Calcio. Arbitri Serie B prima giornata: La Penna dirige Vicenza Catanzaro

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La Commissione arbitrale ha ufficializzato le designazioni per il primo turno del campionato. Ferrieri Caputi scelta per Südtirol Virtus Entella, mentre Sacchi arbitrerà Cesena Sampdoria

Sono state rese note le designazioni arbitrali della prima giornata di Serie B 2026 2027, in programma da venerdì 21 a domenica 23 agosto. Il campionato si aprirà con Vicenza Catanzaro, anticipo affidato a Federico La Penna.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla composizione delle squadre VAR. In due incontri, Vicenza Catanzaro e Benevento Modena, gli ufficiali addetti alla tecnologia lavoreranno direttamente dagli impianti che ospiteranno le partite.

Vicenza Catanzaro affidata a La Penna

Sarà Federico La Penna a dirigere Vicenza Catanzaro, gara inaugurale della nuova stagione di Serie B. Il fischio d’inizio è previsto venerdì 21 agosto alle ore 20.30 allo stadio Romeo Menti.

La Penna sarà assistito da Costanzo e Monaco, mentre Luongo svolgerà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Baroni, affiancato da Paganessi come AVAR. Entrambi opereranno direttamente dallo stadio vicentino.

Vicenza Catanzaro

Venerdì 21 agosto alle ore 20.30

Arbitro: La Penna

Assistenti: Costanzo e Monaco

Quarto ufficiale: Luongo

VAR: Baroni, on site allo stadio Romeo Menti

AVAR: Paganessi, on site allo stadio Romeo Menti

Gli arbitri delle partite di sabato 22 agosto

La giornata di sabato si aprirà alle ore 19.00 con Carrarese Mantova e Südtirol Virtus Entella. In serata, alle ore 21.00, saranno disputate Avellino Arezzo, Benevento Modena ed Empoli Cremonese.

Carrarese Mantova

Sabato 22 agosto alle ore 19.00

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Scarpa ed El Filali

Quarto ufficiale: Gandino

VAR: Santoro

AVAR: Mazzoleni

Südtirol Virtus Entella

Sabato 22 agosto alle ore 19.00

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Mokhtar e Biffi

Quarto ufficiale: Zanotti

VAR: Volpi

AVAR: Di Vuolo

Avellino Arezzo

Sabato 22 agosto alle ore 21.00

Arbitro: Drigo

Assistenti: Bindoni e Della Mea

Quarto ufficiale: Guida

VAR: Piccinini

AVAR: Ghersini

Benevento Modena

Sabato 22 agosto alle ore 21.00

Arbitro: Mazzoni

Assistenti: Baccini e Belsanti

Quarto ufficiale: Fourneau

VAR: Paterna, on site allo stadio Ciro Vigorito

AVAR: Del Giovane, on site allo stadio Ciro Vigorito

Empoli Cremonese

Sabato 22 agosto alle ore 21.00

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Colarossi e Tempestilli

Quarto ufficiale: Maresca M.

VAR: Maggioni

AVAR: Prontera

Le designazioni arbitrali di domenica 23 agosto

Il programma della prima giornata di Serie B sarà completato domenica. Hellas Verona Ascoli e Pisa Padova inizieranno alle ore 19.00, mentre Cesena Sampdoria e Palermo Juve Stabia chiuderanno il turno alle ore 21.00.

Hellas Verona Ascoli

Domenica 23 agosto alle ore 19.00

Arbitro: Di Loreto

Assistenti: Passeri e Grasso

Quarto ufficiale: Sozza

VAR: Pezzuto

AVAR: Rutella

Pisa Padova

Domenica 23 agosto alle ore 19.00

Arbitro: Perri

Assistenti: Alassio e Luciani

Quarto ufficiale: Mucera

VAR: Prontera

AVAR: Camplone

Cesena Sampdoria

Domenica 23 agosto alle ore 21.00

Arbitro: Sacchi J. L.

Assistenti: Laghezza e Boato

Quarto ufficiale: Castellano

VAR: Massimi

AVAR: Dionisi

Palermo Juve Stabia

Domenica 23 agosto alle ore 21.00

Arbitro: Collu

Assistenti: Cavallina e Regattieri

Quarto ufficiale: Toro

VAR: Cosso

AVAR: Gariglio

Il programma completo della prima giornata

Le dieci partite saranno distribuite nell’arco di tre giorni. L’anticipo del venerdì tra Vicenza e Catanzaro darà ufficialmente il via al torneo, mentre le sfide della domenica sera completeranno un turno già ricco di incontri interessanti.

L’impiego del VAR in Serie B rappresenterà ancora una volta uno strumento centrale per supportare le decisioni arbitrali negli episodi più delicati. La presenza degli ufficiali VAR direttamente allo stadio in due partite costituisce uno degli aspetti più significativi delle designazioni comunicate per il debutto stagionale.