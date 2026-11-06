Catanzaro, Mignani chiede una svolta a Cesena: crescita, carattere e punti per risalire

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Una settimana completa di allenamenti per consolidare il lavoro del nuovo tecnico. Al Manuzzi il Catanzaro cerca una prova di personalità e un risultato utile per accorciare le distanze dalle squadre che lo precedono.

Il Catanzaro si prepara alla trasferta contro il Cesena con un obiettivo preciso: trasformare il lavoro degli allenamenti in progressi visibili durante la partita. Alla vigilia della sfida del Manuzzi, Michele Mignani chiede alla squadra una crescita sul piano del gioco e una risposta di carattere, indispensabile per cercare punti e migliorare la classifica.

Dopo un avvio scandito da pochi giorni di preparazione e incontri ravvicinati, il tecnico giallorosso ha potuto finalmente lavorare per un’intera settimana con il gruppo. Un passaggio importante per approfondire la conoscenza dei calciatori e iniziare a introdurre nuove soluzioni.

Una settimana di lavoro per dare continuità alla crescita.

Il tempo trascorso sul campo rappresenta il punto di partenza delle aspettative di Mignani. Le prime due partite della sua gestione erano arrivate in una fase nella quale lo spazio per intervenire era stato limitato. Ora l’allenatore si aspetta di riconoscere, nelle scelte e nei comportamenti della squadra, quanto preparato durante gli allenamenti.

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«Mi aspetto una crescita generale, sia sotto l’aspetto collettivo che individuale», ha spiegato il tecnico.

La richiesta riguarda quindi sia l’organizzazione del Catanzaro sia il contributo dei singoli. La capacità di interpretare meglio le situazioni di gara e di rendere più efficaci i meccanismi collettivi sarà uno degli aspetti da osservare nella trasferta di Cesena.

Mignani mantiene comunque una valutazione realistica: una settimana completa consente di aggiungere elementi, ma non basta per considerare concluso un percorso di costruzione appena iniziato.

Al Manuzzi serviranno personalità e determinazione.

Accanto ai progressi tecnici, l’allenatore mette al centro l’atteggiamento. La prestazione di carattere richiesta alla vigilia dovrà accompagnare il tentativo di proporre qualcosa in più rispetto alle prime uscite.

Per i giallorossi sarà importante dare continuità al proprio gioco e affrontare i diversi momenti dell’incontro con convinzione. Il lavoro settimanale acquisterà valore soprattutto se la squadra riuscirà a tradurlo in una prova concreta, sostenuta dalla voglia di cercare il risultato.

È questo il filo conduttore delle parole di Mignani: crescere come gruppo, aumentare il rendimento individuale e presentarsi al Manuzzi con la determinazione necessaria per competere.

Il ritorno a Cesena tra emozione e concentrazione.

La partita avrà un significato particolare anche per Michele Mignani, che ritroverà una città nella quale ha trascorso due stagioni importanti della propria carriera.

Il tecnico ha ricordato con piacere il percorso vissuto a Cesena e il legame con l’ambiente, soffermandosi sull’atmosfera che la tifoseria sa creare nel giorno della gara. Un ritorno carico di emozioni, dunque, all’interno di una sfida che richiede piena concentrazione sugli obiettivi del Catanzaro.

Il passato personale dell’allenatore aggiunge interesse all’incontro, mentre la priorità sportiva resta conquistare un risultato utile per il presente giallorosso.

La classifica impone di cercare punti.

Il messaggio più netto riguarda la necessità di fare punti. Mignani vuole che la squadra provi a vincere per restare vicina alle formazioni che la precedono ed evitare di perdere ulteriore terreno.

«Il nostro obiettivo deve essere quello di fare punti e provare a vincere», ha sottolineato.

La sfida Cesena Catanzaro diventa così un banco di prova per misurare i primi sviluppi del lavoro del nuovo allenatore. Ai giallorossi servirà una prestazione capace di unire organizzazione e personalità, con l’ambizione di trasformare i segnali di crescita in un passo avanti anche in classifica.

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