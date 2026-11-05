Il Como conquista l'Europa con il suo calcio spettacolo

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Il Como non è più solo una favola italiana. Dopo la clamorosa vittoria per 9-1 sul campo del Lens, la squadra di Cesc Fabregas è diventata uno dei temi più discussi dalla stampa europea, che ormai la accosta alle grandi potenze del continente. La Champions League ha improvvisamente scoperto i lariani, capaci di attirare l'attenzione per il gioco offensivo e spettacolare.

L'elogio della BBC: il Como tra le squadre più entusiasmanti

La BBC parla di una squadra che, alla prima partecipazione europea, sta vivendo una campagna "remarkable", straordinaria, e cita l'ex difensore del Manchester City Nedum Onuoha, secondo cui "insieme a Psg e Barcellona è una delle tre squadre più entusiasmanti della Champions League". Un accostamento non casuale, tenendo anche conto del fatto che i lariani affronteranno proprio le due squadre nei prossimi due impegni di Champions.

Da settimane i media internazionali descrivono infatti Psg e Barcellona come le due formazioni più spettacolari del calcio europeo, capaci di dominare per qualità offensiva e produzione di gioco. BBC ed Eurosport hanno definito il confronto tra francesi e catalani "la partita più emozionante d'Europa" e il miglior spettacolo che il calcio continentale possa offrire. Ora, in modo quasi inatteso, nella conversazione è entrato anche il Como.

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La storica goleada di Lens e i record

La storica goleada di Lens ha fatto il giro del continente. La squadra di Fabregas ha eguagliato il massimo scarto di sempre nella storia della Champions League. Nessun club segnava nove reti in trasferta in Coppa dei Campioni dal 1971, diventando così la seconda squadra dopo il Bayern Monaco. Dalla Spagna, Marca celebra una squadra che appena poche stagioni fa militava in terza serie e che oggi è il secondo miglior attacco della Champions con 19 reti in quattro partite, alle spalle soltanto del Psg. Un percorso che assume contorni ancora più sorprendenti considerando i successi per 4-1 contro Lipsia e Manchester United, oltre alla demolizione del Lens. Anche Eurosport si lascia andare ai paragoni, definendo il Como un "piccolo Barcellona" e parlando apertamente di un "capolavoro" costruito da Fabregas e dal club.

Prossime sfide: Psg e Barcellona per un posto tra le grandi

La coincidenza rende il quadro ancora più suggestivo. Le ultime due grandi sfide europee della fase campionato metteranno infatti il Como proprio davanti alle due squadre che il continente considera il riferimento del calcio spettacolo: prima il Paris Saint-Germain campione d'Europa, poi il Barcellona di Flick e Yamal. Fino a pochi mesi fa sembrava un sogno. Oggi l'Europa guarda il Como e si chiede se la squadra di Fabregas meriti davvero un posto accanto a Psg e Barça.