Cesena-Catanzaro 1-0, Diamanti si gode i tre punti ma chiede più coraggio. Video

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Dopo il successo al Manuzzi, l’allenatore del Cesena sottolinea il valore della vittoria e invita la squadra a giocare con maggiore personalità e a cercare più spesso la soluzione in avanti.

Diamanti: vittoria importante, ma la prestazione può crescere

Il Cesena batte il Catanzaro 1-0 e porta a casa un risultato prezioso. Nel commento dopo la partita, mister Alessandro Diamanti riconosce il peso dei tre punti, ma non nasconde che la prestazione non lo ha soddisfatto pienamente.

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Secondo l’allenatore, alla squadra è mancato soprattutto coraggio con il pallone. Il Cesena ha mostrato buone cose, ma può fare di più nella gestione del gioco e nelle scelte offensive. La vittoria rappresenta un passo importante, senza però cancellare gli aspetti su cui lavorare.

Il risultato conta, ma il lavoro continua

Diamanti considera il successo significativo anche perché arrivato in una gara in cui la squadra, a suo giudizio, non ha espresso il proprio potenziale migliore. Per il tecnico, i progressi non si misurano soltanto attraverso il risultato: contano anche la crescita dei giocatori e la capacità di migliorare giorno dopo giorno.

La sua idea di calcio resta legata alla ricerca della vittoria, ma l’allenatore chiede ai suoi di accompagnare questo obiettivo con maggiore iniziativa. La squadra deve provare a giocare in avanti quando le condizioni lo consentono, assumendosi qualche responsabilità in più.

La richiesta alla squadra: personalità e gioco offensivo

Il messaggio di Diamanti è chiaro: i tre punti sono importanti, ma la prestazione deve diventare un punto di partenza. Il Cesena è chiamato a mantenere la determinazione mostrata nel finale e a trovare maggiore continuità nel gioco.

La vittoria sul Catanzaro dà fiducia, mentre il lavoro settimanale servirà a correggere le imprecisioni e a costruire una squadra più coraggiosa con la palla.

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