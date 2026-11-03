Serie B, tutte le decisioni del Giudice sportivo dopo la decima giornata

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Serie B, Cicconi e Giunti squalificati dopo la decima giornata Tutte le sanzioni e le ammende

Una giornata di stop per i calciatori di Sampdoria e Padova. Sei nuovi diffidati e multe per sei società, con la rettifica che attribuisce al Vicenza la sanzione da 4mila euro inizialmente assegnata al Palermo

Sono Manuel Cicconi della Sampdoria e Giovanni Giunti del Padova i due calciatori squalificati dopo la decima giornata di Serie BKT, disputata tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2026. Le decisioni del Giudice sportivo, adottate il 3 novembre, comprendono anche diffide, ammonizioni e sanzioni economiche a carico delle società.

Un successivo aggiornamento ha corretto l’attribuzione di una delle ammende: i 4.000 euro per il lancio di un fumogeno sul terreno di gioco sono stati addebitati al L.R. Vicenza, cancellando la corrispondente multa inizialmente inflitta al Palermo. Per il club rosanero resta confermata la distinta sanzione da 5.000 euro per l’utilizzo di un laser.

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Cicconi e Giunti fermati per una giornata

La squalifica per una giornata effettiva di gara riguarda due giocatori non espulsi durante le rispettive partite, ma già diffidati e arrivati alla quinta ammonizione:

Manuel Cicconi, Sampdoria , sanzionato per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

, sanzionato per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Giovanni Giunti, Padova, sanzionato per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Sampdoria e Padova dovranno quindi fare a meno dei due calciatori per una gara a causa del cumulo di ammonizioni.

Sei calciatori entrano in diffida

Sono cinque i giocatori che raggiungono la quarta ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario:

Alessandro Bianco , Modena.

, Modena. Alessandro Dellavalle , Padova.

, Padova. Mattia Maita , Benevento.

, Benevento. Dailon Rocha Livramento Do Rosario , Hellas Verona.

, Hellas Verona. Simone Trimboli, Mantova.

A questi si aggiunge Abdoul Razak Guiebre dell’Ascoli, ammonito con diffida e ammenda di 1.500 euro per aver simulato un intervento falloso nell’area di rigore avversaria. Anche per lui si tratta della quarta sanzione.

I sei calciatori si trovano dunque a un’ammonizione dalla squalifica.

Ammende alle società Palermo multato per il laser

Le sanzioni economiche alle società, tenendo conto della rettifica, interessano sei club.

Palermo ammenda di 5mila euro

Il Palermo è stato multato di 5.000 euro perché alcuni suoi sostenitori, al 45° del primo tempo della partita contro il Vicenza, hanno indirizzato un fascio di luce laser verso i calciatori avversari.

La sanzione è stata attenuata in applicazione dell’articolo 29, comma 1, lettere b e d del Codice di giustizia sportiva.

Vicenza ammenda di 4mila euro dopo la rettifica

Al L.R. Vicenza è stata inflitta un’ammenda di 4.000 euro per il lancio di un fumogeno sul terreno di gioco da parte dei propri sostenitori, avvenuto al 15° del secondo tempo. L’episodio ha costretto l’arbitro a interrompere la partita per circa trenta secondi, necessari alla rimozione del materiale.

La verifica successiva ha portato a cancellare la multa inizialmente attribuita al Palermo e ad assegnarla al Vicenza, correggendo anche il riferimento temporale dell’accaduto. La sanzione è attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b.

Avellino Benevento e Modena multati per il ritardo iniziale

Avellino, Benevento e Modena hanno ricevuto un’ammenda di 3.000 euro ciascuno, a titolo di responsabilità oggettiva, per aver provocato senza giustificazione un ritardo di circa tre minuti nell’inizio del primo tempo delle rispettive gare.

Hellas Verona ammenda di 1500 euro

All’Hellas Verona è stata comminata una multa di 1.500 euro per il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco da parte dei propri sostenitori, al 10° del primo tempo.

Anche in questo caso è stata applicata l’attenuazione prevista dall’articolo 29, comma 1, lettera b.

Materiale pirotecnico nei settori dei tifosi

Sono stati esaminati anche gli episodi relativi all’introduzione e all’utilizzo di petardi, fumogeni e bengala da parte dei sostenitori di Arezzo, Avellino, Hellas Verona, Modena e Sampdoria, esclusivamente all’interno dei rispettivi settori.

Per queste condotte, riconducibili all’articolo 25, comma 3 del Codice di giustizia sportiva, non sono state adottate ulteriori sanzioni, considerate le circostanze previste dall’articolo 29, comma 1, lettere a, b e d. Restano validi i provvedimenti specifici indicati per i singoli episodi.

Tutte le ammonizioni per proteste

Per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, raggiunge la terza sanzione Mihajlo Ilić del Cesena.

Prima ammonizione, invece, per:

Antonio Imputato , Modena.

, Modena. Dennis Torset Johnsen , Palermo.

, Palermo. David Gharabagh Stuckler , Cremonese.

, Cremonese. Luca Vignali, Virtus Entella.

Gli altri ammoniti della decima giornata

Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, oltre ai giocatori squalificati e ai nuovi diffidati, sono stati sanzionati i seguenti calciatori.

Terza ammonizione

Gianluca Frabotta , Cesena.

, Cesena. Bernat Guiu Vilanova, Virtus Entella.

Seconda ammonizione

Tommaso Berti , Cremonese.

, Cremonese. Davide Buglio , Juve Stabia.

, Juve Stabia. Marco Curto , Empoli.

, Empoli. Federico Agustin Gattoni , Ascoli.

, Ascoli. Ivan Marconi , Virtus Entella.

, Virtus Entella. Melingo Kevin Mbabu , Sampdoria.

, Sampdoria. Simone Tronchin, Südtirol.

Prima ammonizione

Samuele Angori , Pisa.

, Pisa. Gabriel Arditi , Catanzaro.

, Catanzaro. Filippo Bandinelli , Empoli.

, Empoli. Thomas Battistella , Juve Stabia.

, Juve Stabia. Gaston Brugman , Modena.

, Modena. Mohammed Amine Chakir , Ascoli.

, Ascoli. Matteo Francesconi , Cesena.

, Cesena. Julian Illanes Minucci , Arezzo.

, Arezzo. Adin Ličina , Cremonese.

, Cremonese. Massimiliano Mangraviti , Cesena.

, Cesena. Luca Mazzitelli , Palermo.

, Palermo. Francesco Mezzoni , Virtus Entella.

, Virtus Entella. Claudio Morra , L.R. Vicenza.

, L.R. Vicenza. Nicolò Radaelli , Mantova.

, Mantova. Simone Verdi, Benevento.

Per comportamento non regolamentare in campo, raggiungono invece la seconda ammonizione Antonio Candela del Catanzaro e Raffaele Romano del Benevento.

Il bilancio disciplinare del Catanzaro, dopo il pareggio con il Padova, comprende quindi la prima sanzione per Arditi e la seconda per Candela, senza nuove squalifiche.

Allenatori terza ammonizione per Fabio Pecchia

Tra gli allenatori è stata registrata la terza ammonizione per Fabio Pecchia della Cremonese.

Tutti i risultati della decima giornata di Serie B

Il turno disputato tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2026 si è concluso con questi risultati:

Partita Risultato Arezzo–Ascoli 0–0 Avellino–Pisa 2–0 Catanzaro–Padova 1–1 Cremonese–Benevento 2–0 Empoli–Juve Stabia 2–2 Hellas Verona–Carrarese 3–0 Modena–Mantova 1–1 Palermo–L.R. Vicenza 3–1 Sampdoria–Virtus Entella 2–0 Südtirol–Cesena 1–1

I risultati sono stati resi noti con riserva di eventuali ulteriori decisioni relative alla posizione dei calciatori impiegati. Anche i provvedimenti disciplinari restano soggetti a possibili integrazioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara.

Tutte le ammende, comprese quelle inflitte ai tesserati, saranno addebitate sul conto campionato LNPB delle rispettive società.

Leggi QUI per il Comunicato ufficiale

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