Cesena Catanzaro, 11ª giornata: al via la prevendita con prezzi e promozioni per il Manuzzi

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Cesena Catanzaro biglietti in vendita e divieto per i residenti in Calabria e provincia di Firenze

Prevendita in tre fasi per la partita del 7 novembre al Manuzzi con prezzi dinamici agevolazioni per famiglie e universitari e limitazioni per il pubblico ospite

È aperta la prevendita dei biglietti per Cesena Catanzaro, incontro valido per l’undicesima giornata di Serie BKT 2026 2027, in programma sabato 7 novembre alle ore 15 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi.

La vendita prevede tariffe differenziate in base al momento dell’acquisto, promozioni per alcune categorie di spettatori e precise restrizioni territoriali. Il provvedimento principale riguarda il divieto di vendita in qualsiasi settore dello stadio ai residenti in Calabria e nella provincia di Firenze.

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Dove acquistare i biglietti per Cesena Catanzaro

I tagliandi sono disponibili online su Vivaticket, presso i punti vendita abilitati sul territorio nazionale e al Cesena FC Stadium Store di via Giovanni Spadolini.

Il punto vendita del club osserverà questi orari:

Lunedì 2 novembre dalle 16 alle 19.

dalle 16 alle 19. Da martedì 3 a venerdì 6 novembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Sabato 7 novembre dalle 10 alle 12.30.

Il giorno della partita sarà possibile acquistare i biglietti anche alle biglietterie dello stadio, in via Giovanni Spadolini 110, che apriranno alle ore 13. Restano valide le limitazioni previste per la vendita e la scadenza anticipata relativa al settore ospiti.

Prezzi dinamici e tre fasi di prevendita

Per la sfida del Manuzzi sarà applicato il sistema di prezzo dinamico: il costo dei biglietti cambierà in base alla fase di vendita, con la tariffa più conveniente prevista all’apertura della prevendita.

Fase Periodo di vendita Fase 1 Lunedì 2 e martedì 3 novembre Fase 2 Da mercoledì 4 a venerdì 6 novembre Fase 3 Sabato 7 novembre

In ciascuna fase, ai prezzi indicati per i tagliandi si aggiungono 2 euro di diritti di prevendita. Per gli acquisti effettuati il giorno della gara presso le biglietterie dello stadio, si applicano invece le tariffe totali della Fase 3 senza ulteriori diritti di prevendita.

La tariffa ridotta è riservata a donne, over 65, militari e persone con invalidità superiore al 50 per cento.

Gli importi dei diversi settori sono consultabili nella tabella completa delle tariffe. Per valutare il costo dell’acquisto occorre quindi considerare sia il settore scelto sia la fase temporale in cui viene emesso il biglietto.

Settore ospiti prezzi e limitazioni per i tifosi del Catanzaro

I biglietti per il settore ospiti Curva Ferrovia sono acquistabili online e nei punti vendita Vivaticket. Anche per questo settore sono previste tariffe crescenti nel corso della prevendita.

Periodo Prezzo del biglietto Diritti di prevendita Totale 2 e 3 novembre 22 euro 2 euro 24 euro Dal 4 al 6 novembre 24 euro 2 euro 26 euro

La vendita dei tagliandi destinati al pubblico ospite terminerà venerdì 6 novembre alle ore 19.

Per questa partita, il Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive ha stabilito il divieto di vendita ai residenti nella regione Calabria e nella provincia di Firenze. La restrizione interessa tutti i settori del Manuzzi, non soltanto la Curva Ferrovia: acquistare un posto in un’altra zona dello stadio non consente quindi di superare il divieto.

Ingresso gratuito per gli Under 14 come richiederlo

Per Cesena Catanzaro è prevista una promozione che permette a un accompagnatore pagante di richiedere un biglietto omaggio per un Under 14, purché il minore sia un parente entro il terzo grado.

L’agevolazione è disponibile nei seguenti settori:

Distinti Superiori .

. Distinti Inferiori .

. Tribuna Numerata.

La stessa possibilità è riconosciuta agli abbonati dei settori interessati.

Per ottenere il titolo gratuito è necessario compilare il modulo online per l’omaggio Under 14. Le richieste devono essere presentate entro le ore 20 di giovedì 5 novembre: è quindi necessario completare la procedura prima del giorno della partita.

Promozione universitari biglietti a 12 euro nei Distinti Superiori

Gli studenti dell’Università di Bologna CUSB e dell’Università Carlo Bo di Urbino potranno usufruire di una tariffa dedicata di 12 euro per il settore Distinti Superiori.

Per accedere alla promozione, l’acquisto dovrà essere effettuato al Cesena FC Stadium Store oppure, il giorno della gara, alle biglietterie dello stadio.

Sarà necessario esibire il badge universitario insieme a un documento di riconoscimento in corso di validità.

Accrediti stampa e fotografi richieste entro il 4 novembre

Le domande di accredito per giornalisti e fotografi dovranno essere inviate all’indirizzo [email protected] entro le ore 12.30 di mercoledì 4 novembre.

I requisiti e le procedure sono disponibili nella pagina dedicata agli accrediti stampa e fotografi. Le richieste incomplete o trasmesse oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.

Il personale accreditato potrà ritirare il titolo di accesso al Varco Stampa e Fotografi, adiacente alla biglietteria di via Giovanni Spadolini 110. L’ingresso alla tribuna stampa e al terreno di gioco, secondo l’accredito assegnato, sarà consentito dalle ore 13.30 di sabato 7 novembre.

Per consultare dati ufficiali clicca QUI