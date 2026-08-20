Calciomercato Catanzaro, ufficiale Samuel Giovane: il centrocampista firma fino al 2029

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Il club giallorosso acquista il giovane calciatore a titolo definitivo dall’Atalanta e aggiunge qualità, dinamismo ed esperienza alla propria mediana

Samuel Giovane è un nuovo calciatore del Catanzaro

Il Catanzaro rinforza il centrocampo con l’arrivo di Samuel Giovane. La società giallorossa ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dall’Atalanta le prestazioni sportive del calciatore, che ha sottoscritto un contratto triennale.

L’accordo lega quindi il centrocampista classe 2003 al club calabrese fino al 30 giugno 2029. Si tratta di un investimento rivolto non soltanto alla nuova stagione, ma anche alla costruzione futura della rosa.

Chi è Samuel Giovane

Nato a Lugo nel 2003, Samuel Giovane ha iniziato il proprio percorso nei settori giovanili del Cesena e dell’Atalanta. Nel vivaio bergamasco ha completato la sua formazione tecnica e tattica, mettendosi in evidenza come uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

Nonostante la giovane età, il nuovo centrocampista del Catanzaro conosce già bene il campionato di Serie B. Durante la sua carriera ha indossato le maglie di Ascoli, Carrarese e Palermo, accumulando esperienza in contesti differenti e confrontandosi con le difficoltà di un torneo particolarmente competitivo.

Nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Palermo, proseguendo il proprio percorso di crescita lontano da Bergamo.

Esperienza anche con la Nazionale italiana Under 20

Il profilo di Giovane è stato valorizzato anche a livello internazionale. Il centrocampista ha infatti vestito la maglia della Nazionale italiana Under 20, della quale è stato anche capitano.

Un riconoscimento che evidenzia le sue qualità tecniche, la personalità e la capacità di assumersi responsabilità all’interno del gruppo. Caratteristiche che potranno risultare preziose nel nuovo progetto sportivo del Catanzaro.

Un rinforzo giovane ma già abituato alla Serie B

Con l’acquisto di Samuel Giovane dall’Atalanta, il Catanzaro inserisce in organico un calciatore giovane, ma già dotato di una buona esperienza nella categoria. La sua duttilità può offrire nuove soluzioni al centrocampo giallorosso, sia nella costruzione della manovra sia nel lavoro senza palla.

L’operazione conferma la volontà della società di puntare su elementi con margini di crescita e una conoscenza concreta della Serie B. Giovane potrà ora mettersi a disposizione dello staff tecnico e iniziare una nuova tappa della propria carriera con la maglia del Catanzaro.

Fonte: U.S. CATANZARO 1929