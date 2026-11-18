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La Lega ha definito il programma delle partite in calendario dal 15 al 31 gennaio. Per il Catanzaro due appuntamenti da seguire: la trasferta a Padova e la gara casalinga contro la Juve Stabia.

Il programma di Serie B dal 15 al 31 gennaio

Sono stati ufficializzati date e orari delle partite di Serie BKT dalla 21ª alla 23ª giornata del campionato 2026/2027. Il calendario comprende tre turni, distribuiti tra venerdì, sabato e domenica nella seconda metà di gennaio.

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Per il Catanzaro sono previste due sfide: sabato 16 gennaio in casa contro il Cesena, anticipo del sabato alle 17.15, e sabato 23 gennaio in trasferta contro il Padova alle 15. Nel turno successivo i giallorossi ospiteranno la Juve Stabia domenica 31 gennaio alle 17.15.

21ª giornata: Catanzaro-Cesena sabato 16 gennaio

La 21ª giornata si apre venerdì 15 gennaio con Sampdoria-Mantova alle 20.30. Sabato 16 sono in programma otto incontri, tra cui Catanzaro-Cesena, fissata alle 17.15. Il turno si chiude domenica 17 gennaio con Hellas Verona-Juve Stabia alle 15 e Cremonese-L.R. Vicenza alle 17.15.

Venerdì 15 gennaio 2027

Ore 20.30: Sampdoria-Mantova

Sabato 16 gennaio 2027

Ore 15.00: Ascoli-Südtirol

Ore 15.00: Avellino-Virtus Entella

Ore 15.00: Benevento-Arezzo

Ore 15.00: Carrarese-Padova

Ore 15.00: Empoli-Modena

Ore 17.15: Catanzaro-Cesena

Ore 19.30: Palermo-Pisa

Domenica 17 gennaio 2027

Ore 15.00: Hellas Verona-Juve Stabia

Ore 17.15: Cremonese-L.R. Vicenza

22ª giornata: Padova-Catanzaro sabato 23 gennaio

Il secondo turno del mese comincia venerdì 22 gennaio con Cesena-Benevento alle 20.30. Il Catanzaro sarà impegnato in trasferta contro il Padova sabato 23 alle 15. La giornata si concluderà domenica 24 gennaio con L.R. Vicenza-Ascoli e Arezzo-Empoli.

Venerdì 22 gennaio 2027

Ore 20.30: Cesena-Benevento

Sabato 23 gennaio 2027

Ore 15.00: Juve Stabia-Cremonese

Ore 15.00: Mantova-Avellino

Ore 15.00: Modena-Carrarese

Ore 15.00: Padova-Catanzaro

Ore 15.00: Südtirol-Palermo

Ore 17.15: Pisa-Hellas Verona

Ore 19.30: Virtus Entella-Sampdoria

Domenica 24 gennaio 2027

Ore 15.00: L.R. Vicenza-Ascoli

Ore 17.15: Arezzo-Empoli

23ª giornata: Catanzaro-Juve Stabia domenica 31 gennaio

La 23ª giornata si apre venerdì 29 gennaio con Hellas Verona-Modena alle 20.30. Sabato 30 si giocheranno otto partite, mentre domenica 31 il programma si chiuderà con Benevento-Sampdoria alle 15 e Catanzaro-Juve Stabia alle 17.15.

Venerdì 29 gennaio 2027

Ore 20.30: Hellas Verona-Modena

Sabato 30 gennaio 2027

Ore 15.00: Ascoli-Padova

Ore 15.00: Avellino-Cesena

Ore 15.00: Carrarese-L.R. Vicenza

Ore 15.00: Empoli-Mantova

Ore 15.00: Virtus Entella-Südtirol

Ore 17.15: Cremonese-Pisa

Ore 19.30: Palermo-Arezzo

Domenica 31 gennaio 2027

Ore 15.00: Benevento-Sampdoria

Ore 17.15: Catanzaro-Juve Stabia

Il programma delle tre giornate è stato pubblicato il 18 novembre 2026. Orari e date consentono a tifosi e società di organizzare con anticipo gli impegni del campionato nel mese di gennaio.

Leggi QUI il Comunicato Ufficiale

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