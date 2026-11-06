Cesena Calcio, si chiude l’esperienza di Corrado Di Taranto alla direzione generale

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il club e il dirigente hanno concordato la risoluzione del rapporto dopo oltre due anni. Il saluto di Di Taranto alla comunità bianconera e ai professionisti della società

Si conclude il percorso di Corrado Di Taranto alla direzione generale del Cesena FC. La società ha comunicato la risoluzione consensuale del rapporto con il dirigente, che ricopriva l’incarico dal luglio 2024.

Una separazione concordata tra le parti, accompagnata dai ringraziamenti del club per il lavoro svolto e per la passione dimostrata durante gli oltre due anni trascorsi in bianconero. La comunicazione non entra nel merito delle motivazioni della decisione e si concentra sul riconoscimento reciproco maturato nel corso della collaborazione.

Il ringraziamento del Cesena a Corrado Di Taranto

Nel salutare il direttore generale, il Cesena FC ha sottolineato il suo impegno e il rispetto mostrato nei confronti dell’intera comunità bianconera.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Si chiude così un’esperienza dirigenziale iniziata nell’estate del 2024, durante la quale Di Taranto ha operato alla guida della direzione generale. Un incarico che, nell’organizzazione di una società calcistica, contribuisce al coordinamento delle attività del club e al raccordo tra le diverse aree operative.

La conclusione del rapporto riguarda quindi un ruolo centrale nella struttura societaria, distinto dalla gestione tecnica della squadra.

Il saluto di Di Taranto alla famiglia bianconera

Nelle parole di Corrado Di Taranto emerge soprattutto il legame costruito con l’ambiente cesenate. Il dirigente ha descritto l’incarico come un onore e un privilegio, ricordando l’accoglienza ricevuta fin dai primi giorni in Romagna.

Al centro del suo messaggio ci sono la passione dei tifosi del Cesena e la qualità delle persone incontrate all’interno della società. Di Taranto ha sottolineato di aver trovato, accanto alle competenze professionali, un gruppo capace di diventare una famiglia alla quale continuerà a sentirsi legato.

Un saluto che mette in primo piano la dimensione umana dell’esperienza, oltre alle responsabilità ricoperte nella gestione del club.

Direzione generale del Cesena, attese le prossime indicazioni

Il comunicato sulla risoluzione consensuale non contiene indicazioni su un eventuale successore né sul futuro assetto della direzione generale.

Per conoscere le modalità con cui verranno affidate le funzioni finora svolte da Di Taranto occorrerà quindi attendere ulteriori comunicazioni del Cesena FC.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra