Calcio Cesena Catanzaro, Diamanti avverte i suoi La classifica non deve ingannare. Video

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Il tecnico bianconero chiede una prestazione di alto livello contro i giallorossi di Mignani. Al centro della vigilia la solidità difensiva, la precisione sotto porta e il contributo di tutta la rosa

Il Cesena si prepara alla sfida con il Catanzaro con un messaggio preciso di Alessandro Diamanti: guai a considerarsi favoriti. Nella conferenza stampa alla vigilia dell’undicesima giornata di Serie B, l’allenatore bianconero ha richiamato la squadra alla concentrazione, sottolineando il valore dell’avversario e la necessità di trasformare il lavoro settimanale in una prestazione completa.

La posizione dei giallorossi in classifica non modifica il giudizio del tecnico. Diamanti si aspetta una squadra determinata, affidata a un allenatore che conosce la categoria e con un gruppo di calciatori di qualità.

Diamanti sul Catanzaro Una squadra forte da rispettare

Il passaggio più netto della conferenza riguarda proprio le insidie della partita. Alla domanda su un Cesena teoricamente favorito, Diamanti ha respinto questa lettura.

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«Sarebbe un grandissimo errore pensare di essere favoriti, perché il Catanzaro è una squadra forte», ha spiegato, invitando a guardare oltre la graduatoria.

Per il tecnico, i giallorossi conservano un nucleo importante e hanno le risorse per rendere complicato il confronto. Serviranno quindi intensità, attenzione e la capacità di restare dentro la partita in ogni fase.

Una valutazione che si accompagna al rispetto per Michele Mignani. Diamanti ha precisato di non conoscerlo personalmente, ma di averne seguito il percorso professionale e di apprezzarne il lavoro. Il cambio in panchina e i due pareggi ottenuti dal Catanzaro nelle prime due uscite della nuova gestione rappresentano ulteriori elementi da considerare nella preparazione della gara.

La prestazione di Bolzano come punto di partenza

Il Cesena riparte dalle indicazioni raccolte a Bolzano, dove la squadra ha creato molto senza riuscire a ottenere i tre punti. Diamanti ha riconosciuto l’atteggiamento positivo del gruppo e la capacità di mettere in difficoltà l’avversario, evitando però di fermarsi agli aspetti incoraggianti.

Il lavoro della settimana ha riguardato sia le situazioni riuscite sia i dettagli da correggere. Il rischio, nelle partite in cui si produce tanto e si concretizza poco, è lasciare aperto il risultato e compromettere quanto costruito.

L’allenatore ha comunque descritto una squadra coinvolta, disponibile al lavoro e desiderosa di crescere. È questa partecipazione quotidiana a dargli fiducia: il margine di miglioramento resta ampio, ma l’applicazione dei giocatori costituisce una base sulla quale insistere.

Fase difensiva e porta inviolata Il miglioramento parte dagli allenamenti

Tra i temi della vigilia c’è la solidità difensiva. Il Cesena cerca ancora una partita senza reti al passivo e Diamanti considera questo aspetto una priorità del percorso di crescita.

Il tecnico non vuole trasformare il dato in un condizionamento mentale. Chiede invece ai difensori di sviluppare una maggiore determinazione nel proteggere la porta, cominciando dalle esercitazioni e dalle partitelle.

La cura dei movimenti deve accompagnarsi alla voglia di non concedere gol. Anche una rete subita in allenamento, nel ragionamento dell’allenatore, deve provocare una reazione e stimolare maggiore attenzione.

L’obiettivo è portare questa mentalità nella gara ufficiale, rendendo più continuo il lavoro difensivo e limitando gli errori nei momenti decisivi.

Più lucidità sotto porta per valorizzare le occasioni

L’altro fronte riguarda la precisione in zona gol. La produzione offensiva di Bolzano ha offerto segnali positivi, ma ha anche evidenziato la necessità di scegliere ed eseguire meglio negli ultimi metri.

Per Diamanti si tratta di un aspetto allenabile. Riproporre durante la settimana le situazioni incontrate in partita permette ai calciatori di riconoscerle e affrontarle con maggiore lucidità quando si presentano di nuovo.

Il lavoro non si limita dunque alla conclusione: coinvolge tempi di inserimento, occupazione degli spazi e decisioni davanti al portiere. Arrivare nelle posizioni giuste resta un presupposto importante; il passo successivo è sfruttare meglio le opportunità costruite.

Infermeria Cesena Schirone prosegue il recupero

Sul piano delle disponibilità, Diamanti ha indicato Schirone come il giocatore ancora impegnato nel recupero. Il calciatore ha cominciato a svolgere una parte di lavoro individuale sul campo.

Il tecnico ha inoltre ridimensionato le preoccupazioni per la seduta differenziata svolta da uno degli elementi della rosa nei giorni precedenti: si è trattato della gestione di un fastidio legato a un colpo ricevuto a Bolzano, seguito dal ritorno al normale allenamento.

Avere quasi tutto il gruppo a disposizione amplia le possibilità di scelta e consente allo staff di gestire con maggiore attenzione le diverse condizioni fisiche.

Formazione Cesena Contano anche i minuti dalla panchina

Diamanti non ha sciolto i ballottaggi di formazione, ribadendo che le scelte possono cambiare in funzione della partita e del lavoro settimanale. Sulle corsie esterne, in particolare, il Cesena dispone di più alternative.

Un’attenzione specifica riguarda Caprini, reduce da un lungo periodo di stop. Il suo ingresso a Bolzano è stato valutato positivamente, ma il recupero del minutaggio richiede gradualità: chiedergli subito una gara intera potrebbe metterlo in difficoltà.

Il principio indicato dall’allenatore vale per tutta la rosa. Essere titolari o entrare nel secondo tempo non cambia la responsabilità di incidere sulla partita. Anche pochi minuti possono risultare decisivi, purché chi entra sia pronto a interpretare ciò che serve.

Contro il Catanzaro di Mignani, Diamanti chiede quindi un contributo collettivo: maggiore concretezza davanti alla porta, attenzione difensiva e intensità per tutta la durata dell’incontro. La classifica, da sola, non offre alcuna garanzia.

Video Integrale - Cesena - Catanzaro Conferenza pre partita di Mister Diamanti

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