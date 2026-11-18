Serie B, gli arbitri della 12ª giornata: Feliciani per Catanzaro Palermo
Serie B, arbitri e classifica della 12ª giornata: Feliciani per Catanzaro Palermo
Dal 20 al 22 novembre 2026 si giocano le dieci partite del nuovo turno. Il Palermo arriva al Ceravolo da capolista, mentre il Catanzaro cerca punti per lasciare l’ultimo posto.
La 12ª giornata di Serie B 2026 2027 si apre venerdì con Hellas Verona Cesena e si chiude domenica con Arezzo Padova. Sabato 21 novembre, alle 17:15, è in programma Catanzaro Palermo: l’arbitro designato è Ermanno Feliciani. www.aia-figc.it
Catanzaro Palermo, arbitro e squadra VAR
Al Nicola Ceravolo, Feliciani sarà affiancato dagli assistenti Di Giacinto e Galimberti. Il quarto ufficiale sarà Allegretta. In sala VAR opereranno Piccinini e Gariglio, rispettivamente VAR e AVAR.
La classifica prima del turno evidenzia la distanza tra le due squadre: il Palermo è primo con 27 punti, ancora imbattuto dopo undici gare; il Catanzaro è ventesimo con 6 punti. Per i giallorossi, l’incontro rappresenta un’occasione per provare a cambiare passo davanti al proprio pubblico. www.aia-figc.it
Le designazioni di venerdì 20 novembre
Hellas Verona Cesena, ore 20:30
Arbitro Galipò; assistenti Belsanti e Djurdjevic; quarto ufficiale Manganiello; VAR Aureliano; AVAR Rutella.
Le designazioni di sabato 21 novembre
Ascoli L.R. Vicenza, ore 15:00
Arbitro Fabbri; assistenti Cavallina e Bianchini; quarto ufficiale Di Loreto; VAR Giua; AVAR Di Vuolo.
Carrarese Virtus Entella, ore 15:00
Arbitro Madonia; assistenti Cortese e Zezza; quarto ufficiale Zanotti; VAR Paterna; AVAR Del Giovane.
Modena Juve Stabia, ore 15:00
Arbitro Abisso; assistenti Moro e Tempestilli; quarto ufficiale Mucera; VAR Mazzoleni; AVAR Santoro.
Sampdoria Benevento, ore 15:00
Arbitro Tremolada; assistenti Fontemurato e Della Mea; quarto ufficiale Turrini; VAR Massimi; AVAR Dionisi.
Südtirol Cremonese, ore 15:00
Arbitro Perri; assistenti Pistarelli e Rinaldi; quarto ufficiale Renzi; VAR Baroni; AVAR Aureliano.
Catanzaro Palermo, ore 17:15
Arbitro Feliciani; assistenti Di Giacinto e Galimberti; quarto ufficiale Allegretta; VAR Piccinini; AVAR Gariglio.
Empoli Pisa, ore 19:30
Arbitro La Penna; assistenti Lo Cicero e Boato; quarto ufficiale Di Marco; VAR Rutella; AVAR Pezzuto.
Le designazioni di domenica 22 novembre
Avellino Mantova, ore 15:00
Arbitro Drigo; assistenti Dei Giudici e Scarpa; quarto ufficiale Guida; VAR Dionisi; AVAR Massimi.
Arezzo Padova, ore 17:15
Arbitro Perenzoni; assistenti Chivaroli e Russo; quarto ufficiale Dorillo; VAR Cosso; AVAR Paganessi.
Per Ascoli L.R. Vicenza e Arezzo Padova, VAR e AVAR opereranno direttamente negli stadi delle due gare. www.aia-figc.it
Classifica Serie B 2026 2027 prima della 12ª giornata
Il Palermo precede di quattro punti il Modena, secondo a quota 23. L’Ascoli è terzo con 20 punti. Nella parte centrale della graduatoria, otto squadre sono racchiuse tra 16 e 15 punti; in coda, il Catanzaro insegue Empoli e L.R. Vicenza, entrambe a quota 9. www.legab.it
|Pos.
|Squadra
|PG
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Punti
|Ultime 5
|1
|Palermo
|11
|8
|3
|0
|25
|13
|+12
|27
|V, V, N, V, N
|2
|Modena
|11
|7
|2
|2
|20
|10
|+10
|23
|P, V, V, N, V
|3
|Ascoli
|11
|5
|5
|1
|17
|7
|+10
|20
|N, V, V, N, N
|4
|Mantova
|11
|5
|4
|2
|15
|11
|+4
|19
|P, V, P, N, N
|5
|Hellas Verona
|11
|4
|4
|3
|19
|13
|+6
|16
|N, N, V, V, N
|6
|Avellino
|11
|4
|4
|3
|16
|11
|+5
|16
|N, P, N, V, N
|7
|Benevento
|11
|4
|4
|3
|15
|11
|+4
|16
|N, V, N, P, N
|8
|Pisa
|11
|4
|4
|3
|20
|17
|+3
|16
|V, N, N, P, N
|9
|Cremonese
|11
|4
|3
|4
|14
|12
|+2
|15
|P, P, V, V, V
|10
|Südtirol
|11
|3
|6
|2
|13
|12
|+1
|15
|P, N, P, N, N
|11
|Padova
|11
|4
|3
|4
|12
|13
|−1
|15
|P, V, V, N, N
|12
|Cesena
|11
|3
|6
|2
|12
|14
|−2
|15
|N, P, V, N, V
|13
|Juve Stabia*
|11
|4
|4
|3
|12
|11
|+1
|12
|V, V, P, N, V
|14
|Sampdoria
|11
|3
|2
|6
|11
|18
|−7
|11
|P, N, P, V, V
|15
|Arezzo
|11
|3
|2
|6
|9
|20
|−11
|11
|V, P, P, N, P
|16
|Virtus Entella
|11
|2
|4
|5
|11
|14
|−3
|10
|V, P, N, P, P
|17
|Carrarese
|11
|3
|1
|7
|9
|14
|−5
|10
|V, P, V, P, P
|18
|Empoli
|11
|2
|3
|6
|12
|19
|−7
|9
|N, P, P, N, N
|19
|L.R. Vicenza
|11
|2
|3
|6
|14
|24
|−10
|9
|N, V, P, P, P
|20
|Catanzaro
|11
|1
|3
|7
|11
|23
|−12
|6
|N, P, N, N, P
La Juve Stabia ha quattro punti di penalizzazione. PG indica le partite giocate; V le vittorie; N i pareggi; P le sconfitte; GF i gol fatti; GS i gol subiti; DR la differenza reti. Nella colonna «Ultime 5», V significa vittoria, N pareggio e P sconfitta. www.legab.it
Meteo dove sei
Pioggia e temperature, ora per ora
Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.
Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.