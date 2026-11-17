Catanzaro Palermo, biglietti dal 18 novembre: prezzi e modalità di acquisto
La sfida al Ceravolo si gioca sabato 21 novembre alle 17.15. Prevendita nelle rivendite TicketOne e apertura del botteghino da giovedì, senza vendita online
Parte mercoledì 18 novembre 2026 alle ore 14 la vendita dei biglietti per Catanzaro Palermo, incontro in programma sabato 21 novembre alle ore 17.15 allo stadio Nicola Ceravolo. I tifosi potranno acquistare i tagliandi nelle rivendite TicketOne abilitate sul territorio locale e nazionale oppure al botteghino dello stadio, secondo gli orari previsti.
Non è prevista la vendita online. Per organizzare l’acquisto è quindi necessario individuare un punto vendita autorizzato o fare riferimento alle aperture della biglietteria del Ceravolo.
Biglietti Catanzaro Palermo, quando e dove acquistarli
La prevendita nelle rivendite TicketOne comincerà alle 14 di mercoledì 18 novembre.
Il botteghino dello stadio Ceravolo sarà invece aperto:
- Giovedì 19 novembre, dalle 9 alle 17.
- Sabato 21 novembre, giorno della partita, dalle 9.
Per ridurre le attese alla biglietteria dello stadio, la società invita i sostenitori a utilizzare preferibilmente i punti vendita TicketOne autorizzati. Acquistare in anticipo permette inoltre di evitare di concentrare tutte le operazioni nelle ore che precedono il calcio d’inizio.
Prezzi dei biglietti per i settori del Ceravolo
Le tariffe variano in base al settore e alla categoria del biglietto. Agli importi indicati si aggiunge il diritto di prevendita previsto dal circuito di vendita.
|Settore
|Intero
|Ridotto
|Ridotto Junior
|Distinti Tosatti
|15 euro
|10 euro
|5 euro
|Tribuna Est
|15 euro
|10 euro
|5 euro
|Tribuna centrale
|30 euro
|24 euro
|12 euro
|Tribuna Vip
|60 euro
|Non previsto
|Non previsto
|Curva Est Mammì, settore ospiti
|15 euro
|Non indicato
|Non indicato
Per la Tribuna Vip è previsto un prezzo unico di 60 euro, senza riduzioni. La tariffa comunicata per la Curva Est Mammì, riservata agli ospiti, è di 15 euro; le disposizioni per la tifoseria palermitana restano in attesa delle decisioni del GOS.
Riduzioni, chi può acquistare il biglietto agevolato
Il biglietto ridotto generico è riservato alle seguenti categorie:
- Over 65.
- Donne.
- Militari.
- Appartenenti alle Forze dell’Ordine.
- Studenti dell’Università Magna Graecia.
- Ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2009.
Il Ridotto Junior è invece destinato ai bambini nati dopo il 1° gennaio 2015.
Le due agevolazioni prevedono importi differenti: è quindi utile verificare la categoria corretta prima dell’emissione del tagliando, prestando attenzione alle date di nascita indicate.
Documento di identità obbligatorio anche per i minori
Per acquistare il biglietto e per entrare allo stadio sarà necessario esibire un documento di identità valido.
L’obbligo riguarda anche i minori, che dovranno quindi avere con sé il proprio documento al momento dell’accesso al Ceravolo. Prima di recarsi al punto vendita e successivamente alla partita, è opportuno controllare di avere tutta la documentazione necessaria.
Capienza ridotta, limitazioni per accrediti e omaggi
La capienza ridotta del Ceravolo comporterà limitazioni per tutte le tipologie di accrediti e biglietti omaggio.
Inoltre, a causa degli interventi di ristrutturazione in corso, per questa partita non è previsto l’accreditamento delle persone con disabilità. Si tratta della specifica procedura di accredito comunicata per l’incontro del 21 novembre.
Settore ospiti e regole di accesso allo stadio
Per la tifoseria ospite si attendono le disposizioni del GOS, il Gruppo operativo sicurezza. I sostenitori del Palermo dovranno quindi verificare le successive comunicazioni sulle condizioni di acquisto e accesso al settore loro riservato.
L’acquisto del tagliando comporta l’accettazione del Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche adottato dall’US Catanzaro 1929 e del Regolamento d’uso dello stadio Nicola Ceravolo, consultabili sul portale del club.
Per informazioni e aggiornamenti è disponibile la pagina ufficiale dell’US Catanzaro 1929 dedicata a Catanzaro Palermo.
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