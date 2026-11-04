Calcio Serie B arbitri classifica e big match dell undicesima giornata

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Da Ascoli Palermo al derby Benevento Avellino tutte le designazioni del turno con il punto sulla graduatoria e le novità televisive della sfida al Del Duca

La Serie BKT si prepara all’undicesima giornata, in programma da venerdì 6 a domenica 8 novembre 2026. Ad aprire il turno sarà Ascoli-Palermo, confronto tra la terza forza del campionato e la capolista, mentre il programma si chiuderà con L.R. Vicenza-Cremonese.

Tra le designazioni spiccano quelle di Mariani per Benevento-Avellino e Marchetti per L.R. Vicenza-Cremonese. Il big match del Del Duca sarà affidato a Rapuano, mentre Di Loreto dirigerà Cesena-Catanzaro. Lega B

Ascoli Palermo apre il turno e mette alla prova la capolista

Il confronto di venerdì 6 novembre alle 20:30 rappresenta uno dei passaggi più interessanti della giornata. Il Palermo, primo con 26 punti, arriva alla sfida con un bilancio di otto vittorie e due pareggi nelle prime dieci partite. L’Ascoli, terzo a quota 19, ha invece raccolto cinque successi, quattro pareggi e una sola sconfitta.

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I sette punti di distanza rendono il confronto significativo per gli equilibri della parte alta della classifica. Un successo permetterebbe ai marchigiani di avvicinarsi alla vetta; per i rosanero, vincere significherebbe consolidare il vantaggio su una diretta inseguitrice.

La gara sarà diretta da Rapuano, assistito da Rossi C. e Bercigli, con Turrini quarto ufficiale. Volpi al VAR e Fourneau all’AVAR opereranno direttamente dallo stadio Del Duca. Ilovepalermocalcio.com

Undici telecamere e una Gimbal per raccontare il big match

Per Ascoli-Palermo è prevista una copertura televisiva potenziata, pensata per valorizzare sia le azioni di gioco sia l’atmosfera di uno stadio atteso al completo.

La novità sarà una telecamera Gimbal a bordocampo, che consentirà riprese mobili e ravvicinate, aggiungendo nuove prospettive al racconto della partita. Il dispositivo porterà a undici il totale delle telecamere, integrando le dieci normalmente previste: otto camere tradizionali e due Goal Line Camera.

L’obiettivo è accompagnare il pubblico dentro l’evento, mostrando con maggiore immediatezza le emozioni dei protagonisti e la partecipazione degli spalti. Lega B

Cesena Catanzaro punti importanti per cambiare passo

Sabato 7 novembre alle 15:00, il Catanzaro sarà impegnato sul campo del Cesena. I giallorossi affrontano la trasferta da ultimi in classifica con 6 punti, mentre i romagnoli sono a quota 12.

Il Cesena ha costruito il proprio bottino soprattutto attraverso i pareggi, già sei nelle prime dieci giornate. Il Catanzaro, con una vittoria, tre pareggi e sei sconfitte, cerca invece un risultato capace di migliorare una posizione ancora delicata.

La direzione sarà affidata a Di Loreto, con Ceolin e Tempestilli assistenti e Galipò quarto ufficiale. Al VAR Maggioni, con La Penna all’AVAR.

Benevento Avellino derby anche in classifica

Il derby tra Benevento e Avellino, previsto sabato alle 19:30, mette di fronte due squadre appaiate a 15 punti. Identico anche il bilancio dei risultati, con quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte per entrambe.

La sfida può quindi incidere sugli equilibri della zona playoff, oltre al valore della rivalità territoriale. A dirigere sarà Mariani, affiancato da Galimberti e Santarossa. Ursini sarà il quarto ufficiale, Piccinini il VAR e Del Giovane l’AVAR.

Tutti gli arbitri dell undicesima giornata di Serie B

Venerdì 6 novembre

Ascoli-Palermo, ore 20:30

Arbitro: Rapuano

Rapuano Assistenti: Rossi C. e Bercigli

Rossi C. e Bercigli Quarto ufficiale: Turrini

Turrini VAR: Volpi

Volpi AVAR: Fourneau

Sabato 7 novembre

Cesena-Catanzaro, ore 15:00

Arbitro: Di Loreto

Di Loreto Assistenti: Ceolin e Tempestilli

Ceolin e Tempestilli Quarto ufficiale: Galipò

Galipò VAR: Maggioni

Maggioni AVAR: La Penna

Juve Stabia-Arezzo, ore 15:00

Arbitro: Mazzoni

Mazzoni Assistenti: Giuggioli e Gentile

Giuggioli e Gentile Quarto ufficiale: Madonia

Madonia VAR: Rutella

Rutella AVAR: Di Paolo

Padova-Empoli, ore 15:00

Arbitro: Mucera

Mucera Assistenti: Mokhtar e Pistarelli

Mokhtar e Pistarelli Quarto ufficiale: Migliorini

Migliorini VAR: Massimi

Massimi AVAR: Aureliano

Pisa-Südtirol, ore 15:00

Arbitro: Poli

Poli Assistenti: Zanellati e Laghezza

Zanellati e Laghezza Quarto ufficiale: Tremolada

Tremolada VAR: Santoro

Santoro AVAR: Paterna

Mantova-Hellas Verona, ore 17:15

Arbitro: Collu

Collu Assistenti: Yoshikawa e Fontani

Yoshikawa e Fontani Quarto ufficiale: Perenzoni

Perenzoni VAR: Fabbri

Fabbri AVAR: Di Vuolo

Benevento-Avellino, ore 19:30

Arbitro: Mariani

Mariani Assistenti: Galimberti e Santarossa

Galimberti e Santarossa Quarto ufficiale: Ursini

Ursini VAR: Piccinini

Piccinini AVAR: Del Giovane

Domenica 8 novembre

Virtus Entella-Modena, ore 15:00

Arbitro: Crezzini

Crezzini Assistenti: Passeri e Russo

Passeri e Russo Quarto ufficiale: Teghille

Teghille VAR: Guida

Guida AVAR: Manganiello

Carrarese-Sampdoria, ore 17:15

Arbitro: Di Marco

Di Marco Assistenti: Luciani e Di Giacinto

Luciani e Di Giacinto Quarto ufficiale: Ferrieri Caputi

Ferrieri Caputi VAR: Prontera

Prontera AVAR: Santoro

L.R. Vicenza-Cremonese, ore 19:30

Arbitro: Marchetti

Marchetti Assistenti: Grasso e Della Mea

Grasso e Della Mea Quarto ufficiale: Drigo

Drigo VAR: Ghersini

Ghersini AVAR: Rutella

Classifica Serie B prima dell undicesima giornata

Il Palermo guida con sei punti di vantaggio sul Modena, atteso dalla trasferta contro la Virtus Entella. Alle loro spalle, Ascoli e Mantova occupano rispettivamente il terzo e il quarto posto.

La graduatoria resta particolarmente compatta nella zona centrale: Hellas Verona, Avellino, Benevento e Pisa condividono quota 15, con Südtirol e Padova distanti un solo punto.

Posizione Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza reti 1 Palermo 26 10 8 2 0 +12 2 Modena 20 10 6 2 2 +8 3 Ascoli 19 10 5 4 1 +10 4 Mantova 18 10 5 3 2 +4 5 Hellas Verona 15 10 4 3 3 +6 6 Avellino 15 10 4 3 3 +5 7 Benevento 15 10 4 3 3 +4 8 Pisa 15 10 4 3 3 +3 9 Südtirol 14 10 3 5 2 +1 10 Padova 14 10 4 2 4 −1 11 Cremonese 12 10 3 3 4 −1 12 Cesena 12 10 2 6 2 −3 13 Arezzo 11 10 3 2 5 −10 14 Virtus Entella 10 10 2 4 4 −1 15 Carrarese 10 10 3 1 6 −4 16 Juve Stabia 9 10 3 4 3 0 17 L.R. Vicenza 9 10 2 3 5 −7 18 Empoli 8 10 2 2 6 −7 19 Sampdoria 8 10 2 2 6 −8 20 Catanzaro 6 10 1 3 6 −11

Per la Juve Stabia, il prospetto riporta 9 punti, mentre il bilancio di vittorie e pareggi ne produrrebbe 13: lo scarto di quattro punti è accompagnato da un asterisco nel materiale disponibile, senza ulteriori precisazioni.

Gli altri incroci da seguire nella corsa ai punti

Mantova-Hellas Verona offre ai padroni di casa la possibilità di difendere il quarto posto contro una rivale distante tre lunghezze. Ancora più ravvicinata la situazione di Pisa e Südtirol, separate da un solo punto prima dello scontro diretto.

Nella parte bassa, Padova-Empoli, Juve Stabia-Arezzo e Carrarese-Sampdoria possono modificare distacchi ancora contenuti. A chiudere il programma sarà L.R. Vicenza-Cremonese, con i veneti a quota 9 e i lombardi a 12: una sfida che mette in palio punti utili per allontanarsi dalle posizioni più scomode.