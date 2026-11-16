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In occasione delle prossime due gare casalinghe contro Palermo e Avellino, in programma allo stadio “Nicola Ceravolo” rispettivamente il 21 e il 30 novembre, l’US Catanzaro 1929 comunica le disposizioni relative alla distribuzione dei settori destinati alle tifoserie.

Per entrambe le partite, i sostenitori giallorossi potranno assistere agli incontri dalla Tribuna Centrale, dalla Tribuna Est, con una disponibilità complessiva di 3.000 posti, e dal settore Distinti per un numero di 3250 posti. La tifoseria ospite sarà invece collocata in Curva Est.

Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti relativi ai settori Tribuna centrale , tribuna est e Distinti, la società ha deciso di applicare tariffe particolarmente contenute: 15 euro per il biglietto intero, 10 euro per il ridotto e 5 euro per il tagliando Junior.

La scelta di ridurre il costo dei biglietti nasce dalla volontà di favorire la più ampia partecipazione possibile del pubblico e di avere uno stadio gremito e caloroso in occasione di questi due importanti appuntamenti. In un momento della stagione caratterizzato da risultati sportivi non positivi, la vicinanza e il sostegno dei tifosi possono rappresentare un valore aggiunto e uno stimolo fondamentale per la squadra. Proprio nelle fasi più delicate del campionato è importante stringersi attorno ai colori giallorossi, facendo sentire ai calciatori tutto il calore e il supporto della propria gente.

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Un’attenzione particolare è stata riservata anche agli abbonati del settore Distinti, ai quali sarà riconosciuto un biglietto omaggio per la gara che sarà considerata “Giornata Giallorossa”. Si tratta di un gesto con il quale la società intende manifestare la propria riconoscenza nei confronti di quanti, sin dall’inizio della stagione, hanno dimostrato fiducia e attaccamento ai colori giallorossi, scegliendo di sottoscrivere l’abbonamento e garantendo il proprio sostegno alla squadra. Un segnale concreto di attenzione e gratitudine che si accompagna alla decisione di applicare prezzi ridotti per entrambe le gare, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di sostenitori.

Le modalità e i tempi di avvio della vendita dei tagliandi saranno comunicati attraverso una successiva nota ufficiale.

L’US Catanzaro invita tutti i propri sostenitori a seguire costantemente i canali ufficiali della società, attraverso i quali saranno diffusi eventuali aggiornamenti relativi alla disponibilità e alla fruibilità dei settori dello stadio interessati dai lavori di ristrutturazione.

La società auspica una partecipazione numerosa e calorosa, nella convinzione che il “Ceravolo” possa tornare a essere, come sempre, il dodicesimo uomo in campo. Perché, soprattutto nei momenti più difficili, l’unione tra squadra, società e tifoseria rappresenta la forza più grande dei colori giallorossi.

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