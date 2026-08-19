Calcio. Arbitri Serie B prima giornata: La Penna dirige Vicenza Catanzaro
La Commissione arbitrale ha ufficializzato le designazioni per il primo turno del campionato. Ferrieri Caputi scelta per Südtirol Virtus Entella, mentre Sacchi arbitrerà Cesena Sampdoria
Sono state rese note le designazioni arbitrali della prima giornata di Serie B 2026 2027, in programma da venerdì 21 a domenica 23 agosto. Il campionato si aprirà con Vicenza Catanzaro, anticipo affidato a Federico La Penna.
Particolare attenzione è stata riservata anche alla composizione delle squadre VAR. In due incontri, Vicenza Catanzaro e Benevento Modena, gli ufficiali addetti alla tecnologia lavoreranno direttamente dagli impianti che ospiteranno le partite.
Vicenza Catanzaro affidata a La Penna
Sarà Federico La Penna a dirigere Vicenza Catanzaro, gara inaugurale della nuova stagione di Serie B. Il fischio d’inizio è previsto venerdì 21 agosto alle ore 20.30 allo stadio Romeo Menti.
La Penna sarà assistito da Costanzo e Monaco, mentre Luongo svolgerà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Baroni, affiancato da Paganessi come AVAR. Entrambi opereranno direttamente dallo stadio vicentino.
Vicenza Catanzaro
Venerdì 21 agosto alle ore 20.30
- Arbitro: La Penna
- Assistenti: Costanzo e Monaco
- Quarto ufficiale: Luongo
- VAR: Baroni, on site allo stadio Romeo Menti
- AVAR: Paganessi, on site allo stadio Romeo Menti
Gli arbitri delle partite di sabato 22 agosto
La giornata di sabato si aprirà alle ore 19.00 con Carrarese Mantova e Südtirol Virtus Entella. In serata, alle ore 21.00, saranno disputate Avellino Arezzo, Benevento Modena ed Empoli Cremonese.
Carrarese Mantova
Sabato 22 agosto alle ore 19.00
- Arbitro: Calzavara
- Assistenti: Scarpa ed El Filali
- Quarto ufficiale: Gandino
- VAR: Santoro
- AVAR: Mazzoleni
Südtirol Virtus Entella
Sabato 22 agosto alle ore 19.00
- Arbitro: Ferrieri Caputi
- Assistenti: Mokhtar e Biffi
- Quarto ufficiale: Zanotti
- VAR: Volpi
- AVAR: Di Vuolo
Avellino Arezzo
Sabato 22 agosto alle ore 21.00
- Arbitro: Drigo
- Assistenti: Bindoni e Della Mea
- Quarto ufficiale: Guida
- VAR: Piccinini
- AVAR: Ghersini
Benevento Modena
Sabato 22 agosto alle ore 21.00
- Arbitro: Mazzoni
- Assistenti: Baccini e Belsanti
- Quarto ufficiale: Fourneau
- VAR: Paterna, on site allo stadio Ciro Vigorito
- AVAR: Del Giovane, on site allo stadio Ciro Vigorito
Empoli Cremonese
Sabato 22 agosto alle ore 21.00
- Arbitro: Tremolada
- Assistenti: Colarossi e Tempestilli
- Quarto ufficiale: Maresca M.
- VAR: Maggioni
- AVAR: Prontera
Le designazioni arbitrali di domenica 23 agosto
Il programma della prima giornata di Serie B sarà completato domenica. Hellas Verona Ascoli e Pisa Padova inizieranno alle ore 19.00, mentre Cesena Sampdoria e Palermo Juve Stabia chiuderanno il turno alle ore 21.00.
Hellas Verona Ascoli
Domenica 23 agosto alle ore 19.00
- Arbitro: Di Loreto
- Assistenti: Passeri e Grasso
- Quarto ufficiale: Sozza
- VAR: Pezzuto
- AVAR: Rutella
Pisa Padova
Domenica 23 agosto alle ore 19.00
- Arbitro: Perri
- Assistenti: Alassio e Luciani
- Quarto ufficiale: Mucera
- VAR: Prontera
- AVAR: Camplone
Cesena Sampdoria
Domenica 23 agosto alle ore 21.00
- Arbitro: Sacchi J. L.
- Assistenti: Laghezza e Boato
- Quarto ufficiale: Castellano
- VAR: Massimi
- AVAR: Dionisi
Palermo Juve Stabia
Domenica 23 agosto alle ore 21.00
- Arbitro: Collu
- Assistenti: Cavallina e Regattieri
- Quarto ufficiale: Toro
- VAR: Cosso
- AVAR: Gariglio
Il programma completo della prima giornata
Le dieci partite saranno distribuite nell’arco di tre giorni. L’anticipo del venerdì tra Vicenza e Catanzaro darà ufficialmente il via al torneo, mentre le sfide della domenica sera completeranno un turno già ricco di incontri interessanti.
L’impiego del VAR in Serie B rappresenterà ancora una volta uno strumento centrale per supportare le decisioni arbitrali negli episodi più delicati. La presenza degli ufficiali VAR direttamente allo stadio in due partite costituisce uno degli aspetti più significativi delle designazioni comunicate per il debutto stagionale.
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