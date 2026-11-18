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Serie B, arbitri e classifica della 12ª giornata: Feliciani per Catanzaro Palermo

Dal 20 al 22 novembre 2026 si giocano le dieci partite del nuovo turno. Il Palermo arriva al Ceravolo da capolista, mentre il Catanzaro cerca punti per lasciare l’ultimo posto.

La 12ª giornata di Serie B 2026 2027 si apre venerdì con Hellas Verona Cesena e si chiude domenica con Arezzo Padova. Sabato 21 novembre, alle 17:15, è in programma Catanzaro Palermo: l’arbitro designato è Ermanno Feliciani. www.aia-figc.it

Catanzaro Palermo, arbitro e squadra VAR

Al Nicola Ceravolo, Feliciani sarà affiancato dagli assistenti Di Giacinto e Galimberti. Il quarto ufficiale sarà Allegretta. In sala VAR opereranno Piccinini e Gariglio, rispettivamente VAR e AVAR.

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La classifica prima del turno evidenzia la distanza tra le due squadre: il Palermo è primo con 27 punti, ancora imbattuto dopo undici gare; il Catanzaro è ventesimo con 6 punti. Per i giallorossi, l’incontro rappresenta un’occasione per provare a cambiare passo davanti al proprio pubblico. www.aia-figc.it

Le designazioni di venerdì 20 novembre

Hellas Verona Cesena, ore 20:30

Arbitro Galipò; assistenti Belsanti e Djurdjevic; quarto ufficiale Manganiello; VAR Aureliano; AVAR Rutella.

Le designazioni di sabato 21 novembre

Ascoli L.R. Vicenza, ore 15:00

Arbitro Fabbri; assistenti Cavallina e Bianchini; quarto ufficiale Di Loreto; VAR Giua; AVAR Di Vuolo.

Carrarese Virtus Entella, ore 15:00

Arbitro Madonia; assistenti Cortese e Zezza; quarto ufficiale Zanotti; VAR Paterna; AVAR Del Giovane.

Modena Juve Stabia, ore 15:00

Arbitro Abisso; assistenti Moro e Tempestilli; quarto ufficiale Mucera; VAR Mazzoleni; AVAR Santoro.

Sampdoria Benevento, ore 15:00

Arbitro Tremolada; assistenti Fontemurato e Della Mea; quarto ufficiale Turrini; VAR Massimi; AVAR Dionisi.

Südtirol Cremonese, ore 15:00

Arbitro Perri; assistenti Pistarelli e Rinaldi; quarto ufficiale Renzi; VAR Baroni; AVAR Aureliano.

Catanzaro Palermo, ore 17:15

Arbitro Feliciani; assistenti Di Giacinto e Galimberti; quarto ufficiale Allegretta; VAR Piccinini; AVAR Gariglio.

Empoli Pisa, ore 19:30

Arbitro La Penna; assistenti Lo Cicero e Boato; quarto ufficiale Di Marco; VAR Rutella; AVAR Pezzuto.

Le designazioni di domenica 22 novembre

Avellino Mantova, ore 15:00

Arbitro Drigo; assistenti Dei Giudici e Scarpa; quarto ufficiale Guida; VAR Dionisi; AVAR Massimi.

Arezzo Padova, ore 17:15

Arbitro Perenzoni; assistenti Chivaroli e Russo; quarto ufficiale Dorillo; VAR Cosso; AVAR Paganessi.

Per Ascoli L.R. Vicenza e Arezzo Padova, VAR e AVAR opereranno direttamente negli stadi delle due gare. www.aia-figc.it

Classifica Serie B 2026 2027 prima della 12ª giornata

Il Palermo precede di quattro punti il Modena, secondo a quota 23. L’Ascoli è terzo con 20 punti. Nella parte centrale della graduatoria, otto squadre sono racchiuse tra 16 e 15 punti; in coda, il Catanzaro insegue Empoli e L.R. Vicenza, entrambe a quota 9. www.legab.it

Pos. Squadra PG V N P GF GS DR Punti Ultime 5 1 Palermo 11 8 3 0 25 13 +12 27 V, V, N, V, N 2 Modena 11 7 2 2 20 10 +10 23 P, V, V, N, V 3 Ascoli 11 5 5 1 17 7 +10 20 N, V, V, N, N 4 Mantova 11 5 4 2 15 11 +4 19 P, V, P, N, N 5 Hellas Verona 11 4 4 3 19 13 +6 16 N, N, V, V, N 6 Avellino 11 4 4 3 16 11 +5 16 N, P, N, V, N 7 Benevento 11 4 4 3 15 11 +4 16 N, V, N, P, N 8 Pisa 11 4 4 3 20 17 +3 16 V, N, N, P, N 9 Cremonese 11 4 3 4 14 12 +2 15 P, P, V, V, V 10 Südtirol 11 3 6 2 13 12 +1 15 P, N, P, N, N 11 Padova 11 4 3 4 12 13 −1 15 P, V, V, N, N 12 Cesena 11 3 6 2 12 14 −2 15 N, P, V, N, V 13 Juve Stabia* 11 4 4 3 12 11 +1 12 V, V, P, N, V 14 Sampdoria 11 3 2 6 11 18 −7 11 P, N, P, V, V 15 Arezzo 11 3 2 6 9 20 −11 11 V, P, P, N, P 16 Virtus Entella 11 2 4 5 11 14 −3 10 V, P, N, P, P 17 Carrarese 11 3 1 7 9 14 −5 10 V, P, V, P, P 18 Empoli 11 2 3 6 12 19 −7 9 N, P, P, N, N 19 L.R. Vicenza 11 2 3 6 14 24 −10 9 N, V, P, P, P 20 Catanzaro 11 1 3 7 11 23 −12 6 N, P, N, N, P

La Juve Stabia ha quattro punti di penalizzazione. PG indica le partite giocate; V le vittorie; N i pareggi; P le sconfitte; GF i gol fatti; GS i gol subiti; DR la differenza reti. Nella colonna «Ultime 5», V significa vittoria, N pareggio e P sconfitta. www.legab.it

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