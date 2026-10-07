Calcio Serie B si riparte dopo la sosta per le Nazionali chi recupera e chi rischia di perdere pezzi

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Infortuni squalifiche e condizioni da valutare accompagnano il ritorno in campo con situazioni molto diverse tra le venti squadre

Dopo la lunga sosta per le Nazionali, la Serie B torna in campo. Per gli allenatori è il momento di fare il punto sulla rosa: alcuni possono contare su un quadro favorevole, altri devono gestire assenze certe e attendere le ultime valutazioni sui calciatori in dubbio.

La pausa offre tempo per lavorare sulla preparazione e sulle condizioni fisiche, ma non garantisce il recupero di tutti gli indisponibili. Alla ripresa, la profondità della panchina e le alternative nei singoli reparti possono incidere sulle scelte iniziali e sui cambi durante la partita.

Il riepilogo evidenzia soprattutto le difficoltà della Sampdoria, il numero di situazioni da verificare per Pisa e Vicenza e le condizioni di Mantova e Südtirol. Per il Catanzaro, invece, non risultano segnalati infortunati o squalificati.

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Catanzaro senza assenti segnalati e Mantova con diversi dubbi

Il Catanzaro presenta un quadro positivo sul fronte degli indisponibili: nell’elenco non compaiono infortunati né squalificati. Una situazione che amplia le possibilità di scelta dello staff tecnico in vista del ritorno in campo.

L’assenza di forfait segnalati non equivale, però, alla conferma delle convocazioni o della piena condizione atletica di ogni giocatore. Le decisioni definitive dipenderanno anche dalle valutazioni degli allenamenti.

Il Mantova deve invece fare i conti con l’infortunio di Federico Chinetti e con quattro calciatori in dubbio: Simone Trimboli, Federico Vesentini, Andrea Meroni e Stefano Cella. La loro eventuale disponibilità può incidere sia sulla formazione sia sulle alternative in panchina.

Sampdoria con la lista più lunga di infortunati

Tra le squadre riportate, la Sampdoria presenta il maggior numero di infortunati: sette giocatori, ai quali si aggiunge la squalifica di Oliver Abildgaard.

Restano inoltre da valutare Fabio Depaoli e Luca Ravanelli, entrambi indicati in dubbio. Per lo staff tecnico, il quadro richiede una gestione attenta delle risorse disponibili e delle possibili soluzioni nei diversi reparti.

Anche l’Empoli deve affrontare più assenze, con quattro infortunati e Luca Magnino in dubbio. Avellino, Juve Stabia, Südtirol e Vicenza contano invece tre calciatori ciascuna nell’elenco degli infortunati.

Pisa e Vicenza attendono risposte mentre il Südtirol valuta due giocatori

Per Pisa e Vicenza, l’incertezza riguarda cinque calciatori ciascuna. Un numero significativo di situazioni ancora aperte, che rende particolarmente rilevanti le valutazioni prima delle convocazioni.

Il Pisa deve verificare le condizioni di Andrea Petagna, Antonio Caracciolo, Francesco Coppola, Jacopo Frosali e Isak Vural. Il Vicenza attende invece risposte su Mattia Valoti, Silvio Merkaj, Giuseppe Cuomo, Niccolò Brighenti e Alessandro Bellemo.

Il Südtirol presenta tre infortunati, Marco Varnier, Hamza El Kauoakibi e Bjarki Bjarkason, e due giocatori in dubbio, Niklas Pyyhtiä e Kevin Zeroli. La distinzione resta fondamentale: essere in dubbio non significa avere già esclusa la partecipazione alla partita.

Gli indisponibili della Serie B squadra per squadra

Ecco il quadro di squalificati, infortunati e giocatori in dubbio riportato per le venti squadre. Le situazioni ancora aperte potranno cambiare con le successive valutazioni e con la pubblicazione dei convocati.

Arezzo

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Marco Olivieri, Camillo Tavernelli.

In dubbio: Gennaro Iaccarino, Leonardo Mancuso, Alessandro Renzi, Andrea Cagnano.

Ascoli

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Manuel Alagna.

In dubbio: nessuno.

Avellino

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Daniel Fila, Tommaso Cancellotti, Lorenco Simic.

In dubbio: Luca Di Maggio.

Benevento

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Antonio Prisco.

In dubbio: nessuno.

Carrarese

Squalificati: nessuno.

Infortunati: nessuno.

In dubbio: Colin Dagba.

Catanzaro

Squalificati: nessuno.

Infortunati: nessuno.

In dubbio: non sono riportate segnalazioni.

Cesena

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Jonathan Klinsmann, Maat Daniel Caprini.

In dubbio: Jacopo Gelli.

Cremonese

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Simone Pontisso, Adin Licina.

In dubbio: David Stuckler.

Empoli

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Stiven Shpendi, Matteo Egan, Luca Belardinelli, Salvatore Monaco.

In dubbio: Luca Magnino.

Entella

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Davide Bariti.

In dubbio: nessuno.

Juve Stabia

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Nermin Karic, Nicola Pietrangeli, Giulio Scuderi.

In dubbio: nessuno.

Mantova

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Federico Chinetti.

In dubbio: Simone Trimboli, Federico Vesentini, Andrea Meroni, Stefano Cella.

Modena

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Alessandro Sersanti, Joris Manquant.

In dubbio: nessuno.

Padova

Squalificati: Lorenzo Carissoni.

Infortunati: Luca Zanimacchia.

In dubbio: nessuno.

Palermo

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Jesse Joronen, Gabriel Strefezza.

In dubbio: nessuno.

Pisa

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Mateus Lusuardi.

In dubbio: Andrea Petagna, Antonio Caracciolo, Francesco Coppola, Jacopo Frosali, Isak Vural.

Sampdoria

Squalificati: Oliver Abildgaard.

Infortunati: Karim Diop, Nikola Sekulov, Francesco Conti, Mattia Viti, Danel Sinani, Salvatore Esposito, Bjorn Meijer.

In dubbio: Fabio Depaoli, Luca Ravanelli.

Südtirol

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Marco Varnier, Hamza El Kauoakibi, Bjarki Bjarkason.

In dubbio: Niklas Pyyhtiä, Kevin Zeroli.

Verona

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Seid Korac, Mattia Compagnon.

In dubbio: Tobias Slotsager, Suat Serdar, Samuele Mulattieri.

Vicenza

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Franck Tsadjout, Armand Rada, Claudio Morra.

In dubbio: Mattia Valoti, Silvio Merkaj, Giuseppe Cuomo, Niccolò Brighenti, Alessandro Bellemo.

Perché le disponibilità possono incidere sulla ripresa

Il peso degli assenti in Serie B dipende dalle caratteristiche dei giocatori coinvolti e dalle alternative presenti in rosa. Più indisponibilità nello stesso reparto possono richiedere adattamenti, mentre una panchina ridotta limita le possibilità di cambiare ritmo o soluzione tattica durante l’incontro.

Nel riepilogo figurano due squalificati, Lorenzo Carissoni del Padova e Oliver Abildgaard della Sampdoria. Per i giocatori in dubbio, invece, le convocazioni saranno il passaggio decisivo per capire chi potrà essere a disposizione alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali.