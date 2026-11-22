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Catanzaro, la rinascita passa dal Ceravolo: Palermo battuto 3-1

La squadra giallorossa ritrova la vittoria dopo un lungo digiuno e firma una serata di carattere. Il Palermo perde l’imbattibilità, mentre il Modena si avvicina alla vetta

Il Catanzaro torna a vincere e riaccende la speranza

Il Catanzaro batte il Palermo 3-1 al Ceravolo e interrompe un’attesa che durava da settembre. La classifica vede ancora i giallorossi all’ultimo posto, ma la prestazione racconta una squadra capace di reagire al pareggio, riprendere il controllo della gara e chiuderla con decisione. È da questa vittoria che può cominciare la rinascita del Catanzaro.

L’avvio è quello giusto: i padroni di casa aggrediscono la partita e all’8’ Giovane sfrutta l’assist di Dorval per portarsi in vantaggio. Il Palermo cresce con il passare dei minuti. Pigliacelli salva su un colpo di testa di Vavassori, Mazzitelli spreca da posizione favorevole e al 38’ arriva l’1-1: ancora Vavassori è il più rapido sulla respinta del portiere dopo una conclusione di Hernani.

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Il pareggio non spegne il Catanzaro. Nella ripresa i giallorossi ripartono con intensità, pur dovendo ringraziare Pigliacelli per un altro intervento su Hernani. Al 69’ l’azione costruita da Frosinini, Dorval e Giovane porta alla parata di Perin, ma sulla ribattuta Pecorino trova il gol del nuovo vantaggio. Nel finale i cambi danno un’ulteriore spinta: Franck Tchaouna serve Mosti, che in contropiede firma il definitivo 3-1.

Per il Palermo è la prima sconfitta stagionale. Per il Catanzaro sono tre punti preziosi e, soprattutto, un segnale: la squadra ha trovato la forza di rispondere nei momenti difficili e di trasformare una buona prestazione in una vittoria.

Il Modena si porta a un punto dal Palermo

Lo stop dei rosanero riapre la corsa in testa. Il Modena supera la Juve Stabia 2-0 e sale a un punto dal Palermo, portando a cinque lunghezze il vantaggio sulla terza.

La squadra campana crea le occasioni migliori nel primo tempo, con Di Nardo e una traversa di Maistro. Il Modena cresce dopo l’intervallo e sblocca il risultato al 70’ grazie alla punizione di Ambrosino. Poco dopo Bozhanaj mette al sicuro il successo.

Ascoli e Vicenza pareggiano, la Carrarese ritrova i tre punti

Finisce 2-2 tra Ascoli e LR Vicenza. Gli ospiti passano con Cuomo, ma Don Bolsius pareggia con un tiro dalla distanza. L’espulsione dello stesso Cuomo lascia il Vicenza in dieci prima dell’intervallo. Nella ripresa Brunori porta avanti l’Ascoli su rigore, poi Morra firma il pareggio. Nel finale Gagno evita ai veneti la sconfitta con una parata su Damiani.

La Carrarese batte la Virtus Entella 1-0 e torna al successo dopo due sconfitte. I padroni di casa costruiscono diverse occasioni nel primo tempo e trovano il gol decisivo poco prima dell’intervallo con Rubino. Nella ripresa amministrano il vantaggio, resistendo al tentativo finale di Cuppone.

Sampdoria e Südtirol conquistano vittorie importanti

Prosegue il buon momento della Sampdoria, che supera il Benevento 3-1 e centra la terza vittoria consecutiva. Tutino apre le marcature, Sernicola pareggia quasi subito, poi Insigne riporta avanti i blucerchiati. Il terzo gol è di Mezzotero, classe 2008, servito dallo stesso Insigne.

Al Druso, il Südtirol batte la Cremonese 1-0 grazie alla rete di Stivanello al 12’. La partita è segnata anche dalle espulsioni di Bonazzoli, poco prima dell’intervallo, e dello stesso Stivanello nel finale. Per la Cremonese, rimasta a lungo in inferiorità numerica, la reazione non basta a trovare il pareggio.

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