Stadio Ceravolo, aggiornamenti sui lavori a Catanzaro: obiettivo 21 novembre

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Stadio Ceravolo di Catanzaro lavori avanti sulle tribune e obiettivo Palermo il 21 novembre

Il sindaco annuncia aggiornamenti settimanali sul cantiere dopo i rallentamenti dovuti alla pioggia. Si punta a recuperare ulteriori posti in tribuna per la prossima partita casalinga

Proseguono i lavori allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, con interventi sulla curva, sulla tribuna ovest e sulla copertura della tribuna centrale. Dopo un avvio di settimana condizionato dal maltempo, il cantiere ha ripreso ritmo e guarda al primo appuntamento indicato dal sindaco: il 21 novembre, quando è previsto il ritorno dei giallorossi al Ceravolo per Catanzaro Palermo.

L’obiettivo è rendere utilizzabile la tribuna nella sua interezza o almeno in larga parte. Una prospettiva che resta legata all’avanzamento delle lavorazioni, soprattutto nella zona ovest, dove il completamento delle fondazioni dovrà consentire di recuperare l’accesso a un’ulteriore porzione del settore.

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Maltempo a inizio settimana poi il cantiere riprende ritmo

Le piogge di lunedì hanno rallentato le attività e impegnato le ditte anche nella giornata di martedì per ripristinare le condizioni necessarie a proseguire gli interventi. Superata questa fase, secondo quanto illustrato dal sindaco, i lavori sono avanzati più rapidamente su diversi fronti.

Il quadro descritto è quello di un cantiere che deve conciliare la riqualificazione del Ceravolo con lo svolgimento delle partite casalinghe. Alcune lavorazioni, infatti, vengono organizzate tenendo conto della necessità di garantire l’utilizzo dell’impianto nei giorni di gara.

Curva e tribuna ovest al centro dei prossimi interventi

Sulla curva si sta completando la preparazione necessaria alla posa del magrone, prevista tra lunedì e martedì della prossima settimana. Si tratta dello strato di calcestruzzo che serve a predisporre un piano regolare per le successive lavorazioni delle fondazioni.

Nella tribuna ovest, intanto, sono iniziate le prime opere di fondazione. L’attenzione è rivolta in particolare ai plinti, gli elementi che costituiscono la base di appoggio delle strutture.

Il completamento di questi interventi è determinante per recuperare l’accessibilità della zona interessata. È stato inoltre spiegato che alcune opere non potevano essere avviate prima dell’ultima partita casalinga, proprio per consentirne lo svolgimento.

Arrivano i materiali per la copertura della tribuna centrale

Un altro passaggio riguarda la copertura della tribuna centrale, per la quale è arrivato il primo carico di materiale. La consegna rappresenta un avanzamento nella preparazione dell’intervento, senza che sia stata indicata, nell’aggiornamento, una data di completamento della copertura.

Il programma della prossima settimana comprende anche l’asfaltatura della tribuna est, rimasta da eseguire, insieme alla prosecuzione delle opere sulla curva e nella zona ovest.

Catanzaro Palermo il 21 novembre è il primo traguardo

La partita contro il Palermo rappresenta il primo riferimento per verificare quanti spazi potranno tornare a disposizione del pubblico. L’auspicio è completare i plinti nella zona ovest e consentire così l’accesso anche a questa parte della tribuna.

Nel corso dell’aggiornamento è stata indicata per martedì la piena accessibilità della tribuna centrale e della tribuna est. Per il 21 novembre si punta quindi ad aggiungere anche la porzione ovest interessata dalle lavorazioni.

Se questo obiettivo non dovesse essere raggiunto, la disponibilità indicata resterebbe quella della tribuna centrale e della tribuna est. La riapertura dell’intera tribuna va dunque considerata un traguardo di cantiere, ancora da verificare.

Il sindaco ha inoltre prospettato la possibile presenza dei sostenitori giallorossi nella curva est in occasione della gara. Anche questa eventualità è stata presentata come una previsione, senza confermarla come definitiva.

Aggiornamenti ogni settimana per seguire i lavori

L’amministrazione ha annunciato un aggiornamento settimanale sui lavori dello stadio, accompagnato da fotografie e slide per documentare gli interventi realizzati e quelli programmati.

L’iniziativa risponde alla richiesta di informazioni della città e dei tifosi, interessati soprattutto a conoscere i tempi di recupero dei settori e dei posti disponibili. Il prossimo punto della situazione servirà a verificare l’avanzamento delle fondazioni, delle asfaltature e delle opere sulla curva, passaggi decisivi in vista del 21 novembre al Ceravolo.

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