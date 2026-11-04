Calcio Serie B arbitri classifica e big match dell undicesima giornata
Da Ascoli Palermo al derby Benevento Avellino tutte le designazioni del turno con il punto sulla graduatoria e le novità televisive della sfida al Del Duca
La Serie BKT si prepara all’undicesima giornata, in programma da venerdì 6 a domenica 8 novembre 2026. Ad aprire il turno sarà Ascoli-Palermo, confronto tra la terza forza del campionato e la capolista, mentre il programma si chiuderà con L.R. Vicenza-Cremonese.
Tra le designazioni spiccano quelle di Mariani per Benevento-Avellino e Marchetti per L.R. Vicenza-Cremonese. Il big match del Del Duca sarà affidato a Rapuano, mentre Di Loreto dirigerà Cesena-Catanzaro. Lega B
Ascoli Palermo apre il turno e mette alla prova la capolista
Il confronto di venerdì 6 novembre alle 20:30 rappresenta uno dei passaggi più interessanti della giornata. Il Palermo, primo con 26 punti, arriva alla sfida con un bilancio di otto vittorie e due pareggi nelle prime dieci partite. L’Ascoli, terzo a quota 19, ha invece raccolto cinque successi, quattro pareggi e una sola sconfitta.
I sette punti di distanza rendono il confronto significativo per gli equilibri della parte alta della classifica. Un successo permetterebbe ai marchigiani di avvicinarsi alla vetta; per i rosanero, vincere significherebbe consolidare il vantaggio su una diretta inseguitrice.
La gara sarà diretta da Rapuano, assistito da Rossi C. e Bercigli, con Turrini quarto ufficiale. Volpi al VAR e Fourneau all’AVAR opereranno direttamente dallo stadio Del Duca. Ilovepalermocalcio.com
Undici telecamere e una Gimbal per raccontare il big match
Per Ascoli-Palermo è prevista una copertura televisiva potenziata, pensata per valorizzare sia le azioni di gioco sia l’atmosfera di uno stadio atteso al completo.
La novità sarà una telecamera Gimbal a bordocampo, che consentirà riprese mobili e ravvicinate, aggiungendo nuove prospettive al racconto della partita. Il dispositivo porterà a undici il totale delle telecamere, integrando le dieci normalmente previste: otto camere tradizionali e due Goal Line Camera.
L’obiettivo è accompagnare il pubblico dentro l’evento, mostrando con maggiore immediatezza le emozioni dei protagonisti e la partecipazione degli spalti. Lega B
Cesena Catanzaro punti importanti per cambiare passo
Sabato 7 novembre alle 15:00, il Catanzaro sarà impegnato sul campo del Cesena. I giallorossi affrontano la trasferta da ultimi in classifica con 6 punti, mentre i romagnoli sono a quota 12.
Il Cesena ha costruito il proprio bottino soprattutto attraverso i pareggi, già sei nelle prime dieci giornate. Il Catanzaro, con una vittoria, tre pareggi e sei sconfitte, cerca invece un risultato capace di migliorare una posizione ancora delicata.
La direzione sarà affidata a Di Loreto, con Ceolin e Tempestilli assistenti e Galipò quarto ufficiale. Al VAR Maggioni, con La Penna all’AVAR.
Benevento Avellino derby anche in classifica
Il derby tra Benevento e Avellino, previsto sabato alle 19:30, mette di fronte due squadre appaiate a 15 punti. Identico anche il bilancio dei risultati, con quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte per entrambe.
La sfida può quindi incidere sugli equilibri della zona playoff, oltre al valore della rivalità territoriale. A dirigere sarà Mariani, affiancato da Galimberti e Santarossa. Ursini sarà il quarto ufficiale, Piccinini il VAR e Del Giovane l’AVAR.
Tutti gli arbitri dell undicesima giornata di Serie B
Venerdì 6 novembre
Ascoli-Palermo, ore 20:30
- Arbitro: Rapuano
- Assistenti: Rossi C. e Bercigli
- Quarto ufficiale: Turrini
- VAR: Volpi
- AVAR: Fourneau
Sabato 7 novembre
Cesena-Catanzaro, ore 15:00
- Arbitro: Di Loreto
- Assistenti: Ceolin e Tempestilli
- Quarto ufficiale: Galipò
- VAR: Maggioni
- AVAR: La Penna
Juve Stabia-Arezzo, ore 15:00
- Arbitro: Mazzoni
- Assistenti: Giuggioli e Gentile
- Quarto ufficiale: Madonia
- VAR: Rutella
- AVAR: Di Paolo
Padova-Empoli, ore 15:00
- Arbitro: Mucera
- Assistenti: Mokhtar e Pistarelli
- Quarto ufficiale: Migliorini
- VAR: Massimi
- AVAR: Aureliano
Pisa-Südtirol, ore 15:00
- Arbitro: Poli
- Assistenti: Zanellati e Laghezza
- Quarto ufficiale: Tremolada
- VAR: Santoro
- AVAR: Paterna
Mantova-Hellas Verona, ore 17:15
- Arbitro: Collu
- Assistenti: Yoshikawa e Fontani
- Quarto ufficiale: Perenzoni
- VAR: Fabbri
- AVAR: Di Vuolo
Benevento-Avellino, ore 19:30
- Arbitro: Mariani
- Assistenti: Galimberti e Santarossa
- Quarto ufficiale: Ursini
- VAR: Piccinini
- AVAR: Del Giovane
Domenica 8 novembre
Virtus Entella-Modena, ore 15:00
- Arbitro: Crezzini
- Assistenti: Passeri e Russo
- Quarto ufficiale: Teghille
- VAR: Guida
- AVAR: Manganiello
Carrarese-Sampdoria, ore 17:15
- Arbitro: Di Marco
- Assistenti: Luciani e Di Giacinto
- Quarto ufficiale: Ferrieri Caputi
- VAR: Prontera
- AVAR: Santoro
L.R. Vicenza-Cremonese, ore 19:30
- Arbitro: Marchetti
- Assistenti: Grasso e Della Mea
- Quarto ufficiale: Drigo
- VAR: Ghersini
- AVAR: Rutella
Classifica Serie B prima dell undicesima giornata
Il Palermo guida con sei punti di vantaggio sul Modena, atteso dalla trasferta contro la Virtus Entella. Alle loro spalle, Ascoli e Mantova occupano rispettivamente il terzo e il quarto posto.
La graduatoria resta particolarmente compatta nella zona centrale: Hellas Verona, Avellino, Benevento e Pisa condividono quota 15, con Südtirol e Padova distanti un solo punto.
|Posizione
|Squadra
|Punti
|Giocate
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Differenza reti
|1
|Palermo
|26
|10
|8
|2
|0
|+12
|2
|Modena
|20
|10
|6
|2
|2
|+8
|3
|Ascoli
|19
|10
|5
|4
|1
|+10
|4
|Mantova
|18
|10
|5
|3
|2
|+4
|5
|Hellas Verona
|15
|10
|4
|3
|3
|+6
|6
|Avellino
|15
|10
|4
|3
|3
|+5
|7
|Benevento
|15
|10
|4
|3
|3
|+4
|8
|Pisa
|15
|10
|4
|3
|3
|+3
|9
|Südtirol
|14
|10
|3
|5
|2
|+1
|10
|Padova
|14
|10
|4
|2
|4
|−1
|11
|Cremonese
|12
|10
|3
|3
|4
|−1
|12
|Cesena
|12
|10
|2
|6
|2
|−3
|13
|Arezzo
|11
|10
|3
|2
|5
|−10
|14
|Virtus Entella
|10
|10
|2
|4
|4
|−1
|15
|Carrarese
|10
|10
|3
|1
|6
|−4
|16
|Juve Stabia
|9
|10
|3
|4
|3
|0
|17
|L.R. Vicenza
|9
|10
|2
|3
|5
|−7
|18
|Empoli
|8
|10
|2
|2
|6
|−7
|19
|Sampdoria
|8
|10
|2
|2
|6
|−8
|20
|Catanzaro
|6
|10
|1
|3
|6
|−11
Per la Juve Stabia, il prospetto riporta 9 punti, mentre il bilancio di vittorie e pareggi ne produrrebbe 13: lo scarto di quattro punti è accompagnato da un asterisco nel materiale disponibile, senza ulteriori precisazioni.
Gli altri incroci da seguire nella corsa ai punti
Mantova-Hellas Verona offre ai padroni di casa la possibilità di difendere il quarto posto contro una rivale distante tre lunghezze. Ancora più ravvicinata la situazione di Pisa e Südtirol, separate da un solo punto prima dello scontro diretto.
Nella parte bassa, Padova-Empoli, Juve Stabia-Arezzo e Carrarese-Sampdoria possono modificare distacchi ancora contenuti. A chiudere il programma sarà L.R. Vicenza-Cremonese, con i veneti a quota 9 e i lombardi a 12: una sfida che mette in palio punti utili per allontanarsi dalle posizioni più scomode.
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