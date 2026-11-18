Serie BKT, ufficiali date e orari delle gare di gennaio 2027: il calendario dalla 21ª alla 23ª giornata
La Lega ha definito il programma delle partite in calendario dal 15 al 31 gennaio. Per il Catanzaro due appuntamenti da seguire: la trasferta a Padova e la gara casalinga contro la Juve Stabia.
Il programma di Serie B dal 15 al 31 gennaio
Sono stati ufficializzati date e orari delle partite di Serie BKT dalla 21ª alla 23ª giornata del campionato 2026/2027. Il calendario comprende tre turni, distribuiti tra venerdì, sabato e domenica nella seconda metà di gennaio.
Per il Catanzaro sono previste due sfide: sabato 16 gennaio in casa contro il Cesena, anticipo del sabato alle 17.15, e sabato 23 gennaio in trasferta contro il Padova alle 15. Nel turno successivo i giallorossi ospiteranno la Juve Stabia domenica 31 gennaio alle 17.15.
21ª giornata: Catanzaro-Cesena sabato 16 gennaio
La 21ª giornata si apre venerdì 15 gennaio con Sampdoria-Mantova alle 20.30. Sabato 16 sono in programma otto incontri, tra cui Catanzaro-Cesena, fissata alle 17.15. Il turno si chiude domenica 17 gennaio con Hellas Verona-Juve Stabia alle 15 e Cremonese-L.R. Vicenza alle 17.15.
Venerdì 15 gennaio 2027
- Ore 20.30: Sampdoria-Mantova
Sabato 16 gennaio 2027
- Ore 15.00: Ascoli-Südtirol
- Ore 15.00: Avellino-Virtus Entella
- Ore 15.00: Benevento-Arezzo
- Ore 15.00: Carrarese-Padova
- Ore 15.00: Empoli-Modena
- Ore 17.15: Catanzaro-Cesena
- Ore 19.30: Palermo-Pisa
Domenica 17 gennaio 2027
- Ore 15.00: Hellas Verona-Juve Stabia
- Ore 17.15: Cremonese-L.R. Vicenza
22ª giornata: Padova-Catanzaro sabato 23 gennaio
Il secondo turno del mese comincia venerdì 22 gennaio con Cesena-Benevento alle 20.30. Il Catanzaro sarà impegnato in trasferta contro il Padova sabato 23 alle 15. La giornata si concluderà domenica 24 gennaio con L.R. Vicenza-Ascoli e Arezzo-Empoli.
Venerdì 22 gennaio 2027
- Ore 20.30: Cesena-Benevento
Sabato 23 gennaio 2027
- Ore 15.00: Juve Stabia-Cremonese
- Ore 15.00: Mantova-Avellino
- Ore 15.00: Modena-Carrarese
- Ore 15.00: Padova-Catanzaro
- Ore 15.00: Südtirol-Palermo
- Ore 17.15: Pisa-Hellas Verona
- Ore 19.30: Virtus Entella-Sampdoria
Domenica 24 gennaio 2027
- Ore 15.00: L.R. Vicenza-Ascoli
- Ore 17.15: Arezzo-Empoli
23ª giornata: Catanzaro-Juve Stabia domenica 31 gennaio
La 23ª giornata si apre venerdì 29 gennaio con Hellas Verona-Modena alle 20.30. Sabato 30 si giocheranno otto partite, mentre domenica 31 il programma si chiuderà con Benevento-Sampdoria alle 15 e Catanzaro-Juve Stabia alle 17.15.
Venerdì 29 gennaio 2027
- Ore 20.30: Hellas Verona-Modena
Sabato 30 gennaio 2027
- Ore 15.00: Ascoli-Padova
- Ore 15.00: Avellino-Cesena
- Ore 15.00: Carrarese-L.R. Vicenza
- Ore 15.00: Empoli-Mantova
- Ore 15.00: Virtus Entella-Südtirol
- Ore 17.15: Cremonese-Pisa
- Ore 19.30: Palermo-Arezzo
Domenica 31 gennaio 2027
- Ore 15.00: Benevento-Sampdoria
- Ore 17.15: Catanzaro-Juve Stabia
Il programma delle tre giornate è stato pubblicato il 18 novembre 2026. Orari e date consentono a tifosi e società di organizzare con anticipo gli impegni del campionato nel mese di gennaio.
Leggi QUI il Comunicato Ufficiale
Meteo dove sei
Pioggia e temperature, ora per ora
Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.
Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.