Catanzaro, Iemmello richiama la squadra alle proprie responsabilità e chiede una svolta

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Catanzaro, Iemmello scuote il gruppo La responsabilità è nostra, dobbiamo reagire

Ospite di 11 in campo GialloRossi, il capitano richiama la squadra all’impegno e invita a seguire il nuovo allenatore per difendere la Serie B

Pietro Iemmello chiede al Catanzaro una reazione e mette al centro le responsabilità dei calciatori. Ospite della trasmissione 11 in campo GialloRossi, il capitano giallorosso analizza le difficoltà della squadra e indica due priorità: riconoscere la situazione senza cercare alibi e lavorare con piena fiducia nelle indicazioni del nuovo allenatore.

«Vengono esonerati gli allenatori ma poi in campo andiamo noi», afferma l’attaccante. Un richiamo diretto al gruppo, accompagnato dalla consapevolezza di quanto sia importante salvaguardare la Serie B, conquistata attraverso anni di sacrifici.

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Iemmello richiama la squadra alle proprie responsabilità

Nel ragionamento del capitano, il cambiamento deve partire da chi affronta le partite. Gli avvicendamenti in panchina possono modificare il percorso tecnico, ma ai giocatori spetta il compito di dare risposte attraverso prestazioni, atteggiamento e risultati.

Iemmello non si sottrae a questo richiamo. Al contrario, si mette in prima linea: «Sono io il primo responsabile». Un’assunzione di responsabilità personale che accompagna la richiesta ai compagni di trovare qualcosa in più per superare le difficoltà.

Il messaggio è chiaro: per cambiare marcia serve una risposta collettiva, costruita sul lavoro quotidiano e sulla disponibilità di ciascuno.

Il momento del Catanzaro va affrontato senza alibi

Durante l’intervento a 11 in campo GialloRossi, Iemmello invita anche la città a guardare con lucidità alla situazione sportiva. Nella sua analisi, l’ultimo posto in classifica e una sola vittoria descrivono una realtà che non può essere ignorata.

«Non dobbiamo nasconderci dietro le difficoltà, non dobbiamo cercare colpevoli», sottolinea il capitano. Riconoscere i problemi diventa quindi il punto di partenza per affrontarli, evitando che la ricerca delle responsabilità si trasformi in divisioni.

Alle parole sulla crisi si affianca però la fiducia nella possibilità di recuperare. Per l’attaccante, il tempo per rimediare esiste ancora: occorre utilizzarlo per cercare soluzioni insieme all’allenatore e dare continuità al lavoro.

La Serie B è una ricchezza da difendere

Uno dei passaggi più significativi riguarda il valore della Serie B per il Catanzaro e per la città. Iemmello ricorda gli sforzi economici e sportivi che hanno permesso di conquistare la categoria, definendola una grande ricchezza.

Il suo appello lega così il presente della squadra al percorso compiuto dal club. Difendere il campionato significa tutelare un risultato costruito nel tempo, che richiede oggi un impegno all’altezza delle difficoltà.

La necessità di reagire nasce anche da questa consapevolezza: ogni partita rappresenta un’occasione per dare sostanza alla volontà di preservare quanto conquistato.

Il nuovo allenatore ha trovato un gruppo provato

Iemmello si sofferma poi sul lavoro del nuovo allenatore, arrivato da circa quindici giorni al momento dell’intervento. Il tecnico, racconta il capitano, ha trovato una squadra molto giù di morale, reduce da tre partite nelle quali aveva subito 11 gol.

Una situazione che aiuta a comprendere la complessità del suo compito. In un periodo così breve, spiega l’attaccante, non si può pretendere che ogni problema venga risolto immediatamente. L’allenatore sta cercando di introdurre le proprie idee e ha bisogno della piena collaborazione dei calciatori.

Per Iemmello, la squadra deve seguirlo «al cento per cento». La fiducia nelle indicazioni tecniche e l’applicazione quotidiana diventano elementi essenziali per ritrovare solidità e provare a invertire la tendenza.

Il capitano chiede uno sforzo in più a sé stesso e ai compagni

L’intervento si chiude con un invito ad andare oltre quanto espresso finora. Iemmello chiede prima di tutto a sé stesso, e poi al resto del gruppo, di trovare le risorse necessarie per compensare ciò che in questa fase sta mancando.

Il riscatto del Catanzaro passa, nella sua lettura, da una squadra capace di assumersi le proprie responsabilità e sostenere il percorso avviato con il nuovo tecnico. Un impegno da tradurre sul campo, dove il richiamo del capitano attende una risposta concreta.

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