Catanzaro Padova 1-1 i giallorossi ritrovano gioco e carattere al Ceravolo

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Dorval porta avanti la squadra di Mignani e Varas risponde nella ripresa ma le tante occasioni create e la reazione nel finale restituiscono fiducia al Catanzaro

Il Catanzaro ritrova intensità, iniziativa e personalità, anche se al Ceravolo la vittoria resta soltanto sfiorata. Contro il Padova finisce 1-1, con il vantaggio di Dorval al 28’ e il pareggio di Varas al 66’. Un risultato che lascia rammarico ai giallorossi, capaci di costruire diverse opportunità per il raddoppio e di cercare i tre punti fino all’ultimo minuto.

Per la squadra di Michele Mignani, la nota più incoraggiante arriva dalla prestazione. Il Catanzaro interpreta la gara con maggiore convinzione, mette a lungo in difficoltà gli avversari e reagisce anche dopo aver subito il pareggio. Restano da migliorare la concretezza sotto porta e la gestione degli episodi, ma il Ceravolo ritrova una squadra dalla quale attendersi una ripartenza.

Catanzaro subito intraprendente e proteste per un contatto su Iemmello

La partita comincia sotto una leggera pioggia, con una breve fase di studio. Il primo episodio significativo arriva all’8’: un lancio lungo di Pigliacelli mette in movimento Iemmello, che approfitta di un’uscita imprecisa di Sorrentino e si avvicina al pallone con la porta sguarnita.

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Il capitano finisce a terra dopo un contatto alle spalle con Fusi. I giallorossi chiedono il calcio di rigore, ma l’arbitro lascia proseguire, giudicando regolare l’intervento.

Il Catanzaro continua a prendere campo. All’11’, una combinazione tra Alesi e Koffi libera al tiro il primo, la cui conclusione termina larga. È un segnale della crescente intraprendenza dei padroni di casa, che cercano di dare continuità alla propria manovra.

Dorval sblocca la partita e i giallorossi cercano il raddoppio

Il vantaggio arriva al 28’ sugli sviluppi di una punizione dalla destra. Nell’area del Padova si accende una mischia e, dopo una serie di rimpalli, il pallone raggiunge Dorval. Libero di calciare, il giallorosso conclude di prima intenzione e supera Sorrentino per l’1-0 del Catanzaro.

La rete premia una prima parte di gara affrontata con determinazione. La squadra di Mignani continua a spingere e crea altre due opportunità prima dell’intervallo.

Al 40’, Candela colpisce al volo dall’interno dell’area, mandando il pallone di poco a lato. Al 45’ è invece Imperiale, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a sfiorare il bersaglio con un colpo di testa.

Dopo un minuto di recupero, il primo tempo si chiude con i padroni di casa meritatamente avanti. Il Padova fatica a rendersi incisivo, mentre il Catanzaro può rimproverarsi soprattutto di non aver allargato il vantaggio.

Iemmello vicino al gol nella ripresa

L’inizio del secondo tempo propone ritmi più contenuti. Il Catanzaro mantiene una buona organizzazione e, nella prima parte della ripresa, concede pochi spazi agli ospiti.

Al 57’, Iemmello costruisce una delle occasioni più importanti della partita. Recuperato il pallone sulla trequarti, il capitano avanza verso l’area, supera un difensore con una finta e cerca il palo più vicino con una conclusione a giro. Sorrentino si distende e devia in angolo.

Cinque minuti più tardi, i giallorossi tornano a minacciare la porta avversaria su un corner battuto da Petriccione. Prima Koffi prova di testa, trovando la respinta della difesa; poi Iemmello tenta di ribadire sul secondo palo, ma anche questa conclusione viene respinta.

Il Catanzaro produce le opportunità per indirizzare la partita, senza riuscire a trovare il secondo gol.

Varas pareggia su assist di Carissoni

Al 66’, il Padova trova l’azione dell’1-1. Carissoni avanza sulla fascia destra e mette un cross verso il secondo palo, dove Varas si fa trovare pronto e batte Pigliacelli.

Il pareggio interrompe una fase favorevole ai giallorossi e riapre una gara che la squadra di Mignani aveva avuto più volte la possibilità di mettere al sicuro.

Il Catanzaro, però, continua a cercare la vittoria. Con il passare dei minuti perde un po’ di precisione negli ultimi metri, mentre il Padova riesce a contenere meglio le iniziative dei padroni di casa.

Mosti e Tchaouna sfiorano la vittoria nel finale

La determinazione del Catanzaro emerge soprattutto negli ultimi minuti. All’87’, Buso si rende protagonista di una grande iniziativa sulla sinistra e serve al centro dell’area un pallone invitante per Mosti.

La conclusione è potente, ma Sorrentino risponde con un intervento decisivo, respingendo il tiro e mantenendo il risultato in equilibrio. È l’occasione più nitida del finale e lascia al Ceravolo la sensazione di una vittoria ancora possibile.

L’ultimo tentativo arriva al 94’, nell’ultimo dei quattro minuti di recupero. Tchaouna calcia dal limite dell’area: una deviazione porta il pallone a sfiorare l’incrocio dei pali, prima di terminare fuori.

Si chiude così sull’1-1 una partita nella quale i giallorossi hanno creato abbastanza per aspirare a un risultato migliore.

Mignani può ripartire da una prestazione incoraggiante

Il pareggio lascia due punti desiderati e non conquistati, ma offre anche indicazioni utili al Catanzaro di Mignani. La squadra mostra maggiore intraprendenza, costruisce occasioni attraverso combinazioni offensive e calci piazzati e conserva la volontà di vincere anche dopo il gol subito.

Il passaggio successivo sarà trasformare questa produzione in maggiore concretezza sotto porta, accompagnandola con più attenzione nelle situazioni difensive decisive. Le opportunità per il raddoppio e quelle costruite nel finale spiegano il rammarico, ma rappresentano anche una base concreta sulla quale lavorare.

Al Ceravolo la vittoria non arriva, ma si rivedono gioco, carattere e fiducia. Per i giallorossi è un segnale positivo da consolidare nelle prossime partite.

Il tabellino

Catanzaro: Pigliacelli, Imperiale, Antonini, Iemmello (79'Arditi), Petriccione (76'Mosti), Koffi (79'Buso), Candela (65' Ruggero), Tchaouna, Alesi, Frosinini (76' D'Alessandro), Dorval (Marietta, Postiglione, Pogacar, Garnica, Pafundi, Cassa, Verrengia). Allenatore Michele Mignani

Padova: Sorrentino, Lovato, Giunti (46' Zuelli), Varas, Fusi (46' Pompetti), Moro, Capelli, Carissoni, Dellavalle, Sgarbi (56'Cocchi), Artistico (81' Bortolussi) (Mouquet, Seghetti, Silletti, Di Mariano, Galazzi, Pastina, Faedo, Marcolini). Allenatore Antonio Calabro

Arbitro Turrini di Firenze (Biffi di Treviglio e Djurdjevic di Trieste)

Marcatori: 28' Dorval, 66' Varas

Ammoniti: Candela, Giunti, Dellavalle, Arditi

Note: Totale spettatori 4.552 di cui 110 ospiti per un incasso di 69.288 euro.