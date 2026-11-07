Cesena Catanzaro, come raggiungere lo stadio Dino Manuzzi e il parcheggio ospiti

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Le indicazioni per i tifosi giallorossi in arrivo dalla E45 e dall’autostrada A14, con destinazione nel parcheggio di Piazzale Oliviero Ricci

Per i tifosi del Catanzaro che raggiungeranno Cesena per assistere alla sfida, il punto di riferimento è Piazzale Oliviero Ricci, dove si trova il parcheggio riservato al settore ospiti. Il percorso da seguire varia in base alla strada di provenienza: ecco le indicazioni utili per organizzare l’arrivo.

Dalla E45, uscita Centro Stadio sulla Secante

Chi percorre la E45, una volta arrivato a Cesena, deve imboccare l’uscita per la Secante e seguire la segnaletica diretta allo stadio e al parcheggio ospiti.

L’uscita di riferimento sulla Secante è la numero 3, denominata Centro – Stadio. Da qui occorre proseguire verso Piazzale Oliviero Ricci, seguendo le indicazioni per l’area riservata alla tifoseria giallorossa.

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Dall’autostrada A14, quale casello scegliere

Per chi arriva dall’autostrada A14, il casello consigliato dipende dalla direzione di viaggio.

Provenienza da Bologna

Arrivando da Bologna, bisogna utilizzare la seconda uscita per Cesena, denominata Cesena. È quindi necessario prestare attenzione a non uscire al precedente casello di Cesena Nord.

Provenienza da Ancona

Per chi viaggia da Ancona, l’uscita consigliata è la prima per Cesena.

In entrambe le direzioni, dopo il casello occorre seguire la segnaletica per lo stadio e per il parcheggio del settore ospiti.

Parcheggio ospiti in Piazzale Oliviero Ricci

La destinazione finale per i sostenitori giallorossi è Piazzale Oliviero Ricci. Per facilitare il viaggio è utile impostare questo riferimento sul navigatore, prestando comunque attenzione alla segnaletica presente lungo il percorso e alle eventuali indicazioni del personale incaricato.

Organizzare l’arrivo con un adeguato anticipo permette di avere più tempo per parcheggiare e raggiungere gli accessi del settore ospiti.

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