive a livello europeo. Il bilancio di questi primi due mesi? Non ha dubbi: nessun rimpianto, solo la consapevolezza di essere nel posto giusto, al momento giusto, pur nelle difficoltà.

La sfida di domani si preannuncia quindi non solo come una lotta per i tre punti ma come la rappresentazione di ciò che il Südtirol vuole essere: una squadra resiliente, unita e pronta a dare battaglia fino all'ultimo fischio.



