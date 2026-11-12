Calcio Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’undicesima giornata

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Squalifiche e ammende dopo l’ultimo turno di campionato, con provvedimenti per calciatori, allenatori e dirigenti e una sanzione economica anche per il Catanzaro

L’undicesima giornata di Serie BKT, disputata tra il 6 e l’8 novembre 2026, si chiude con le decisioni del Giudice Sportivo. Andrea Tiritiello della Virtus Entella e Aljosa Vasic del Südtirol sono stati squalificati per una giornata effettiva di gara. Un turno di stop anche per Andrea Chiappella, allenatore della formazione ligure.

Tra le sanzioni economiche figura inoltre un’ammenda di 2.000 euro al Catanzaro, legata al ritardo nell’inizio della partita.

Tiritiello e Vasic squalificati per una giornata

Il provvedimento nei confronti di Andrea Tiritiello e Aljosa Vasic arriva dopo le espulsioni rimediate nell’ultimo turno. Per entrambi la motivazione è un fallo grave di gioco.

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La Virtus Entella dovrà quindi fare a meno di Tiritiello per il prossimo impegno di campionato, mentre il Südtirol dovrà rinunciare a Vasic. Le sanzioni riguardano le gare Virtus Entella-Modena, terminata 0-2, e Pisa-Südtirol, conclusa sul 2-2.

Virtus Entella, un turno di stop anche per Chiappella

La Virtus Entella deve fare i conti anche con la squalifica del proprio allenatore. Andrea Chiappella è stato fermato per una giornata per aver contestato con veemenza alcune decisioni arbitrali negli spogliatoi, al termine del primo tempo della sfida contro il Modena.

Nella sezione dedicata agli allenatori, lo stesso provvedimento è stato adottato nei confronti di Matteo Della Bartolomea della Carrarese, Demetrio Greco del Mantova e Giuseppe Padovano del Padova, sanzionati per proteste nei confronti degli ufficiali di gara.

Ammenda al Catanzaro e alle altre società

Il Catanzaro ha ricevuto una multa di 2.000 euro, a titolo di responsabilità oggettiva, per aver provocato senza giustificazione un ritardo di circa due minuti nell’inizio del primo tempo della gara contro il Cesena.

Le altre ammende alle società sono così distribuite:

Società Ammenda Motivazione Avellino 4.000 euro Ritardo ingiustificato di circa quattro minuti nell’inizio del primo tempo Benevento 4.000 euro Ritardo ingiustificato di circa quattro minuti nell’inizio del primo tempo Sampdoria 3.000 euro Ritardo ingiustificato di circa tre minuti nell’inizio del primo tempo L.R. Vicenza 2.000 euro Lancio di un fumogeno sul terreno di gioco da parte dei propri sostenitori

Le diffide dopo l’undicesimo turno

Tra i provvedimenti disciplinari figurano anche le ammonizioni con diffida per Nicolò Brighenti del L.R. Vicenza e Stefano Scognamillo del Benevento, entrambi arrivati alla quarta sanzione.

La loro posizione resta distinta da quella dei calciatori squalificati: la diffida segnala il raggiungimento della soglia disciplinare indicata, senza comportare uno stop per il prossimo turno.

Gli altri provvedimenti per dirigenti e staff

Tra i dirigenti, Stefano Calistri dell’Empoli è stato squalificato per due giornate per il comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, reiterato dopo l’espulsione.

Per Alberto Gerbo del Südtirol sono stati disposti un turno di squalifica e un’ammenda di 5.000 euro, in seguito a un’esultanza provocatoria vicino al quarto ufficiale e al successivo ritardo nell’uscita dal terreno di gioco.

Una giornata di stop anche per Simone Giunti dell’Empoli, Andrea Roman del Padova e, tra i preparatori atletici, Stefano Taparelli del Pisa, tutti sanzionati per proteste. Leggi QUI il Comunicato Ufficiale

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