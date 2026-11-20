Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il tecnico del Palermo presenta la trasferta al Ceravolo, fa il punto sugli indisponibili e chiede alla squadra più attenzione nella fase difensiva

Inzaghi: «Catanzaro può battere chiunque»

Filippo Inzaghi non si fida della posizione in classifica del Catanzaro. Alla vigilia della sfida di Serie B contro i giallorossi, l’allenatore del Palermo ha richiamato l’attenzione dei suoi sulla qualità della squadra calabrese e sulle difficoltà della trasferta al Ceravolo.

Secondo Inzaghi, i cambiamenti nell’organico non hanno cancellato i punti di riferimento del Catanzaro. Il tecnico ha citato Pigliacelli, Antonini, Petriccione e Iemmello per spiegare perché ritiene ingannevole leggere la partita soltanto attraverso la classifica. Si aspetta una squadra capace di risalire e di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

L’allenatore rosanero ha anche escluso che i precedenti della scorsa stagione debbano condizionare la gara. Squadre e campionato sono cambiati: per il Palermo conterà soprattutto affrontare con lucidità ciò che il Catanzaro proporrà sul campo.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Strefezza recuperato, ma salterà la partita

Inzaghi ha poi chiarito la situazione degli indisponibili del Palermo. Strefezza è tornato ad allenarsi regolarmente e lavora bene da circa una settimana, ma resterà fuori dalla gara con il Catanzaro. Dopo due mesi e mezzo di assenza, lo staff vuole accompagnare con prudenza il suo rientro. Una valutazione sulla sua disponibilità sarà fatta in vista dell’impegno successivo.

Non saranno della partita neppure Palumbo e Barba. Per quest’ultimo il recupero richiede ancora tempo: gli accertamenti hanno mostrato che il problema muscolare non è risolto e Inzaghi spera di riaverlo entro una o due settimane. Anche Mazzitelli è indisponibile, sebbene il suo ritorno si avvicini.

Il tecnico non intende usare le assenze come alibi. Ha ribadito la fiducia nei giocatori a disposizione e la volontà di andare a Catanzaro per disputare una grande gara.

Palermo, Inzaghi chiede più attenzione in difesa

Tra i temi della conferenza stampa c’è stata la tendenza del Palermo a subire gol e a dover rimontare. Inzaghi ha riconosciuto che la squadra è cresciuta nella fase offensiva, ma vede margini di miglioramento quando deve difendere.

Riuscire a reagire dopo essere passati in svantaggio dimostra carattere. Per l’allenatore, però, partire troppo spesso da una situazione sfavorevole rende le partite più complicate. L’obiettivo è trovare maggiore equilibrio senza perdere l’efficacia in attacco.

Scelte di formazione e rispetto per Mignani

Il calendario ravvicinato porterà Inzaghi a valutare la condizione dei singoli prima di decidere la formazione del Palermo. Contro il Catanzaro giocherà chi offrirà maggiori garanzie fisiche; le alternative dalla panchina, ha ricordato, hanno già dato un contributo decisivo in diverse gare.

L’allenatore ha espresso stima anche per Michele Mignani, ora sulla panchina giallorossa. Si aspetta una partita impegnativa contro una squadra alla ricerca di punti, sostenuta da un ambiente caloroso. Per ottenere un risultato positivo, il Palermo dovrà partire con l’atteggiamento giusto e mantenere la concentrazione per tutta la gara.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra