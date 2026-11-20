Catanzaro Palermo, parcheggi e navette per raggiungere lo stadio Ceravolo sabato 21 novembre
Per la partita di Serie B in programma alle 17:15, la Zona Giallorossa sarà attiva dalle 14:15. Ecco dove lasciare l’auto, quali navette utilizzare e cosa sapere sulla chiusura del cimitero di via Paglia.
Come raggiungere lo stadio per Catanzaro Palermo
Sabato 21 novembre 2026 il Catanzaro ospita il Palermo alle 17:15. Per agevolare l’arrivo dei tifosi allo stadio, il dispositivo di parcheggi e navette denominato Zona Giallorossa entrerà in funzione alle 14:15, tre ore prima del calcio d’inizio.
Chi arriva in auto può scegliere tra diverse aree di sosta. Le tariffe e i collegamenti cambiano a seconda del parcheggio.
Parcheggi, navette e tariffe
|Area di sosta
|Collegamento e costo
|Area Mercatale di Mater Domini
|Navetta di andata e ritorno a 2 euro
|Musofalo
|Navetta di andata e ritorno a 2 euro
|Via V. Cortese
|Area di parcheggio indicata senza navetta nel dispositivo
|Area Teti
|Collegamenti secondo gli orari delle linee 1 e 2, con tariffa ordinaria AMC
Per chi utilizza l’Area Teti, è utile controllare gli orari delle linee 1 e 2 prima di partire: il collegamento segue il servizio indicato per quelle linee e non la tariffa di 2 euro prevista per le navette da Mater Domini e Musofalo.
Cimitero di via Paglia chiuso dalle 13:30
In occasione della partita, il cimitero di via Paglia sarà chiuso a partire dalle 13:30. Chi deve recarsi nella zona tenga conto della chiusura e dell’afflusso previsto nelle ore che precedono Catanzaro Palermo.
Per raggiungere lo stadio con più tranquillità, conviene scegliere in anticipo il parcheggio e considerare il tempo necessario per il trasferimento in navetta.
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