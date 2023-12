Calcio Vivarini Carica il Catanzaro: Determinazione e Cuore per la Sfida con il Cosenza. Video

CATANZARO, 25 NOV. - Alla vigilia del derby calabrese tra il Catanzaro e il Cosenza, il tecnico Vincenzo Vivarini infonde un messaggio di determinazione e passione. Con la conferenza stampa di mister Vivarini si chiude il pre-match "tecnico", ponendo l'accento sulla necessità di concentrare ogni energia verso la partita. Il paragone con la vittoria di Sinner in Coppa Davis non è casuale: è la determinazione di un campione che Vivarini vuole vedere nei suoi uomini. Con un progetto di crescita significativa alle spalle, Vivarini si sente catanzarese a tutti gli effetti e chiede ai suoi una vittoria che porti punti e orgoglio.

La formazione del Catanzaro non è ancora definita, ma questo non preoccupa il tecnico che vede una squadra solida e versatile, pronta ad affrontare un avversario di peso. Elementi come Fulignati, Scognamillo e Brighenti saranno determinanti per impostare il gioco dal basso, mentre in mezzo al campo toccherà a Ghion, il quale, dopo il gol contro il Venezia, sogna di segnare sotto la curva nel derby.

L'attesa per il derby è palpabile anche tra i giocatori. Andrea Ghion, centrocampista del Catanzaro, esprime il desiderio di segnare nella partita più importante del campionato, sostenuto dalla spinta del pubblico amico. Mentre il Catanzaro entra nel derby con 21 punti, il Cosenza segue a stretto giro con 19, rendendo la sfida ancor più incandescente【23†fonte】.

La posta in gioco è alta e il derby si preannuncia ricco di emozioni e tattica. Vivarini e i suoi sono pronti a mettere l'anima e il cuore per trasformare la passione e l'appartenenza in una vittoria memorabile sotto gli occhi dei loro tifosi.

Di seguito la conferenza stampa integrale del tecnico Vincenzo Vivarini alla vigilia di Catanzaro Vs Cosenza