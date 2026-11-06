Ascoli e Palermo si dividono la posta nel big match di Serie B

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Grande spettacolo all'Ascoli che pareggia 1-1 contro il Palermo nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie B. Un punto che permette ai siciliani di mantenere la vetta della classifica con 27 punti, mentre i marchigiani raggiungono il Modena al secondo posto con 20 punti.

La cronaca del match

La partita si accende subito: al 20' del primo tempo l'Ascoli passa in vantaggio grazie a un colpo di testa di Brunori, che capitalizza al meglio un cross dalla destra. Il Palermo accusa il colpo ma prova a reagire con insistenza, senza però trovare la porta avversaria nella prima frazione.

Nella ripresa, i rosanero cambiano marcia e al 10' trovano il pareggio con Ranocchia, bravo a sfruttare una mischia in area e a battere Leali con un tiro potente sotto la traversa. Da lì in poi la partita resta equilibrata, con entrambe le squadre che cercano la vittoria senza successo.

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Le parole dei protagonisti

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile - ha dichiarato a fine gara il tecnico del Palermo - ma i ragazzi hanno dimostrato carattere e unità. Prendiamo questo punto e continuiamo a lavorare". Soddisfatto anche il mister dell'Ascoli: "Abbiamo giocato a viso aperto contro una grande squadra, il pareggio è il risultato giusto".

La classifica aggiornata

Con questo pareggio, il Palermo resta al comando della Serie B con 27 punti, seguito a quota 20 da Ascoli e Modena. Alle spalle, il Venezia a 19 e il Catanzaro a 18 completano il quadro delle prime posizioni. La lotta per la promozione diretta è più aperta che mai.

I prossimi impegni

Dopo la sosta, il Palermo affronterà in casa il Parma, mentre l'Ascoli farà visita al Como. Entrambe le squadre dovranno gestire al meglio le energie in un campionato lungo e competitivo come la Serie B.