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La gara della 13ª giornata di Serie B si gioca martedì 24 novembre alle 19 a Castellammare di Stabia.

Juve Stabia Catanzaro, quanto costano i biglietti per la partita al Menti

Prezzi da 7 a 35 euro in base al settore e alla riduzione. Ai tagliandi si aggiungono 2 euro di prevendita e il 7% di commissioni bancarie. La gara di Serie B è in programma martedì 24 novembre alle 19.

Prezzi dei biglietti per Juve Stabia Catanzaro

La sfida della 13ª giornata di Serie BKT si giocherà allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Questi sono i prezzi dei biglietti indicati per i settori in vendita:

Settore Intero Donne e over 65 Under 14 Curva San Marco 15 € 13 € 7 € Tribuna Varano 20 € 17 € 10 € Tribuna Quisisana 25 € 21 € 13 € Tribuna Monte Faito A-B 35 € 28 € 20 €

A ogni prezzo si aggiungono 2 € di diritti di prevendita e il 7% di commissioni bancarie. La cifra indicata nella tabella non è quindi il costo finale dell’acquisto. I bambini sotto i 6 anni entrano gratuitamente se accompagnati da un genitore e tenuti in braccio, secondo le modalità previste per l’evento.

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Come acquistare i biglietti

La prevendita è iniziata venerdì 20 novembre alle 9 e prosegue fino all’orario d’inizio della partita. I tagliandi si possono acquistare online su Vivaticket oppure nei punti vendita autorizzati. Il botteghino del Romeo Menti non effettuerà la vendita: chi va allo stadio deve acquistare il biglietto in anticipo attraverso gli altri canali.

Settore ospiti

Le condizioni di vendita dei biglietti per i tifosi del Catanzaro sono distinte da quelle dei settori elencati nella tabella. La comunicazione sulla prevendita generale indicava che sarebbero state definite dopo la riunione del GOS prevista per venerdì 20 novembre. Chi intende seguire la squadra in trasferta deve verificare le indicazioni specifiche per il settore ospiti prima dell’acquisto.

Punti vendita indicati per la prevendita

Bar Silvio, via Annunziatella 47, Castellammare di Stabia

Bar Dolci Momenti, via Cosenza 186, Castellammare di Stabia

Qui Poste, via Pozzillo 28/A, Castellammare di Stabia

Tabaccheria Del Corso, corso Vittorio Emanuele 11, Castellammare di Stabia

Tabaccheria Muratori, via Napoli 229, Castellammare di Stabia

Santa Maria Bet 2011, via Scafati 16/B, Santa Maria la Carità

Paradisi Perduti, via Parroco Federico 5, Pompei

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