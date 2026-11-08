Calciomercato, il Catanzaro punta Camarda: il Milan valuta il prestito

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Il club giallorosso sarebbe in pole position per l’attaccante rossonero, che a gennaio potrebbe lasciare il Milan in prestito per trovare più spazio e continuità. A riportarlo è Sport Mediaset.

Poco spazio al Milan, possibile svolta a gennaio

Il Milan starebbe valutando la possibilità di cedere Francesco Camarda in prestito a gennaio, così da permettergli di giocare con maggiore regolarità nella seconda parte della stagione.

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Dopo aver scelto di puntare su Camarda come alternativa a Gonçalo Ramos, il club rossonero potrebbe rivedere i propri piani. Il giovane centravanti ha finora avuto poche occasioni e non è ancora riuscito a trovare la via del gol. Per un attaccante di diciotto anni, la continuità in campo può essere un passaggio importante per proseguire il percorso di crescita.

L’ipotesi sul tavolo sarebbe quella di un trasferimento temporaneo fino a giugno. Una soluzione che consentirebbe al giocatore di accumulare minuti e al Milan di seguirne da vicino l’evoluzione.

Catanzaro in pole position, ma non è l’unica pista

Tra le squadre che avrebbero chiesto informazioni ci sarebbero Catanzaro, Frosinone, Monza e Pisa, con società sia di Serie A sia di Serie B interessate a capire la fattibilità dell’operazione.

Il Catanzaro sarebbe al momento in pole position per il prestito. L’eventuale arrivo di Camarda darebbe ai giallorossi un giovane attaccante da valorizzare e offrirebbe al calciatore la possibilità di misurarsi con un contesto diverso, cercando maggiore continuità. La trattativa, tuttavia, dipenderà dalle valutazioni del Milan e dalle condizioni che verranno definite per il trasferimento.

La finestra di calciomercato di gennaio potrebbe quindi diventare decisiva per il futuro immediato del centravanti.

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