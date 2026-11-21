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Le Aquile superano la capolista nella dodicesima giornata di Serie B. Giovane apre la gara, Vavassori pareggia, poi Pecorino e Mosti firmano una vittoria che mancava da oltre due mesi.

CATANZARO – Il Catanzaro batte il Palermo 3-1 e ritrova il successo nel momento più difficile della sua stagione. Al Ceravolo, davanti alla capolista ancora imbattuta, la squadra di Michele Mignani gioca con coraggio, supera il pareggio del primo tempo e decide la partita nella ripresa. Per i rosanero di Filippo Inzaghi è la prima sconfitta nel campionato di Serie B 2026/2027.

Giovane sblocca la partita, Vavassori risponde

Il Catanzaro parte forte e passa in vantaggio all’8’: Samuel Giovane riceve da Mehdi Dorval, trova spazio in area e batte Perin con il sinistro. Il Palermo cresce con il passare dei minuti e si rende pericoloso soprattutto sulle palle inattive. Pigliacelli interviene sul colpo di testa di Vavassori, mentre Mazzitelli non trova la porta da posizione ravvicinata.

Il pareggio arriva al 38’. Pigliacelli respinge una conclusione di Hernani, ma dopo una carambola nell’area giallorossa Dominic Vavassori trova il pallone dell’1-1. Si va all’intervallo con la gara aperta e con il Catanzaro capace di mettere in difficoltà la prima della classe.

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Pecorino riporta avanti le Aquile, Mosti chiude i conti

Nella ripresa i giallorossi mantengono intensità e attenzione. Emanuele Pecorino, dopo aver lavorato a lungo per la squadra, firma il 2-1 al 69’: la rete viene confermata dopo il controllo del VAR. Il Palermo prova a reagire, ma il Catanzaro difende il vantaggio e trova gli spazi per ripartire.

All’83’ arriva il gol che chiude la sfida. Su una rapida azione offensiva, Nicola Mosti riceve palla e incrocia il destro alle spalle di Perin. Il 3-1 fa esplodere il Ceravolo e consegna alle Aquile tre punti preziosi. Sky Sport

Una vittoria che dà fiducia al Catanzaro

Il risultato pesa anche per il modo in cui è maturato. Il Palermo ha avuto più possesso e ha cercato di imporre il proprio gioco, ma il Catanzaro è stato più concreto nelle occasioni decisive. Dopo il lungo digiuno di vittorie, battere la capolista offre alla squadra di Mignani una spinta importante per affrontare le prossime giornate.

Marcatori: Giovane 8’, Vavassori 38’, Pecorino 69’, Mosti 83’.

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