Serie B, il Modena accorcia sul Palermo e la Cremonese dilaga. Catanzaro ancora ultimo

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La capolista pareggia ad Ascoli, Montevago trascina i gialloblù e il Cesena supera la squadra di Mignani. Tutti i risultati e la classifica dopo l’undicesima giornata

L’undicesima giornata di Serie B riavvicina il Modena al Palermo e lascia il Catanzaro in fondo alla classifica. La capolista conserva l’imbattibilità, ma il pareggio sul campo dell’Ascoli permette ai gialloblù, vittoriosi contro la Virtus Entella, di portarsi a quattro punti dalla vetta.

Spiccano il successo della Cremonese, che segna quattro gol a Vicenza, e la seconda vittoria consecutiva della Sampdoria. Il Cesena piega il Catanzaro nel finale, mentre terminano in parità il derby Benevento Avellino e le sfide di Mantova, Padova e Pisa.

Palermo fermato ad Ascoli, il Modena si avvicina

L’Ascoli conferma la propria competitività contro la prima della classe, ma deve accontentarsi dell’1 a 1 con il Palermo. Protagonista dell’avvio è Brunori: dopo una rete annullata per fuorigioco, l’attaccante sblocca il risultato al 20’, sfruttando un assist rasoterra di Guiebre. Il grande ex sceglie di non esultare.

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I bianconeri costruiscono altre occasioni, mentre il Palermo cresce con il passare dei minuti. Nella ripresa è decisivo l’ingresso di Ranocchia, che firma il pareggio su assist di Cassandro. I rosanero restano imbattuti e salgono a 27 punti, con l’Ascoli terzo a quota 20.

Ne approfitta il Modena, che vince 2 a 0 contro la Virtus Entella grazie a una partenza travolgente. Montevago realizza entrambe le reti nei primi dieci minuti: prima conclude un’azione corale, poi sfrutta un errore di Vignali e supera Del Frate con un pallonetto.

La squadra emiliana gestisce il vantaggio senza concedere agli avversari la possibilità di riaprire la partita. Nel finale l’Entella resta anche in dieci per l’espulsione di Tiritiello. Il Modena sale così a 23 punti, consolidando il secondo posto.

Cesena Catanzaro, Gelli decide nel finale

Il Cesena batte il Catanzaro 1 a 0 e conquista il secondo successo casalingo consecutivo. Per Michele Mignani, al ritorno da avversario al Manuzzi, arriva una sconfitta maturata nei minuti conclusivi di una gara a lungo equilibrata.

Nel primo tempo Shpendi trova Pigliacelli sulla propria strada, mentre Dorval sfiora il vantaggio per i giallorossi con una conclusione che termina di poco a lato.

Nella ripresa le opportunità più importanti arrivano attorno al 69’: Fiori spreca da posizione favorevole, poi il Catanzaro risponde con Koffi, sul quale è determinante il salvataggio sulla linea di Frabotta.

La svolta arriva all’83’. Frabotta calcia una punizione dalla trequarti e Gelli segna di testa, regalando tre punti ai romagnoli. Il forcing conclusivo degli ospiti non cambia il risultato.

Il Cesena raggiunge quota 15 punti, mentre il Catanzaro resta ultimo con 6 punti in undici partite. Per i giallorossi pesa soprattutto la difficoltà nel trasformare le occasioni in reti e nel proteggere il risultato nei momenti decisivi.

Cremonese, quattro gol a Vicenza e terza vittoria consecutiva

La Cremonese vince 4 a 1 sul campo del LR Vicenza, centrando il terzo successo di fila e raggiungendo il gruppo a quota 15.

Bonazzoli apre le marcature al 38’ su cross basso di Barbieri. Il Vicenza reagisce immediatamente e pareggia con Merkaj, pronto a ribadire in rete una conclusione di Costa finita sul palo.

Nella ripresa, però, gli ospiti prendono il controllo del risultato. Pezzella firma il nuovo vantaggio con un sinistro di controbalzo, poi Bonazzoli completa la doppietta su rigore, assegnato dopo l’intervento del VAR per un fallo di mano di Cuomo. Nel finale Stuckler segna il definitivo poker.

Per il Vicenza è la terza sconfitta consecutiva, un passaggio che rende ancora più delicata la situazione nella parte bassa della classifica.

Sampdoria e Juve Stabia, successi di misura

La Sampdoria supera la Carrarese 1 a 0 grazie alla rete dell’ex Tutino, decisivo al 23’ del primo tempo. I blucerchiati ottengono la seconda vittoria consecutiva, ma devono resistere alla pressione dei padroni di casa.

La Carrarese colpisce due traverse: la prima con Rubino prima dell’intervallo, la seconda con Topalovic nel finale. Il risultato premia la concretezza della Sampdoria, che sale a 11 punti.

Vittoria casalinga anche per la Juve Stabia, che batte l’Arezzo 1 a 0. Sibilli decide la gara in apertura, sfruttando un lancio di Douglas dopo un pallone perso dagli ospiti a centrocampo.

L’Arezzo reagisce e trova sulla propria strada un attento Vukovic, determinante sul tiro di Tavernelli deviato sul palo e sulla conclusione di Renzi nel finale. Anche le Vespe colpiscono un legno, con un colpo di tacco di Douglas.

Benevento Avellino, il derby termina in parità

Il derby campano tra Benevento e Avellino finisce 1 a 1, con entrambe le reti nella ripresa.

Dopo un primo tempo combattuto, nel quale Missori salva sulla linea un tentativo di Cherubini, è Siatounis a portare avanti il Benevento al 60’.

L’Avellino risponde sette minuti più tardi con Cheddira, che approfitta di una respinta imprecisa e trova il pareggio con una conclusione deviata. Le due squadre restano appaiate a 16 punti, nel gruppo che occupa la zona playoff.

Mantova e Verona si dividono la posta

Termina 0 a 0 tra Mantova e Hellas Verona. Le difese prevalgono sugli attacchi e nessuna delle due squadre riesce a trovare l’episodio decisivo.

Nel primo tempo Tomasevic interviene provvidenzialmente sulla conclusione ravvicinata di Frese. A inizio ripresa Vlahovic sfiora il palo con un tiro dal limite.

Il punto permette al Mantova di salire a 19, mantenendo il quarto posto. Il Verona raggiunge invece quota 16.

Padova Empoli e Pisa Südtirol, doppie rimonte e quattro gol

All’Euganeo il Padova pareggia 2 a 2 con l’Empoli, dopo essersi portato avanti due volte. Artistico apre le marcature di testa su cross di Carissoni, Ceesay risponde sugli sviluppi di un calcio d’angolo e Pastina riporta avanti i biancoscudati con un sinistro dal limite.

Nella ripresa il Padova cerca il terzo gol, ma viene raggiunto da Distefano, che sfrutta un’azione confusa e firma il definitivo pareggio.

Stesso risultato in Pisa Südtirol. I nerazzurri passano con Tramoni, ma Vasic ristabilisce l’equilibrio approfittando di un’incomprensione difensiva.

Nel secondo tempo Leris segna di testa su corner di Tramoni. Tre minuti dopo è ancora Vasic a trovare il pareggio, completando la doppietta. Il giocatore del Südtirol viene successivamente espulso per un intervento su Leris, dopo la revisione del VAR. Il Pisa non riesce però a sfruttare la superiorità numerica.

Tutti i risultati dell’undicesima giornata di Serie B

Partita Risultato Ascoli – Palermo 1-1 Benevento – Avellino 1-1 Carrarese – Sampdoria 0-1 Cesena – Catanzaro 1-0 Juve Stabia – Arezzo 1-0 LR Vicenza – Cremonese 1-4 Mantova – Hellas Verona 0-0 Padova – Empoli 2-2 Pisa – Südtirol 2-2 Virtus Entella – Modena 0-2

Classifica Serie B dopo undici giornate

Posizione Squadra Punti Giocate Vinte Pareggiate Perse 1 Palermo 27 11 8 3 0 2 Modena 23 11 7 2 2 3 Ascoli 20 11 5 5 1 4 Mantova 19 11 5 4 2 5 Hellas Verona 16 11 4 4 3 6 Avellino 16 11 4 4 3 7 Benevento 16 11 4 4 3 8 Pisa 16 11 4 4 3 9 Cremonese 15 11 4 3 4 10 Südtirol 15 11 3 6 2 11 Padova 15 11 4 3 4 12 Cesena 15 11 3 6 2 13 Juve Stabia* 12 11 4 4 3 14 Sampdoria 11 11 3 2 6 15 Arezzo 11 11 3 2 6 16 Virtus Entella 10 11 2 4 5 17 Carrarese 10 11 3 1 7 18 Empoli 9 11 2 3 6 19 LR Vicenza 9 11 2 3 6 20 Catanzaro 6 11 1 3 7

Per la Juve Stabia sono mantenuti i 12 punti indicati nel prospetto fornito: il bilancio di quattro vittorie e quattro pareggi corrisponde a 16 punti prima di eventuali penalizzazioni.

La situazione tra promozione, playoff e salvezza

Il Palermo conserva quattro punti di vantaggio sul Modena, mentre l’Ascoli resta a tre lunghezze dal secondo posto. Alle loro spalle la classifica è molto compatta: tra il Verona quinto e il Cesena dodicesimo c’è appena un punto.

Nella parte bassa, i successi di Sampdoria e Juve Stabia muovono la graduatoria. Il Catanzaro, fermo a quota 6, deve recuperare tre punti su Empoli e Vicenza e quattro sulle squadre attualmente indicate in zona playout. La necessità di tornare alla vittoria diventa quindi centrale per evitare che il distacco aumenti.

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